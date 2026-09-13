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VİDEO: En beklenmedik saha davetsizi mi? FC Cincinnati ile Charlotte FC'nin altı gollü nefes kesen maçında oyunu durduran sincabın kahkaha attıran anı
Sahaya giren kişi maçı durdurdu
35. dakikada bir sincabın sahaya fırlayıp çimlerin üzerinde koşturması üzerine oyun geçici olarak durduruldu. Kemirgenin hareketli kısa gösterisi, saha görevlileri onu yakalamak için seferber olurken stat genelinde alkış ve kahkahalara yol açtı. Hayvan güvenli şekilde saha dışına çıkarıldıktan sonra maç, üç dakikalık gecikmenin ardından yeniden başladı.
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Beklenmedik istilacılar ilgi odağını çaldı
Tuhaf aksaklık, iki yıl önce Philadelphia'da rakun "Raccinho"nun viral olan sahaya girişinin ardından MLS'teki saha istilaları kataloğuna bir yenisini ekledi. rakun "Raccinho"nun viral olan antics'i Altı gollü nefes kesen maçın ardından Charlotte, Doğu Konferansı'nda dördüncü sıradaki New England Revolution ile puanlarını eşitledi. Konuk ekip için, uzatma dakikalarının sonlarında üstünlüğünü koruyamamak, kritik bir deplasman galibiyetini kaçırmalarının ardından acı bir darbe oldu.
- Getty Images Sport
Deplasman serisinin finali yaklaşıyor
Charlotte, üç maçlık deplasman serisinin son karşılaşması öncesinde savunmada kısa sürede kendini toparlamak zorunda. Charlotte, 19 Eylül Cumartesi günü Audi Field'da D.C. United ile karşı karşıya gelecek ve ilk dörtteki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Bu arada Cincinnati ise sahasında geri dönerek bir puan çıkarmayı başardığı maçta gösterdiği direncin üzerine koymaya çalışacak.
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