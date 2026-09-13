Tuhaf aksaklık, iki yıl önce Philadelphia'da rakun "Raccinho"nun viral olan sahaya girişinin ardından MLS'teki saha istilaları kataloğuna bir yenisini ekledi. rakun "Raccinho"nun viral olan antics'i Altı gollü nefes kesen maçın ardından Charlotte, Doğu Konferansı'nda dördüncü sıradaki New England Revolution ile puanlarını eşitledi. Konuk ekip için, uzatma dakikalarının sonlarında üstünlüğünü koruyamamak, kritik bir deplasman galibiyetini kaçırmalarının ardından acı bir darbe oldu.