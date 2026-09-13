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Adhe Makayasa

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VİDEO: En beklenmedik saha davetsizi mi? FC Cincinnati ile Charlotte FC'nin altı gollü nefes kesen maçında oyunu durduran sincabın kahkaha attıran anı

ABD 1
FC Cincinnati - Charlotte FC
FC Cincinnati
Charlotte FC

Cumartesi gecesi TQL Stadyumu'nda yaramaz bir sincap kısa süreliğine sahnenin yıldızı oldu; FC Cincinnati ile Charlotte FC arasında 3-3 biten nefes kesen maçta sahada koşturarak oyunun kısa süre durmasına neden oldu. Beklenmedik hayvan sürprizi, altı gollü ve kaotik Major League Soccer karşılaşması sırasında ev sahibi tribünlerden yüksek tezahüratlar aldı.

  • Sahaya giren kişi maçı durdurdu

    35. dakikada bir sincabın sahaya fırlayıp çimlerin üzerinde koşturması üzerine oyun geçici olarak durduruldu. Kemirgenin hareketli kısa gösterisi, saha görevlileri onu yakalamak için seferber olurken stat genelinde alkış ve kahkahalara yol açtı. Hayvan güvenli şekilde saha dışına çıkarıldıktan sonra maç, üç dakikalık gecikmenin ardından yeniden başladı.

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  • Beklenmedik istilacılar ilgi odağını çaldı

    Tuhaf aksaklık, iki yıl önce Philadelphia'da rakun "Raccinho"nun viral olan sahaya girişinin ardından MLS'teki saha istilaları kataloğuna bir yenisini ekledi. rakun "Raccinho"nun viral olan antics'i Altı gollü nefes kesen maçın ardından Charlotte, Doğu Konferansı'nda dördüncü sıradaki New England Revolution ile puanlarını eşitledi. Konuk ekip için, uzatma dakikalarının sonlarında üstünlüğünü koruyamamak, kritik bir deplasman galibiyetini kaçırmalarının ardından acı bir darbe oldu.

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  • Charlotte FC v FC CincinnatiGetty Images Sport

    Deplasman serisinin finali yaklaşıyor

    Charlotte, üç maçlık deplasman serisinin son karşılaşması öncesinde savunmada kısa sürede kendini toparlamak zorunda. Charlotte, 19 Eylül Cumartesi günü Audi Field'da D.C. United ile karşı karşıya gelecek ve ilk dörtteki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Bu arada Cincinnati ise sahasında geri dönerek bir puan çıkarmayı başardığı maçta gösterdiği direncin üzerine koymaya çalışacak.

ABD 1
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DC United
DCU
Charlotte FC crest
Charlotte FC
CLT
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Houston Dynamo FC
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FC Cincinnati crest
FC Cincinnati
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