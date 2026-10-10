Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasındaki klasikoyu kendi lehine çevirdi. Cumartesi akşamı oynanan ve birçok iniş çıkışa ve kritik gollere sahne olan heyecanlı maçta ezeli rakibi Ittihad'ı 3-2 mağlup etti. Ittihad'ın son dakikalarda geri dönme çabalarına rağmen Hilal önde olmayı başardı.

Bu sonuçla Hilal, Ittihad'a bu sezon Roshn Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırdı ve puanını 21'e yükselterek lider konuma yerleşti. Ittihad ise 17 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı ve şampiyonluk yarışının erken döneminde önemli bir darbe aldı.