Hilal, İttihad'ın beraberliği uzun süre korumasına izin vermedi; Ollie Watkins 30. dakikada önüne çıkan fırsatı değerlendirerek topu ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi ve hücum üstünlüğünü ikinci bir gole çevirdi.
İngiliz forvet, bu golle birlikte, ilk golün asistini yaptıktan sonra golü de bizzat atarak Zaim'e kesintisiz katkısını teyit etti.
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İkinci yarının başlamasıyla İttihad, skoru dengelemek amacıyla sahaya güçlü bir şekilde çıktı ve Hollandalı Steven Bergwijn 50. dakikada sol direğin yanından geçen sert bir şut çekerek az kalsın ağları buluyordu.
Takım maça dönme girişimlerini sürdürdü, ancak Hilal bütünlüğünü korudu ve hücum bölgelerinde topa sahip olduğu her an tehlikeli olmayı sürdürdü.
58. dakikada Simon Bouabré üst direğe çarpan sert bir şutla Hilal'in üstünlüğünü artırmaya çok yaklaştı; ardından Summerville 64. dakikada Rajković'in kalesinin sol köşesine yerleşen sert bir şutla üçüncü golü kaydetmeyi başardı ve takımına önemli bir üstünlük kazandırarak İttihad'ı kalan dakikalarda daha zor bir görevle karşı karşıya bıraktı.