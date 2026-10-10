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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: El Clasico sözünü tuttu! Al Hilal, Al Ittihad'a Roshn Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini tattırdı

Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
Suudi Arabistan

Zirve sözünü tuttu

Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasındaki klasikoyu kendi lehine çevirdi. Cumartesi akşamı oynanan ve birçok iniş çıkışa ve kritik gollere sahne olan heyecanlı maçta ezeli rakibi Ittihad'ı 3-2 mağlup etti. Ittihad'ın son dakikalarda geri dönme çabalarına rağmen Hilal önde olmayı başardı.

Bu sonuçla Hilal, Ittihad'a bu sezon Roshn Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırdı ve puanını 21'e yükselterek lider konuma yerleşti. Ittihad ise 17 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı ve şampiyonluk yarışının erken döneminde önemli bir darbe aldı.

  • Martinelli el Clásico'yu ateşliyor, En-Nesyri cevap veriyor

    Hilal, karşılaşmaya belirgin bir hücum baskısıyla başladı ve İngiliz Ollie Watkins 4. dakikada skoru açmaya çok yaklaştı; tehlikeli bir kafa vuruşu için yükseldi, ancak İttihad'ın kalecisi Predrag Rajković topu başarıyla uzaklaştırdı.

    İki dakika sonra lider yeniden kaleyi tehdit etti; Simon Bouabré'nin sert şutu Sırp kalecinin kucağında kaldı.

    Hilal'in güçlü başlangıcı 11. dakikada öne geçiren golü getirdi; Brezilyalı Gabriel Martinelli, Watkins'ten gelen harika pası değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve ev sahibine üstünlük sağladı.

    İttihad, orta sahadaki oyuncularının hareketleriyle yanıt vermeye çalıştı ve Hossam Aouar 20. dakikada beraberliği yakalamaya çok yaklaştı, ancak şutu Hilal kalesinin sol direğinin yanından auta çıktı.

    İttihad'ın yanıtı fazla gecikmedi; Faslı Youssef En-Nesyri 22. dakikada beraberlik golünü kaydetmeyi başardı. Marwan Al-Sahafi'den gelen muhteşem pası alan oyuncu, hemşehrisi Yassine Bounou'yu şaşırtan füze gibi bir şut çıkardı ve maç, tribünlerdeki ateşli atmosfer eşliğinde başlangıç noktasına geri döndü.



  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Watkins üstünlüğü yeniden sağladı, Somerville üçüncü golü attı

    Hilal, İttihad'ın beraberliği uzun süre korumasına izin vermedi; Ollie Watkins 30. dakikada önüne çıkan fırsatı değerlendirerek topu ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi ve hücum üstünlüğünü ikinci bir gole çevirdi.



    İngiliz forvet, bu golle birlikte, ilk golün asistini yaptıktan sonra golü de bizzat atarak Zaim'e kesintisiz katkısını teyit etti.

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    İkinci yarının başlamasıyla İttihad, skoru dengelemek amacıyla sahaya güçlü bir şekilde çıktı ve Hollandalı Steven Bergwijn 50. dakikada sol direğin yanından geçen sert bir şut çekerek az kalsın ağları buluyordu.

    Takım maça dönme girişimlerini sürdürdü, ancak Hilal bütünlüğünü korudu ve hücum bölgelerinde topa sahip olduğu her an tehlikeli olmayı sürdürdü.

    58. dakikada Simon Bouabré üst direğe çarpan sert bir şutla Hilal'in üstünlüğünü artırmaya çok yaklaştı; ardından Summerville 64. dakikada Rajković'in kalesinin sol köşesine yerleşen sert bir şutla üçüncü golü kaydetmeyi başardı ve takımına önemli bir üstünlük kazandırarak İttihad'ı kalan dakikalarda daha zor bir görevle karşı karşıya bıraktı.


  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bergwijn finali ateşledi, Hilal galibiyeti korudu

    İttihad, iki golle geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve farkı azaltmak için baskısını sürdürdü. 89. dakikada bir penaltı kazandı; topun başına geçen Steven Bergwijn topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü kaydetti ve klasikonun son dakikalarını alevlendirdi.

    Bergwijn'in golü, farkın bir gole inmesinin ardından kalan sürede Hilal'i büyük bir baskı altına soktu ve İttihad, beraberliği yakalamak için maçtan geriye kalan süreyi değerlendirmeye ihtiyaç duyar hale geldi.

    Ancak Hilal öne geçtiği skoru korudu ve bitiş düdüğüne kadar sonucu muhafaza etmeyi başararak haftanın en heyecanlı maçlarından birini kazanmış oldu.

    Bu galibiyetle Hilal, puanını 21'e yükselterek ve İttihad'la arasındaki farkı dört puana çıkararak Roshn Ligi şampiyonluğu yarışındaki gücünü ortaya koydu.

    İttihad ise bu sezonki ilk yenilgisini almasına rağmen son anlara kadar kararlılığını gösterdi, ancak çabaları geleneksel rakibi karşısında mağlubiyetten kaçınmaya yetmedi.



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