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Charlotte FC v FC DallasGetty Images Sport
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Video: Edepsiz hareket! Newcastle ve Al Ahly'nin eski yıldızına utanç verici kırmızı kart

Inter Miami CF - Charlotte FC
Inter Miami CF
Charlotte FC
ABD 1
Charlotte FC - Orlando City
Orlando City
A. Saint-Maximin
Newcastle United
Al Ahli
ABD
Fransa
İngiltere
Suudi Arabistan

Video teknolojisi Fransız oyuncuyu yakaladı

Gelecek maçlar
MIA

MIA

ABD 1

07 Kas 2026

CLT

CLT

Charlotte FC ile Orlando City arasında oynanan maç, başrolünde Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in bulunduğu tartışmalı bir olaya sahne oldu. Olay, cumartesi günü ABD Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında yaşandı.

29 yaşındaki Saint-Maximin, Charlotte'taki Bank of America Stadı'nda oynanan maçın 89. dakikasında, VAR'ın (video yardımcı hakem) devreye girmesinin ardından kırmızı kart gördü.

 

 

  • New York Times gazetesine göre, eski Newcastle United ve Al-Ahli oyuncusu olan kanat oyuncusu, Orlando oyuncusu Wilder Cartagena ile laf dalaşına girdiği sırada vücudunun hassas bir bölgesini tutarak uygunsuz bir hareket yaptı; bu esnada Charlotte 3-0 önde gidiyordu.

    Hakem Victor Rivas olayı başta fark etmedi, ancak video yardımcı hakem Kevin Terry Junior kendisini saha kenarındaki ekrana yönlendirdi. İncelemenin ardından Rivas, Saint-Maximin'e kırmızı kartı gösterdi.

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kuralları, "aşağılayıcı veya hakaret içeren dil ya da hareket kullanmanın" kırmızı kartı gerektiren bir ihlal sayıldığını belirtiyor.

    Saint-Maximin maçın 49. dakikasında Charlotte'un ikinci golünü kaydetti, ardından 84. dakikada yine Fransız oyuncunun kullandığı penaltıyı Orlando kalecisi Maxime Crépeau kurtardı; topu takip eden Abdoulaye Doucouré galibiyet golünü attı. Maç Charlotte'un 4-0 galibiyetiyle sona erdi.

    Charlotte'un normal sezonda önümüzdeki cumartesi günü Inter Miami'ye karşı oynayacağı tek bir maçı kaldı. Takım Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor ve play-off turlarına şimdiden kesinleşti.

    Saint-Maximin, geçtiğimiz temmuz ayında Fransız ekibi Lens'ten katıldığından bu yana Charlotte'ta önemli bir rol üstlendi; Amerikan liginde oynadığı 14 maçta iki gol atıp dört asist yaptı.

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Gelecek maçlar
MIA

MIA

ABD 1

07 Kas 2026

CLT

CLT