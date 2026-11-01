New York Times gazetesine göre, eski Newcastle United ve Al-Ahli oyuncusu olan kanat oyuncusu, Orlando oyuncusu Wilder Cartagena ile laf dalaşına girdiği sırada vücudunun hassas bir bölgesini tutarak uygunsuz bir hareket yaptı; bu esnada Charlotte 3-0 önde gidiyordu.

Hakem Victor Rivas olayı başta fark etmedi, ancak video yardımcı hakem Kevin Terry Junior kendisini saha kenarındaki ekrana yönlendirdi. İncelemenin ardından Rivas, Saint-Maximin'e kırmızı kartı gösterdi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) kuralları, "aşağılayıcı veya hakaret içeren dil ya da hareket kullanmanın" kırmızı kartı gerektiren bir ihlal sayıldığını belirtiyor.

Saint-Maximin maçın 49. dakikasında Charlotte'un ikinci golünü kaydetti, ardından 84. dakikada yine Fransız oyuncunun kullandığı penaltıyı Orlando kalecisi Maxime Crépeau kurtardı; topu takip eden Abdoulaye Doucouré galibiyet golünü attı. Maç Charlotte'un 4-0 galibiyetiyle sona erdi.

Charlotte'un normal sezonda önümüzdeki cumartesi günü Inter Miami'ye karşı oynayacağı tek bir maçı kaldı. Takım Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor ve play-off turlarına şimdiden kesinleşti.

Saint-Maximin, geçtiğimiz temmuz ayında Fransız ekibi Lens'ten katıldığından bu yana Charlotte'ta önemli bir rol üstlendi; Amerikan liginde oynadığı 14 maçta iki gol atıp dört asist yaptı.

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