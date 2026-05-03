VİDEO: Ed Sheeran, Premier Lig'e yükselme partisinde Ipswich oyuncularıyla birlikte 'The A-Team'i seslendirdi ve Guinness içti

Kulübün sadece bir sezon aradan sonra birinci lige geri dönüşünün önemini değerlendiren teknik direktör McKenna, yüksek baskı altındaki ortamda takımının gösterdiği direnci övdü. McKenna şöyle konuştu: “Dürüst olmak gerekirse, bunun tadını çıkarmak zor. Bunu gerçekten herkes için istiyorsunuz; takımda bunu daha önce yaşamamış olan oyuncular, taraftarlar ve aileniz için bu çok büyük bir anlam ifade ediyor. 3-0 kazanmaktan gerçekten keyif aldım. Bana verdikleri destekten dolayı ailemle, teknik ekiple ve takımla gerçekten gurur duyuyorum.

"Bu oyuncu grubu için kolay olmadı ama gerçekten pes etmediler ve Premier Lig'e yükselmenin ne kadar zor olduğunu asla anlayamazsınız. Bu büyük bir başarı. Daha önce yapılan şey bir daha asla tekrarlanmayacak, bunu başarmak özeldi, League One'dan arka arkaya, temelde aynı grupla, bunun bir daha tekrarlanacağını sanmıyorum. Bu, bazı yönlerden daha zordu.

"Bu tamamen farklı ve büyük bir zorluktu, bu yüzden ne kadar çok çalışmamız gerektiğini biliyorum ve işlerin tamamen farklı bir yöne gidebileceğini de biliyorum, bu yüzden bir arada kalıp bunu başardığımız için gerçekten gurur duyuyorum."