İngiltere milli takımı, Sheeran’ın Meadowbrook’taki otel kampını ziyaret etmesiyle eleme turları öncesinde moral kazandı. Büyük turnuvalarda kampın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen şarkıcı-söz yazarı, havuz başında akustik bir konser verdi. 35 yaşındaki sanatçı, özel konserin bir parçası olarak oyunculara hit şarkısı “Castle on the Hill”in sade bir versiyonunu seslendirdi. Bu samimi ortam, son yıllarda İngiltere kampının ayırt edici özelliği haline gelen takım ruhunu pekiştirmeye yardımcı olmak amacıyla tasarlandı.
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VİDEO: Ed Sheeran, Dünya Kupası finali tahmini yaparken İngiltere milli takım oyuncuları için özel bir konser verdi
Bir müzik geleneği devam ediyor
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Sheeran, finalin büyük bir başarıya imza atacağını öngörüyor
Suffolk'ta büyüyen müzisyenin milli takımla olan bağı, son üç büyük turnuva boyunca önemli ölçüde güçlendi ve “Üç Aslanlar” kampının yakın çevresinde tanıdık bir yüz haline geldi. Bu gelenek, 2021 yılında Sheeran’ın kaptan Harry Kane ile kurduğu dostluk sayesinde başladı.
Extra Time programının son bölümünde konuşan Sheeran, şöyle açıkladı: “2021’de Harry beni kampa davet etti, orada herkesle tanıştım ve o zamandan beri her kampa katılıyorum. Harika bir deneyim, hoş bir gelenek haline geldi. 2021’de ilk kez takım arkadaşlarım için çaldığımdan beri aramızda bir bağ oluştu, bu yüzden seyirci hiç zorlu olmuyor.”
Şarkıcı, orada eğlence sunmak için bulunsa da, 2026 Dünya Kupası'nın geri kalanının nasıl gelişeceğine dair görüşlerini de paylaştı. Hâlâ birçok güçlü takımın yarışta olması nedeniyle Sheeran, Three Lions’ın kalan engelleri aşıp bu büyük turnuvaya ulaşmak için gerekenlere sahip olduğundan emin. Sheeran şöyle dedi: “Bence final İngiltere-Fransa arasında olacak. Bence finale kaldığınızda herkes kazanabilir ve bence kazanan biz olacağız.”
- AFP
Miami'de büyük hesaplaşma yaklaşıyor
Kansas City kampındaki coşkuya rağmen, artık tüm dikkatler bu Cumartesi Miami’de Norveç ile oynanacak çeyrek final maçına yönelmelidir. Tuchel’in taktiksel zekası, turnuva boyunca zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamış olan Norveç takımı karşısında sınanacak. İngiltere, Jarell Quansah’ın Meksika maçında gördüğü kırmızı kart ve Jordan Henderson’ın maç sonrası kutlamalar sırasında yaşadığı tuhaf bilek sakatlığı nedeniyle şu anda kadro rotasyonunda bazı sorunlarla uğraşıyor.
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