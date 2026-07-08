VİDEO: Ed Sheeran, Dünya Kupası finali tahmini yaparken İngiltere milli takım oyuncuları için özel bir konser verdi

Suffolk'ta büyüyen müzisyenin milli takımla olan bağı, son üç büyük turnuva boyunca önemli ölçüde güçlendi ve “Üç Aslanlar” kampının yakın çevresinde tanıdık bir yüz haline geldi. Bu gelenek, 2021 yılında Sheeran’ın kaptan Harry Kane ile kurduğu dostluk sayesinde başladı.

Extra Time programının son bölümünde konuşan Sheeran, şöyle açıkladı: “2021’de Harry beni kampa davet etti, orada herkesle tanıştım ve o zamandan beri her kampa katılıyorum. Harika bir deneyim, hoş bir gelenek haline geldi. 2021’de ilk kez takım arkadaşlarım için çaldığımdan beri aramızda bir bağ oluştu, bu yüzden seyirci hiç zorlu olmuyor.”

Şarkıcı, orada eğlence sunmak için bulunsa da, 2026 Dünya Kupası'nın geri kalanının nasıl gelişeceğine dair görüşlerini de paylaştı. Hâlâ birçok güçlü takımın yarışta olması nedeniyle Sheeran, Three Lions’ın kalan engelleri aşıp bu büyük turnuvaya ulaşmak için gerekenlere sahip olduğundan emin. Sheeran şöyle dedi: “Bence final İngiltere-Fransa arasında olacak. Bence finale kaldığınızda herkes kazanabilir ve bence kazanan biz olacağız.”