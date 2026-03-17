VİDEO: Eberechi Eze, Bayer Leverkusen karşısında Arsenal'i öne geçiren muhteşem bir Şampiyonlar Ligi golüyle sihirli bir performans sergiledi

Eze, Şampiyonlar Ligi’deki ilk golünü atmak için mükemmel bir an seçti ve Emirates Stadyumu’ndaki seyircileri hayran bırakan bir vuruş sergiledi. Arsenal’in birçok net fırsatı değerlendiremediği, üstün geçirdiği ilk yarım saatin ardından, eski Crystal Palace oyuncusu teknik mükemmelliği sergilediği bir hareketle işi kendi eline aldı.

Hareket aldatıcı derecede basit görünüyordu ancak yıkıcı bir hassasiyetle gerçekleştirildi. Leandro Trossard, kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktaki orta sahada Eze'nin ayaklarına sert bir pas attı. Tek dokunuşla kendini pozisyona sokan oyun kurucu, Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'i geçip ağlara giden durdurulamaz bir vole vuruşu yaptı.