VİDEO: Eberechi Eze, Bayer Leverkusen karşısında Arsenal'i öne geçiren muhteşem bir Şampiyonlar Ligi golüyle sihirli bir performans sergiledi
Eze, Emirates'i aydınlatıyor
Eze, Şampiyonlar Ligi’deki ilk golünü atmak için mükemmel bir an seçti ve Emirates Stadyumu’ndaki seyircileri hayran bırakan bir vuruş sergiledi. Arsenal’in birçok net fırsatı değerlendiremediği, üstün geçirdiği ilk yarım saatin ardından, eski Crystal Palace oyuncusu teknik mükemmelliği sergilediği bir hareketle işi kendi eline aldı.
Hareket aldatıcı derecede basit görünüyordu ancak yıkıcı bir hassasiyetle gerçekleştirildi. Leandro Trossard, kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktaki orta sahada Eze'nin ayaklarına sert bir pas attı. Tek dokunuşla kendini pozisyona sokan oyun kurucu, Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'i geçip ağlara giden durdurulamaz bir vole vuruşu yaptı.
Güçlü Arsenal, gücünü gösteriyor
Mikel Arteta’nın takımı maçın başlangıcından itibaren hiç durmadı; yüksek pres ve akıcı hücum rotasyonlarıyla Alman konukları boğdu. İlk yarı 1-0’lık dar bir skorla sona ermesine rağmen, istatistikler Arsenal’in mutlak üstünlüğünü ortaya koyuyordu. Ev sahibi takım sadece ilk yarıda 12 şut kaydetti; Gabriel, Ben White ve Trossard gibi oyuncular skoru artırmaya çok yaklaştı.
Arsenal, ikinci yarıda, özellikle 63. dakikada Declan Rice'ın muhteşem bir gol atmasıyla farkı artırmayı başardı. Bu gol, Gunners'ın devam eden üstünlüğünü ve hücumdaki kararlılığını vurguladı ve maçı tamamen kontrol altına almalarını sağladı.
Çeyrek finalde Sporting CP bekliyor
İlk yarıyı Arsenal'in toplamda 3-1 önde tamamlamasıyla, bir sonraki tura yükselme hakkı şimdiden belli oldu. Sporting CP ise akşamın erken saatlerinde dramatik bir şekilde çeyrek finale kalmayı garantiledi. Portekiz ekibi, Bodo/Glimt karşısında ilk maçta 3-0 gerideyken tarihi bir geri dönüşe imza attı ve uzatmaların ardından toplamda 5-3 galip geldi.
Arsenal için ise odak noktası, Bundesliga ekibine karşı işi bitirmek olmaya devam ediyor.
