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VİDEO: Dünyanın en tehlikeli taç atışı mı? Nader Mohammadi, Rusya Kupası maçında bir kez daha müthiş bir takla asistine imza attı N. Mohammadi Spartak Kostroma

İranlı savunmacı Nader Mohammadi, Rusya Kupası'nda Spartak Kostroma'yı bir üst tura taşıyan bir kez daha dikkat çekici bir akrobatik taç atışı asisti yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, salı akşamı kendine özgü takla atarak kullandığı tekniğini sergiledi ve rakip savunmaları şaşırtmaya devam eden bu duran top silahıyla bu sezonki üçüncü asistine imza attı.