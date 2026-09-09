İranlı savunmacı Mohammadi, Rusya Kupası dördüncü eleme turunda Kostroma'nın Ryazan deplasmanında 2-0'lık galibiyet almasına yardımcı olurken bir kez daha alametifarikası olan takla atarak kullandığı taç atışını sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun akrobatik ortası, takımının tur atlamasını perçinleyen kritik golün hazırlayıcısı oldu. Bu bireysel beceri gösterisi, Rusya'daki yerel organizasyonlarda etkili bir silaha dönüşen bek oyuncusunun dikkat çekici form grafiğinin devamı niteliğinde.
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VİDEO: Dünyanın en tehlikeli taç atışı mı? Nader Mohammadi, Rusya Kupası maçında bir kez daha müthiş bir takla asistine imza attı
Akrobatik silah savunmanın kilidini açıyor
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Öldürücü rutin ivme kazandırıyor
Mohammadi'nin tam öne doğru takla atarak uzun taç atışları kullanma becerisi, bu sezon Kostroma için öngörülemez bir duran top silahı haline geldi. Tahran doğumlu savunmacı, ligde daha önce de benzer şekilde iki asist yapmıştı; ilki 9 Ağustos'ta SKA Khabarovsk'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette, ikincisi ise dokuzuncu haftada Rotor Volgograd karşısında elde edilen 1-0'lık zorlu galibiyette gelmişti. Bu alışılmadık hücum yöntemi, 2026-27 sezonu boyunca rakip savunma hatlarını bozmaya devam eden benzersiz bir taktik boyut sunuyor.
- Russian Look
Kritik iç saha maçı bekliyor
Kostroma, 14 Eylül'de 1. Lig'in 11. haftasında Neftekhimik'i konuk ederek lig mesaisine geri dönecek. Dokuz maçta topladığı 18 puanla puan tablosunda altıncı sırada yer alan ev sahibi ekip, yükselme yarışında ciddi bir iddia ortaya koymak için iyi bir konumda bulunuyor. Kendi sahasında alınacak üç puan, ivmesini koruması ve zirveyle arasındaki farkı kapatması açısından büyük önem taşıyacak.
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