Vila Belmiro'da yaşanan an, Neymar'ın kariyerinin başladığı kulübün kutsal çimlerinde durmasıyla son derece anlamlıydı. Milli marş stadyumda yankılanırken kızını kollarında tutan 34 yaşındaki oyuncu, durumunun gerçekliği iyice kavranınca gözle görülür bir şekilde duygulanmış ve gözyaşlarını silmişti. Sürekli mercek altında olan bir oyuncu için bu, profesyonel sahalara dönüşünün kişisel boyutuna dair nadir bir bakış oldu.

Pazar günü Coritiba ile oynanan maç, Carlo Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıklamasından önce Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu için son seçme niteliğindeydi, ancak Santos'un 3-0 mağlup olmasını engelleyemedi. Selecao, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya hazırlanırken, Neymar'ın maç öncesi duygusal ritüelinin görüntüleri viral oldu ve beş kez dünya şampiyonu olan takımı son bir kez daha küresel sahnede temsil etmenin getirdiği muazzam baskı ve arzuyu vurguladı.