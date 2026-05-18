Santos v Coritiba - Brasileirao 2026
VİDEO: Dünya Kupası kadrosu açıklanmak üzereyken, Santos maçı öncesinde Brezilya milli marşı çalınırken Neymar gözyaşlarına boğuldu

Neymar, Pazar günü Santos'un Coritiba ile oynadığı Serie A maçı öncesinde Brezilya milli marşı çalarken gözyaşlarına boğuldu ve duygularını gizleyemedi. Selecao'nun 2026 Dünya Kupası kadrosunun Pazartesi günü açıklanacak olması nedeniyle, efsanevi forvet, kadroya seçilme ihtimalinin ne kadar önemli olduğunun tam olarak farkında görünüyor.

  • Vila Belmiro'da duyguların dorukta olduğu bir an

    Vila Belmiro'da yaşanan an, Neymar'ın kariyerinin başladığı kulübün kutsal çimlerinde durmasıyla son derece anlamlıydı. Milli marş stadyumda yankılanırken kızını kollarında tutan 34 yaşındaki oyuncu, durumunun gerçekliği iyice kavranınca gözle görülür bir şekilde duygulanmış ve gözyaşlarını silmişti. Sürekli mercek altında olan bir oyuncu için bu, profesyonel sahalara dönüşünün kişisel boyutuna dair nadir bir bakış oldu.

    Pazar günü Coritiba ile oynanan maç, Carlo Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıklamasından önce Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu için son seçme niteliğindeydi, ancak Santos'un 3-0 mağlup olmasını engelleyemedi. Selecao, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya hazırlanırken, Neymar'ın maç öncesi duygusal ritüelinin görüntüleri viral oldu ve beş kez dünya şampiyonu olan takımı son bir kez daha küresel sahnede temsil etmenin getirdiği muazzam baskı ve arzuyu vurguladı.

  • Sakatlık kabusundan sonra geriye uzanan uzun yol

    Neymar’ın bu ana uzanan yolu, fiziksel ve profesyonel engellerle doluydu. Ekim 2023’te Uruguay’la oynanan Dünya Kupası eleme maçında geçirdiği yıkıcı ön çapraz bağ yırtığı, kariyerinin önemli bir bölümünde sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Ardından Suudi Pro Ligi’nde Al Hilal forması giydiği dönem, ona ihtiyaç duyduğu ritmi sağlayamadı; bu durum, pek çok kişinin uluslararası futbolun zirvesinde geçirdiği günlerin fiilen sona erip ermediğini sorgulamasına yol açtı.

    Ancak, 2025'in başlarında Santos'a yaptığı romantik dönüş, devam eden sakatlık sorunlarına rağmen kariyerinde bir canlanma için katalizör görevi gördü. Şubat ayında tekrar tam formuna kavuşmasından bu yana, ayaklarını yere sağlam basmayı başardı ve hikayesini düşüşten direnişe çevirdi. Brezilya'daki performansları, Ancelotti için tam da doğru zamanda onu tekrar milli takım gündemine taşıdı.

    Dünya Kupası'na geri sayım başladı

    Neymar geçen hafta Brezilya'nın 55 kişilik ön kadro listesine dahil edildi, ancak eski Barcelona yıldızı için asıl engel, 26 kişilik nihai kadroya girebilmek. Pazartesi günü yapılacak resmi açıklama, Neymar'ın efsanevi kariyerine dördüncü bir Dünya Kupası katılımının eklenip eklenmeyeceğini belirleyecek. İstatistikleri rakipsiz; 128 maçta attığı 79 golle, 2023'te efsanevi Pele'yi geçerek ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda. 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarındaki tecrübesi, Ancelotti'nin göz ardı edemeyeceği bir tecrübeli liderlik seviyesi sağlıyor.