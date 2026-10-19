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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Dram ve 5 gol, El-Ahli zorlu Feyha tuzağından güçlükle kurtuldu

Match report
Al-Fayha - Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Al-Ahli, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin onuncu haftasında bugün pazar akşamı Mecmaa Stadı'nda oynanan heyecanlı karşılaşmada, ev sahibi Al-Feyha'yı 3-2 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla Al-Ahli puanını 18'e yükselterek üçüncü sıraya yerleşirken, Al-Feyha 7 puanda kalarak 14. sırada yer aldı.


  • El-Feyha, 45. dakikada orta saha oyuncusu Hugo Mora ile skoru açtı. Mora, ceza sahası dışından kaydettiği füze gibi bir golle fileleri havalandırdı.

    Ancak El-Ehli, 45+3. dakikada (ilk yarının uzatma dakikaları) yedek olarak oyuna giren Artem Bondarenko ile beraberliği yakaladı. Bondarenko, Saad Yeslem'den gelen ortaya ceza sahası içinden kafayla vurarak golü kaydetti.

    İkinci yarıda ise El-Ehli, 59. dakikada Firas el-Buraikan'ın başarıyla kullandığı penaltı golüyle öne geçti. El-Buraikan, bu sezon ligdeki ilk gol katkısını kaydetmiş oldu.

     Fakat El-Feyha, 65. dakikada forvet oyuncusu Jayson ile skoru yeniden eşitledi. Jayson'ın direkt serbest vuruştan kaydettiği gol, kalesini ev sahibi takımın şutlarına karşı ikinci kez koruyamayan kaleci es-Sanibi'yi zor durumda bıraktı.

    El-Ehli, 70. dakikada attığı üçüncü golle maçı lehine çevirdi. Valentine Atangana'nın pasından yararlanan Artem Bondarenko, maçtaki ikinci kişisel golünü kaydetti. Gol, video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin ardından onaylandı.


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