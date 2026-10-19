El-Feyha, 45. dakikada orta saha oyuncusu Hugo Mora ile skoru açtı. Mora, ceza sahası dışından kaydettiği füze gibi bir golle fileleri havalandırdı.

Ancak El-Ehli, 45+3. dakikada (ilk yarının uzatma dakikaları) yedek olarak oyuna giren Artem Bondarenko ile beraberliği yakaladı. Bondarenko, Saad Yeslem'den gelen ortaya ceza sahası içinden kafayla vurarak golü kaydetti.

İkinci yarıda ise El-Ehli, 59. dakikada Firas el-Buraikan'ın başarıyla kullandığı penaltı golüyle öne geçti. El-Buraikan, bu sezon ligdeki ilk gol katkısını kaydetmiş oldu.

Fakat El-Feyha, 65. dakikada forvet oyuncusu Jayson ile skoru yeniden eşitledi. Jayson'ın direkt serbest vuruştan kaydettiği gol, kalesini ev sahibi takımın şutlarına karşı ikinci kez koruyamayan kaleci es-Sanibi'yi zor durumda bıraktı.

El-Ehli, 70. dakikada attığı üçüncü golle maçı lehine çevirdi. Valentine Atangana'nın pasından yararlanan Artem Bondarenko, maçtaki ikinci kişisel golünü kaydetti. Gol, video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin ardından onaylandı.



