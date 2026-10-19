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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Dram ve 5 gol, Al Ahli el-Feyha tuzağından zorlukla kurtuldu

Match report
Al-Fayha - Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Al Ahli, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin onuncu haftası kapsamında bu Pazartesi akşamı Mecma'a Stadı'nda oynanan heyecanlı mücadelede ev sahibi Al Feyha'yı 3-2 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Al Ahli bu sonuçla puanını 18'e yükselterek üçüncü sıraya oturdu; Al Feyha ise 7 puanda kalarak 14. sırada yer aldı.

  • Erken şok ve ilk yarıya heyecanlı bir son

    El-Ahli, maça erken bir şokla başladı. 14. dakikada Ziyad el-Cuhani'nin sakatlanması üzerine zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve onun yerine Artem Bondarenko oyuna girdi.

    El-Feyha, rakibinin öne çıkmasını değerlendirdi ve 45. dakikada Hugo Mora üzerinden hızlı bir kontra atak başladı. Oyuncu orta sahadan ceza sahası sınırına kadar ilerledi, ardından kaleci Abdurrahman es-Sanbi'nin filelerini havalandıran bir füze gönderdi.

    Ancak El-Ahli, ilk yarının bitiş düdüğünden birkaç dakika önce, tam olarak 45+3. dakikada beraberliği yakalamayı başardı. Sedad Yeslem'in ortasının ardından oyuna sonradan giren Artem Bondarenko yükselerek nefis bir kafa vuruşu gerçekleştirdi.

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  • Karşılıklı tempo ve Bondarenko'nun belirleyici anı

    İkinci yarı dramanın devam ettiğine sahne oldu. El-Ahli niyetini güçlü bir şekilde ortaya koymaya başladı ve El-Feyha kalesini kuşattı. Bunun sonucunda Matias Gonzalves'in El-Hüseyin Bulharş tarafından düşürülmesiyle El-Ahli lehine penaltı kararı çıktı.

    Firas el-Bureykan, 59. dakikada bunu gole çevirmeyi başardı ve bu sezon Roshn Ligi'ndeki ilk golüne imza attı.

    El-Feyha umudunu kaybetmedi ve 65. dakikada Jayson, sağ ayağıyla kullandığı muhteşem bir serbest vuruşla topu kaleci es-Sanbi'nin sağ köşesine göndererek skoru eşitledi.


    Ancak maçın yıldızı Artem Bondarenko oldu. 70. dakikada Valentin Atangana'nın kullandığı korner vuruşunu değerlendiren Bondarenko, çok yakın mesafeden sağ ayağıyla topu ağlara göndererek skoru El-Ahli lehine belirledi. VAR incelemesi için yapılan duraksamanın ardından gol onaylandı.

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  • Al Ahly kuşatması ve etkili kurtarışlar

    Son yirmi dakikada Al Ahli, sonucu güvence altına almak amacıyla baskısını kurdu, ancak Al Feiha'nın kalecisi Orlando Mosquera adeta pusu kurmuştu; önce Firas Al Buraikan'ın (76. dakika), ardından Valentin Atangana'nın (78) peş peşe gelen şutlarını kritik müdahalelerle çıkardı.

    84. dakikada Al Feiha kalecisi Orlando Mosquera, Meshaal Al Mutairi'nin ceza sahasının ortasından sol ayağıyla yaptığı şutu kurtardı.

    Bitiş düdüğünden önce Al Ahli, dördüncü bir golle skoru artırmaya çok yaklaştı, ancak Mosquera 90. dakikada Al Mutairi'nin kaleyle baş başa kaldığı pozisyonu önledi ve maç, konuk takımın değerli galibiyetiyle sona erdi.

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