El-Ahli, maça erken bir şokla başladı. 14. dakikada Ziyad el-Cuhani'nin sakatlanması üzerine zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve onun yerine Artem Bondarenko oyuna girdi.

El-Feyha, rakibinin öne çıkmasını değerlendirdi ve 45. dakikada Hugo Mora üzerinden hızlı bir kontra atak başladı. Oyuncu orta sahadan ceza sahası sınırına kadar ilerledi, ardından kaleci Abdurrahman es-Sanbi'nin filelerini havalandıran bir füze gönderdi.

Ancak El-Ahli, ilk yarının bitiş düdüğünden birkaç dakika önce, tam olarak 45+3. dakikada beraberliği yakalamayı başardı. Sedad Yeslem'in ortasının ardından oyuna sonradan giren Artem Bondarenko yükselerek nefis bir kafa vuruşu gerçekleştirdi.