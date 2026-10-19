Son yirmi dakikada Al Ahli, sonucu güvence altına almak amacıyla baskısını kurdu, ancak Al Feiha'nın kalecisi Orlando Mosquera adeta pusu kurmuştu; önce Firas Al Buraikan'ın (76. dakika), ardından Valentin Atangana'nın (78) peş peşe gelen şutlarını kritik müdahalelerle çıkardı.
84. dakikada Al Feiha kalecisi Orlando Mosquera, Meshaal Al Mutairi'nin ceza sahasının ortasından sol ayağıyla yaptığı şutu kurtardı.
Bitiş düdüğünden önce Al Ahli, dördüncü bir golle skoru artırmaya çok yaklaştı, ancak Mosquera 90. dakikada Al Mutairi'nin kaleyle baş başa kaldığı pozisyonu önledi ve maç, konuk takımın değerli galibiyetiyle sona erdi.
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