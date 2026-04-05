Liverpool, son derece istikrarsız bir sezon geçiriyor ve Etihad Stadyumu’ndaki bu son çöküş, kulüp üzerindeki eleştirileri daha da artırdı. Kulüp, önceki yıllarda belirlediği yüksek standartları korumakta zorlanıyor ve taraftarların sabrı açıkça tükeniyor. Szoboszlai'nin taraftarlara karşı gösterdiği tepki, takımı yaratıcı bir şekilde sürükleyen bir oyuncu için bile, oyuncuların ne kadar büyük bir baskı altında çalıştığını ortaya koyuyor. Yurtiçi kupa umutları suya düştü ve Premier Lig'deki konumları da tehlikede olduğundan, artık tüm takım bir şekilde toparlanmanın bir yolunu bulmak zorunda. Önümüzdeki haftalarda hayati önem taşıyan puanları alamamaları halinde, zaten felaket olan yurtiçi performansları tamamen kontrolden çıkabilir.