Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Dominik Szoboszlai, Manchester City'deki FA Cup fiyaskosunun ardından omuz silkip destek çağrısında bulunmasının ardından, Federico Chiesa tarafından hoşnutsuz Liverpool taraftarlarından uzaklaştırıldı
Öfke doruğa ulaşıyor
4 Nisan'da FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye karşı alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından, Szoboszlai'nin deplasman taraftarlarıyla çatıştığını gösteren görüntüler sosyal medyada yayıldı. Macar orta saha oyuncusu, deplasman tribününe yaklaşırken, kalabalığın olumsuz tepkisine açıkça sinirlenerek kollarını havaya kaldırırken görüntülendi. Gerilim daha da tırmanmak üzereyken, Chiesa durumu yatıştırmak için müdahale etti ve takım arkadaşını tribünlerden nazikçe uzaklaştırdı.
- Getty Images
Öne çıkan yıldız, 'felaket' niteliğinde bir sezon uyarısında bulundu
Saha içindeki çatışma, özellikle takımın en göze çarpan oyuncusu için kadro içinde biriken içsel hayal kırıklığını yansıtıyor. Szoboszlai, tüm turnuvalarda 44 maçta 12 gol ve 8 asist kaydetmiş ve 3.938 dakika sahada kalarak bu sezon tartışmasız Liverpool'un en önemli yıldızı oldu. Ağır yenilginin ardından konuşan oyuncu, değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. "Felaket bir sezon geçiriyoruz. Hemen uyanmazsak, Şampiyonlar Ligi'nden de eleneceğiz. Aynaya bakıp kendimize bu forma için her şeyimizi verip vermediğimizi sormalıyız. Bugün sergilediğimiz performans, Liverpool gibi bir kulüp için kabul edilemez," dedi.
Kıyıda bir sezon
Liverpool, son derece istikrarsız bir sezon geçiriyor ve Etihad Stadyumu’ndaki bu son çöküş, kulüp üzerindeki eleştirileri daha da artırdı. Kulüp, önceki yıllarda belirlediği yüksek standartları korumakta zorlanıyor ve taraftarların sabrı açıkça tükeniyor. Szoboszlai'nin taraftarlara karşı gösterdiği tepki, takımı yaratıcı bir şekilde sürükleyen bir oyuncu için bile, oyuncuların ne kadar büyük bir baskı altında çalıştığını ortaya koyuyor. Yurtiçi kupa umutları suya düştü ve Premier Lig'deki konumları da tehlikede olduğundan, artık tüm takım bir şekilde toparlanmanın bir yolunu bulmak zorunda. Önümüzdeki haftalarda hayati önem taşıyan puanları alamamaları halinde, zaten felaket olan yurtiçi performansları tamamen kontrolden çıkabilir.
- Getty Images Sport
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Kırmızılar, FA Cup'tan elenmelerinin üzüntüsüne fazla vakit ayıramayacaklar, zira önlerinde zorlu bir fikstür bekliyor. 8 Nisan'da Paris Saint-Germain'e karşı deplasmanda oynayacakları devasa önem taşıyan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı, 11 Nisan'da Premier Lig'de Fulham'ı ağırlayacakları maçla devam edecek. PSG ile oynanacak rövanş maçı ise 14 Nisan'da Anfield'da gerçekleşecek. Ligdeki son maçlar, 19 Nisan'da Everton'da oynanacak kritik Merseyside derbisiyle devam edecek. Ardından Crystal Palace, Manchester United, Chelsea ve Aston Villa ile karşılaşacaklar ve sezonu 24 Mayıs'ta Brentford'u evlerinde ağırlayarak tamamlayacaklar.