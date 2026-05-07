VİDEO: Diego Simeone, Atletico Madrid teknik direktörünün Ben White ile aynı hareketi yaptığı için tartışmasından sadece birkaç gün sonra Arsenal ambleminin üzerinden geçiyor

Simeone tüneldeki dramın ortasında kalmışken, Mikel Arteta ise Kuzey Londra kulübü için tarihi bir geceyi kutlamakla meşguldü. İspanyol teknik adam, takımını galibiyete taşıyarak Budapeşte’deki finale çıkmalarını sağlayan ev sahibi taraftarların desteğine hemen teşekkür etti. Arteta, “Harika bir duygu, herkes enerjide, inançta, her şeyde bir değişim hissedebiliyor” dedi. "Bunu doğru şekilde kullanalım, hedeflediğimiz şeyin ne kadar zor olduğunu ve ne kadar ince bir çizgi üzerinde olduğumuzu anlayalım. Bu çok büyük bir şey ama bunu başaracak yeteneğimiz ve inancımız var, buna eminim."

Arsenal, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir çifte zafer peşinde koşarken, sezonun kaderini belirleyecek bir dizi maça çıkacak. Gunners, tarihe adlarını yazdırmak için dört maç daha oynayacak. Bu maçların ilki, Pazar günü West Ham ile oynanacak kritik Londra derbisi olacak. Ayrıca, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşmak üzere Macaristan'a uçmadan önce Burnley ve Crystal Palace ile oynayacakları maçları da atlatmaları gerekiyor.