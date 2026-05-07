Muhammad Zaki

VİDEO: Diego Simeone, Atletico Madrid teknik direktörünün Ben White ile aynı hareketi yaptığı için tartışmasından sadece birkaç gün sonra Arsenal ambleminin üzerinden geçiyor

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Arsenal kulüp amblemini çiğnediği anı gösteren bir video görüntüsünün ortaya çıkmasıyla, son derece ikiyüzlü bir tavır sergilediği ortaya çıktı. Bu olay, Arjantinli teknik adamın İspanya’da oynanan ilk maçta benzer bir saygısızlık olarak algılanan hareket nedeniyle Ben White’a öfkeyle saldırmasından sadece birkaç gün sonra meydana geldi.

  • Simeone, amblem tartışmasının ortasında kaldı

    Ateşli Atletico Madrid teknik direktörü, takımının Arsenal'e karşı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenmesinin ardından sosyal medyada kopan fırtınanın odağında yer aldı. Bukayo Saka'nın golüyle Arsenal'in o geceki maçı 1-0, toplamda ise 2-1 kazanmasının ardından, morali bozuk bir şekilde Emirates Stadyumu'ndaki tünele doğru yürüyen Simeone'nin görüntüleri çekildi. Ancak 56 yaşındaki teknik adam, saha ile soyunma odaları arasında bulunan büyük Arsenal amblemini görmezden gelmek yerine, başını eğip doğrudan amblemin üzerinden geçti.

    Bu görüntüler, özellikle Metropolitano'daki ilk maçta yaşanan olaylar göz önüne alındığında, Arsenal taraftarları arasında öfkeye yol açtı. Oyuncularının çoğu amblemi dolaşmak için bilinçli bir çaba gösterirken, Simeone ve savunma oyuncusu Jose María Gimenez amblemin üzerinden geçmeyi tercih etti ve bu da tünel alanının üzerindeki tribünlerden maçı izleyen ev sahibi taraftarların yoğun eleştirilerine yol açtı.

  • Ben White ile yaşanan tartışma

    Simeone’nin davranışlarını özellikle dikkat çekici kılan şey, sadece bir hafta önce White ile yaşadığı şiddetli çatışma. Madrid’de 1-1 biten maçın ardından, Simeone, İngiliz milli oyuncunun Atlético ambleminin üzerinden geçmesine tepki göstererek tünelde defans oyuncusunun sırtına defalarca tokat attığı görüntülerle kameralara yakalandı. O sırada White, bu fiziksel temastan açıkça rahatsız olmuş ve Atleti menajeri tarafından itilmeden önce ateşli bir söz düellosu yaşamıştı. Simeone'nin daha önce kınadığı aynı eylemi şimdi kendisinin yapması, sosyal medyada taraftarların ikiyüzlülük suçlamalarına yol açtı ve Londra'daki maç sonrası davranışlarına gölge düşürdü.

    Arteta, Emirates'teki atmosferi övüyor

    Simeone tüneldeki dramın ortasında kalmışken, Mikel Arteta ise Kuzey Londra kulübü için tarihi bir geceyi kutlamakla meşguldü. İspanyol teknik adam, takımını galibiyete taşıyarak Budapeşte’deki finale çıkmalarını sağlayan ev sahibi taraftarların desteğine hemen teşekkür etti. Arteta, “Harika bir duygu, herkes enerjide, inançta, her şeyde bir değişim hissedebiliyor” dedi. "Bunu doğru şekilde kullanalım, hedeflediğimiz şeyin ne kadar zor olduğunu ve ne kadar ince bir çizgi üzerinde olduğumuzu anlayalım. Bu çok büyük bir şey ama bunu başaracak yeteneğimiz ve inancımız var, buna eminim."

    Arsenal, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir çifte zafer peşinde koşarken, sezonun kaderini belirleyecek bir dizi maça çıkacak. Gunners, tarihe adlarını yazdırmak için dört maç daha oynayacak. Bu maçların ilki, Pazar günü West Ham ile oynanacak kritik Londra derbisi olacak. Ayrıca, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşmak üzere Macaristan'a uçmadan önce Burnley ve Crystal Palace ile oynayacakları maçları da atlatmaları gerekiyor.

