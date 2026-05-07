VİDEO: Diego Simeone, Atletico Madrid teknik direktörünün Ben White ile aynı hareketi yaptığı için tartışmasından sadece birkaç gün sonra Arsenal ambleminin üzerinden geçiyor

Ateşli Atletico Madrid teknik direktörü, takımının Arsenal'e karşı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elenmesinin ardından sosyal medyada kopan fırtınanın odağında yer aldı. Bukayo Saka'nın golüyle Arsenal'in o geceki maçı 1-0, toplamda ise 2-1 kazanmasının ardından, morali bozuk bir şekilde Emirates Stadyumu'ndaki tünele doğru yürüyen Simeone'nin görüntüleri çekildi. Ancak 56 yaşındaki teknik adam, saha ile soyunma odaları arasında bulunan büyük Arsenal amblemini görmezden gelmek yerine, başını eğip doğrudan amblemin üzerinden geçti.
Bu görüntüler, özellikle Metropolitano'daki ilk maçta yaşanan olaylar göz önüne alındığında, Arsenal taraftarları arasında öfkeye yol açtı. Oyuncularının çoğu amblemi dolaşmak için bilinçli bir çaba gösterirken, Simeone ve savunma oyuncusu Jose María Gimenez amblemin üzerinden geçmeyi tercih etti ve bu da tünel alanının üzerindeki tribünlerden maçı izleyen ev sahibi taraftarların yoğun eleştirilerine yol açtı.