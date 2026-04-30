VİDEO: Diego Simeone, Arsenal'den Ben White'ı yakalayıp sırtına defalarca TOKAT attı; bu sırada tuhaf bir "amblemin üzerinden geçme" teorisi gündeme geldi

Yarı final ilk maçının ardından tünelde gerginlik doruk noktasına ulaştı. Simeone ile White arasındaki ateşli karşılaşma, Atlético geleneklerine saygı gösterilmediğine dair algıdan kaynaklandı. Oyuncular Metropolitano’da sahadan ayrılırken, White tünelin önündeki çimlere işlenmiş büyük kulüp ambleminin tam üzerinden geçiyormuş gibi göründü; bu hareket, İspanyol futbol kültüründe genellikle büyük bir hakaret olarak algılanır.
Başlangıçta bir Atletico oyuncusu Arsenal'in sağ bekiyle yüzleşti, ancak olayı kendi eline alan Simeone oldu. Arjantinli teknik direktör, White'ı tünel bölgesine kadar takip etti ve kameralara, defans oyuncusunun sırtına defalarca tokat attığı görüntüler yakalandı. Fiziksel temastan açıkça rahatsız olan White, Atleti teknik direktörü tarafından iki kez itilmeden önce dönerek ateşli bir söz düellosuna girdi.