Ben White Diego Simeone Arsenal Atletico Madrid 2025-26
Donny Afroni

Çeviri:

VİDEO: Diego Simeone, Arsenal'den Ben White'ı yakalayıp sırtına defalarca TOKAT attı; bu sırada tuhaf bir "amblemin üzerinden geçme" teorisi gündeme geldi

Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki maç sahada temkinli bir mücadeleye sahne oldu, ancak asıl heyecan maç sonrası yaşanan olaylarda yaşandı. Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi’nde 1-1 biten gergin maçın ardından Arsenal’in savunma oyuncusu Ben White ile dikkat çekici bir tartışmaya girdi. Rojiblancos’un teknik direktörü, Metropolitano Stadyumu’ndan ayrılırken White’ın davranışını hoş karşılamayınca, İngiltere milli takım oyuncusunun peşine düşmüş gibi görünüyordu.

  • Simeone, takım amblemine saygısızlık üzerine öfkelendi

    Yarı final ilk maçının ardından tünelde gerginlik doruk noktasına ulaştı. Simeone ile White arasındaki ateşli karşılaşma, Atlético geleneklerine saygı gösterilmediğine dair algıdan kaynaklandı. Oyuncular Metropolitano’da sahadan ayrılırken, White tünelin önündeki çimlere işlenmiş büyük kulüp ambleminin tam üzerinden geçiyormuş gibi göründü; bu hareket, İspanyol futbol kültüründe genellikle büyük bir hakaret olarak algılanır.

    Başlangıçta bir Atletico oyuncusu Arsenal'in sağ bekiyle yüzleşti, ancak olayı kendi eline alan Simeone oldu. Arjantinli teknik direktör, White'ı tünel bölgesine kadar takip etti ve kameralara, defans oyuncusunun sırtına defalarca tokat attığı görüntüler yakalandı. Fiziksel temastan açıkça rahatsız olan White, Atleti teknik direktörü tarafından iki kez itilmeden önce dönerek ateşli bir söz düellosuna girdi.

  • Mikroskop altında karanlık sanatlar

    Simeone ve teknik ekibinin davranışları gözlemcilerden yoğun eleştiri aldı; eski Real Madrid yıldızı Steve McManaman, ev sahibi takımın yarattığı düşmanca ortamı vurguladı. Atletico ile uzun süredir anılan "kirli oyunlar", hem saha kenarında hem de tünelde tüm akşam boyunca açıkça sergilendi.

    Mirror'ın aktardığına göre McManaman, TNT Sports'un yayınında şu yorumda bulundu: "Gördük ki, bazen kameralar İspanyol hakemlerin yaptıklarını göstermiyordu ama biz neler olduğunu görebiliyorduk. Onun, yardımcısının ve üçüncü yardımcısının hakemlere karşı davranışları korkunçtu. Kesinlikle berbat. Fikrini değiştiriyordu, performansı berbattı, bu yüzden insanlar Atletico Madrid'in kara büyülerini sevmiyor."

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Heinze'ye yönelik selamlamalardaki farklılık

    İlginç bir şekilde, Simeone’nin White’a karşı sergilediği agresif tavır, Arsenal kadrosunun diğer üyelerine davranış biçimi ile tam bir tezat oluşturuyordu. Atlético teknik direktörü, maç öncesinde hemşerisi ve Arsenal antrenörü Gabriel Heinze ile sıcak bir kucaklaşmada bulunurken, her zamanki kavgacı kişiliğinin farklı bir yönünü sergiledi. Her ne olursa olsun, Arsenal’in İspanyol devlerinin uyguladığı psikolojik oyunların üstesinden gelmeye çalışacağı Londra’daki rövanş maçı da en az ilk maç kadar gergin geçecek gibi görünüyor.

