VİDEO: 'Delilik anı!' - Bir taraftarın kafasına su şişesi çarptı; FA'dan Preston'lı Jordan Thompson'ın utanç verici oyuncu değişikliği öfke patlaması nedeniyle cezalandırılması istendi

Eski Premier Lig hakemi Dermot Gallagher, Sky Sports'un "Ref Watch" programında görüntüleri inceledi ve Thompson'ın disiplinsizliği karşısında şaşkınlığa düştü. Gallagher, oyuncunun sahada kalmasının tek nedeninin, hakem ekibinin oyuncu değişikliği sırasında gerçekleşen ilk saldırgan hareketi gözden kaçırmış olması olduğunu öne sürdü.

"Neden böyle bir şey yaparsın ki? Bugün cezalandırılıp cezalandırılmayacağını bilmiyorum. Hakem bunu görmedi çünkü oyuncu değişikliği yapılmıştı ve yardımcı hakemin sırtı o tarafa dönüktü," diye açıkladı Gallagher. "Yani, görülmediği için şanslı çünkü o gün şüphesiz kırmızı kart görürdü. Ancak bunu yapmak çok tehlikeli. Birisi de içki içiyordu ve farkında değildi... sadece bir anlık çılgınlıktı."