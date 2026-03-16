Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: 'Delilik anı!' - Bir taraftarın kafasına su şişesi çarptı; FA'dan Preston'lı Jordan Thompson'ın utanç verici oyuncu değişikliği öfke patlaması nedeniyle cezalandırılması istendi
Carrow Road'da şok edici görüntüler
Preston maça yeniden ortak olmaya çalışırken Thompson 65. dakikada oyundan alındı. Takımın performansından – ya da belki de kendininkinden – açıkça memnun olmayan orta saha oyuncusu, saha kenarındaki bir şişeye sağ ayağıyla vurdu. Fırlatılan şişe, Carrow Road’daki ev sahibi takım tribünlerine doğru uçtu ve hiçbir şeyden haberi olmayan bir taraftara isabet etti.
Videoyu izleyin
Dermot Gallagher 'kırmızı kart' kararı verdi
Eski Premier Lig hakemi Dermot Gallagher, Sky Sports'un "Ref Watch" programında görüntüleri inceledi ve Thompson'ın disiplinsizliği karşısında şaşkınlığa düştü. Gallagher, oyuncunun sahada kalmasının tek nedeninin, hakem ekibinin oyuncu değişikliği sırasında gerçekleşen ilk saldırgan hareketi gözden kaçırmış olması olduğunu öne sürdü.
"Neden böyle bir şey yaparsın ki? Bugün cezalandırılıp cezalandırılmayacağını bilmiyorum. Hakem bunu görmedi çünkü oyuncu değişikliği yapılmıştı ve yardımcı hakemin sırtı o tarafa dönüktü," diye açıkladı Gallagher. "Yani, görülmediği için şanslı çünkü o gün şüphesiz kırmızı kart görürdü. Ancak bunu yapmak çok tehlikeli. Birisi de içki içiyordu ve farkında değildi... sadece bir anlık çılgınlıktı."
- Getty Images Sport
Uzmanlar, Futbol Federasyonu'ndan sert bir ceza verilmesini talep ediyor
Geriye dönük bir men cezası verilmesi yönündeki çağrılar giderek güçlenirken, eski Wolves ve Cardiff City forveti Jay Bothroyd, oyuncunun davranışına duyduğu tiksintiyi dile getirdi. Bothroyd, özellikle Championship maçında şişenin kalabalığın içindeki savunmasız bir kişiye isabet etmesi durumunda ciddi yaralanmalara yol açabileceğine dikkat çekti.
Bothroyd, Sky Sports'a şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bence bu oyuncu cezalandırılmalı. Bu gerçekten çok tehlikeli. Eğer birinin yüzüne çarpmış olsaydı çok acı verirdi, ama bir çocuğa çarpmış olsaydı ne olurdu bir düşünün. Bence bu oyuncunun davranışı gerçekten çok kötü ve cezalandırılmalı."
Reklam