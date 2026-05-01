VİDEO: Declan Rice’ın iptal edilen Arsenal penaltısına verdiği tepki kameralara yansıdı; Gunners’ın yıldızı, Atlético Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde UEFA’dan ceza tehdidiyle karşı karşıya

Declan Rice’ın tartışmalı bir hakem kararına gösterdiği duygusal tepki, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atlético Madrid ile 1-1 berabere kalmasının ardından gündeme oturdu.
Olay, Metropolitano Stadyumu'nda 78. dakikada yaşandı. Hakem Danny Makkelie, Eberechi Eze'nin Atletico savunucusu David Hancko'nun müdahalesi sonucu yere düşmesi üzerine ilk olarak Arsenal'e penaltı verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem saha kenarındaki monitöre gönderildi ve teması yetersiz bulduğu gerekçesiyle kararını geri aldı.
İnternette dolaşan video görüntülerinde, kararın değiştirilmesi üzerine Rice'ın sahadan inanamayan bir tepki verdiği görüldü. Maç sonunda 1-1 berabere bitti ve Emirates Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı öncesinde iki takım arasında denge sağlandı.