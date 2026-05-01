Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg
VİDEO: Declan Rice’ın iptal edilen Arsenal penaltısına verdiği tepki kameralara yansıdı; Gunners’ın yıldızı, Atlético Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde UEFA’dan ceza tehdidiyle karşı karşıya

Declan Rice’ın, Atletico Madrid karşısında Arsenal’e verilen penaltının iptal edilmesine gösterdiği öfkeli tepki kameralara yansıdı; orta saha oyuncusu şimdi UEFA’nın disiplin cezasına maruz kalma riskiyle karşı karşıya. İngiltere milli takım oyuncusu, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında düşmanca davranan ev sahibi taraftarların hakemlerin kararını etkilediğini iddia etti.

    Declan Rice’ın tartışmalı bir hakem kararına gösterdiği duygusal tepki, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atlético Madrid ile 1-1 berabere kalmasının ardından gündeme oturdu.

    Olay, Metropolitano Stadyumu'nda 78. dakikada yaşandı. Hakem Danny Makkelie, Eberechi Eze'nin Atletico savunucusu David Hancko'nun müdahalesi sonucu yere düşmesi üzerine ilk olarak Arsenal'e penaltı verdi. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem saha kenarındaki monitöre gönderildi ve teması yetersiz bulduğu gerekçesiyle kararını geri aldı.

    İnternette dolaşan video görüntülerinde, kararın değiştirilmesi üzerine Rice'ın sahadan inanamayan bir tepki verdiği görüldü. Maç sonunda 1-1 berabere bitti ve Emirates Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı öncesinde iki takım arasında denge sağlandı.

    Maçtan sonra konuşan Rice, hayal kırıklığını gizlemedi ve Atlético stadyumundaki gergin atmosferin hakemin kararını etkilemiş olabileceğini öne sürdü.

    "UEFA tamamen farklı," dedi. "Her iki ceza sahasında da çok dikkatli olmalısınız çünkü her şeye izin veriyorlar. İkincisi, Ebs (Eze) üzerinde, açık bir penaltı. Bunun nasıl verilmediğini anlamıyorum. Bence taraftarlar bu kararı kışkırttı ve hakemin fikrini değiştirdi."

    "Şampiyonlar Ligi'nde hakemler kararlarını çok hızlı veriyor ve düdüğü çalıyor, bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Avrupa kupalarında daha fazla cezalandırıldığınızı hissediyorum."

    Rice'a UEFA'dan disiplin cezası tehdidi

    Rice’ın açık sözlü eleştirileri, hakemleri zayıflatıcı olarak algılanan yorumlara karşı katı bir tutum sergileyen UEFA ile başını belaya sokabilir. Haberlere göre, yönetim organı disiplin işlemi gerekip gerekmediğini belirlemek üzere hakem raporunu ve Rice’ın maç sonrası açıklamalarını inceleyecek. Rice’ın geçmişteki disiplin sicili göz önüne alındığında durum özellikle hassas; zira kariyerinin erken dönemlerinde hakem kararlarını eleştirdiği için bir kez uzaklaştırma cezası almıştı.

    Bu arada Arsenal, artık dikkatini Emirates Stadyumu'nda oynanacak ikinci maça çevirecek. Bu maçın galibi, Şampiyonlar Ligi finaline yükselecek. Gunners, Madrid'de 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından ev sahibi avantajını kullanmayı umuyor, ancak UEFA'nın Rice'a karşı disiplin cezası uygulamaya karar vermesi halinde, bu belirleyici maçın hazırlık süreci karmaşık bir hal alabilir.

