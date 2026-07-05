İngiltere'nin Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynayacağı maç öncesi hazırlıkları, Pazar sabahı erken saatlerde yerel taraftarların takımın kaldığı otelin önünde toplanmasıyla aksadı. Taraftarlar, eleme maçı öncesinde takımın uyanık kalmasını sağlamak amacıyla davul, trompet ve havai fişekler kullandı. Bu aksaklık, İngiltere'nin Meksiko'da oynamanın getirdiği zorluklara uyum sağlamaya çalıştığı bir dönemde yaşandı; buradaki rakım, Tuchel'in takımına ek fiziksel zorluklar yaratıyor.
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VİDEO: Davullar, trompetler ve havai fişekler! Meksika taraftarları, Dünya Kupası son 16 turu karşılaşması öncesinde Harry Kane, Declan Rice ve İngiltere milli takımının uykusunu nasıl bozmaya çalıştı?
Meksika taraftarları, İngiltere’ye uykusuz bir gece yaşattı
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- Getty Images Sport
Tuchel, rakım ve dış etkenler konusuna değindi
Maç öncesinde konuşan Tuchel, taraftarlar otelin önünde toplanmadan önce bile hem kendisinin hem de oyuncularının Meksiko’nun rakımının etkilerini hissetmiş olduklarını itiraf etti.
Tuchel gazetecilere, "Antrenman yapmasak bile [rakımı] hissediyoruz," dedi. "Gün boyunca otel odasında hafif bir baş ağrısı hissettim ve önceki günler kadar iyi uyuyamadım, ancak bu, başa çıkılamayacak veya uyum sağlanamayacak bir şey değil.
"Bence oyuncular antrenmanın ilk dakikalarında bunu hissettiler ve antrenman ilerledikçe bununla daha iyi başa çıkabildiler. Durum neyse o. Fiziksel olarak uyum sağlayamayız, bu imkansız. Ancak en azından bunu deneyimlemek için bir gün önceden buradayız, böylece yarın her şeyi ilk kez yaşamak zorunda kalmayız."
Tuchel şunları ekledi: "Meksika’nın evinde oynadığı maçlara genellikle çok güçlü, çok hücumcu ve çok agresif bir şekilde başlaması tesadüf değil; çünkü bence ilk 15-20 dakika bizim için belki de en zorlu olacak. Bunu aştığımızda – ki bugün bunu biraz deneyimledik bile – iyi bir noktada olacağımızı düşünüyorum."
- Getty Images
İngiltere’yi eleme maçı bekliyor
İngiltere, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi; ancak şimdi turnuva boyunca henüz gol yememiş olan Meksika takımıyla karşı karşıya gelecek. Rakım ve atmosferin “Üç Aslanlar” kadrosu için elverişsiz olması nedeniyle, çeyrek finale yükselebilmek için zorlu bir mücadele vermeleri bekleniyor.
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