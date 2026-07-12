VİDEO: David Beckham, oğulları Romeo ve Cruz ile birlikte “Wonderwall” şarkısını söylüyor; ancak eski Spice Girls üyesi eşi Victoria, İngiltere’nin “özel” galibiyetinin ardından Oasis temalı kutlamaya katılmıyor

İngiltere, Norveç’i 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükselirken Miami’deki atmosfer doruk noktasına ulaştı. Inter Miami’nin ortak sahibi ve eski İngiltere milli takım efsanesi Beckham, tribünlerdeki kutlamaların tam ortasındaydı ve milli takımı ABD genelinde takip eden karnaval havasını coşkuyla yaşadı.
Hard Rock Stadyumu’ndaki lüks locadan maçı izleyen 51 yaşındaki Beckham, maçın bitiş düdüğü çalındığında sevinçle havaya yumruk attı. Ardından stadyum hoparlörlerinden Oasis’in klasik şarkısı “Wonderwall” çalmaya başladı. Vatansever anlardan asla çekinmeyen Beckham, oğlu Romeo ile kol kola girmiş halde şarkının sözlerini yüksek sesle söylerken görüntülendi. Beckham bu müzikal anma anına tamamen kendini kaptırmışken, eşi Victoria biraz daha çekingen görünüyordu. Eski Spice Girls üyesi, zaferin ilk sevinci anında kocasıyla birlikte kutlama yapsa da, Oasis şarkısını avaz avaz söyleme kısmını es geçerek şarkı söyleme görevini David ve çocuklara bıraktı.