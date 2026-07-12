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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

VİDEO: David Beckham, oğulları Romeo ve Cruz ile birlikte “Wonderwall” şarkısını söylüyor; ancak eski Spice Girls üyesi eşi Victoria, İngiltere’nin “özel” galibiyetinin ardından Oasis temalı kutlamaya katılmıyor

İngiltere
D. Beckham
Dünya Kupası
Norveç - İngiltere
Norveç

David Beckham, “Üç Aslanlar”ın Norveç’e karşı Dünya Kupası çeyrek finalinde elde ettiği dramatik galibiyetin ardından bir klasik şarkıyı coşkuyla söylerken görüldü ve hâlâ İngiltere’nin en büyük taraftarı olduğunu kanıtladı. Eski kaptan, Hard Rock Stadyumu’nda neşeli bir ruh hali içindeydi ve Thomas Tuchel’in takımı son dörde kalmayı garantilediğinde ailesiyle birlikte şarkıya eşlik etti.

  • "Üç Aslan" efsanesi Miami'deki partinin tadını çıkarıyor

    İngiltere, Norveç’i 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finallerine yükselirken Miami’deki atmosfer doruk noktasına ulaştı. Inter Miami’nin ortak sahibi ve eski İngiltere milli takım efsanesi Beckham, tribünlerdeki kutlamaların tam ortasındaydı ve milli takımı ABD genelinde takip eden karnaval havasını coşkuyla yaşadı.

    Hard Rock Stadyumu’ndaki lüks locadan maçı izleyen 51 yaşındaki Beckham, maçın bitiş düdüğü çalındığında sevinçle havaya yumruk attı. Ardından stadyum hoparlörlerinden Oasis’in klasik şarkısı “Wonderwall” çalmaya başladı. Vatansever anlardan asla çekinmeyen Beckham, oğlu Romeo ile kol kola girmiş halde şarkının sözlerini yüksek sesle söylerken görüntülendi. Beckham bu müzikal anma anına tamamen kendini kaptırmışken, eşi Victoria biraz daha çekingen görünüyordu. Eski Spice Girls üyesi, zaferin ilk sevinci anında kocasıyla birlikte kutlama yapsa da, Oasis şarkısını avaz avaz söyleme kısmını es geçerek şarkı söyleme görevini David ve çocuklara bıraktı.

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  • Tribünlerdeki aile meselesi

    Beckham, çeyrek final mücadelesinde ailesinin büyük bir kısmıyla bir araya geldi. Romeo ve Cruz, “Üç Aslan”ı desteklerken İngiltere formaları giymiş olarak fotoğraflandı; kardeşlerin en küçüğü olan 15 yaşındaki Harper da bu tarihi zaferi bizzat izlemek için oradaydı. Aile, bu özel gün için şık bir görünüm sergiledi; David lacivert takım elbise ve uyumlu bir kravat giyerken, Victoria ise altın rengi bir üst ve kendine özgü büyük boy güneş gözlüklerini tercih etti.

    Beckham, Instagram hesabında şöyle yazdı: “Miami’de ne muhteşem bir an! Bu gece takımımızın Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinden çok gurur duyuyorum ve bunu ailemle birlikte kutlamak çok özeldi... Ülkemize bu anları yaşattığı için İngiltere’ye teşekkür ederim.”


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yarı finalde heyecan verici bir karşılaşma bekliyor

    Artık her iki ülkeyi de nefesini tutacak bir Çarşamba gecesi gösterisi için sahne hazır. İngiltere, Atlanta’da Lionel Messi’nin Arjantin’iyle oynayacağı tarihi yarı final karşılaşmasına hazırlanıyor. Bu, her taraftarın hayalini kurduğu bir maç: Son şampiyon ile futbolu yeniden vatanına getirmek için can atan İngiltere milli takımı karşı karşıya geliyor. 1998 ve 2002 yıllarında Arjantin ile karşılaştığıyla tanınan Beckham’ın, yeni neslin 1966’daki başarıyı tekrarlamaya çalışmasını yakından takip etmesi bekleniyor.

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