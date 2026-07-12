VİDEO: David Beckham, oğulları Romeo ve Cruz ile birlikte “Wonderwall” şarkısını söylüyor; ancak eski Spice Girls üyesi eşi Victoria, İngiltere’nin “özel” galibiyetinin ardından Oasis temalı kutlamaya katılmıyor

Beckham, çeyrek final mücadelesinde ailesinin büyük bir kısmıyla bir araya geldi. Romeo ve Cruz, “Üç Aslan”ı desteklerken İngiltere formaları giymiş olarak fotoğraflandı; kardeşlerin en küçüğü olan 15 yaşındaki Harper da bu tarihi zaferi bizzat izlemek için oradaydı. Aile, bu özel gün için şık bir görünüm sergiledi; David lacivert takım elbise ve uyumlu bir kravat giyerken, Victoria ise altın rengi bir üst ve kendine özgü büyük boy güneş gözlüklerini tercih etti.

Beckham, Instagram hesabında şöyle yazdı: “Miami’de ne muhteşem bir an! Bu gece takımımızın Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinden çok gurur duyuyorum ve bunu ailemle birlikte kutlamak çok özeldi... Ülkemize bu anları yaşattığı için İngiltere’ye teşekkür ederim.”



