Futbol dünyasının en popüler isimlerinden biri için nadir görülen gergin bir an yaşandı: Beckham, New York’taki Fanatics Fest etkinliğinde taraftarlar tarafından yuhalandı. 51 yaşındaki Beckham, iki finalist arasında seçim yapma ikileminden bahsederken, her iki takımla da köklü bağları olduğunu dile getirdi. Beckham, Real Madrid formasıyla La Liga’da başarılı yıllar geçirdi ve Arjantin’in simgesi Lionel Messi’yi MLS’e transfer ettiğinden beri onunla hem kişisel hem de profesyonel olarak yakın bir bağ kurdu.

"Tarafsız kalacağım. Kimin kazanacağını bilmiyorum. Lionel'in inanılmaz bir performans sergilemesini istiyorum çünkü o olağanüstü bir insan ve oyuncu. Ancak İspanya da zorlu bir rakip olacak. Kimin kazanacağını düşüneceğimi söylemeyeceğim. Sadece tarafsız kalıp maçın tadını çıkaracağım," dedi Beckham.