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England Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

VİDEO: David Beckham, Dünya Kupası finali tahmininden dolayı İngiltere efsanesine yöneltilen yuhalamalar karşısında şok oldu

D. Beckham
Dünya Kupası
İspanya - Arjantin
Arjantin
İspanya

David Beckham, büyük ilgi gören bir halka açık etkinlik sırasında canlı seyirciler tarafından yüksek sesle yuhalanmasının ardından alışılmadık bir durumla karşı karşıya kaldı. Eski İngiltere kaptanı, Arjantin ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası finali hakkında konuşurken, hayal kırıklığına uğramış kalabalığın hedefinde yer aldı.

  • Beckham, New York’ta riske girmiyor

    Futbol dünyasının en popüler isimlerinden biri için nadir görülen gergin bir an yaşandı: Beckham, New York’taki Fanatics Fest etkinliğinde taraftarlar tarafından yuhalandı. 51 yaşındaki Beckham, iki finalist arasında seçim yapma ikileminden bahsederken, her iki takımla da köklü bağları olduğunu dile getirdi. Beckham, Real Madrid formasıyla La Liga’da başarılı yıllar geçirdi ve Arjantin’in simgesi Lionel Messi’yi MLS’e transfer ettiğinden beri onunla hem kişisel hem de profesyonel olarak yakın bir bağ kurdu.

    "Tarafsız kalacağım. Kimin kazanacağını bilmiyorum. Lionel'in inanılmaz bir performans sergilemesini istiyorum çünkü o olağanüstü bir insan ve oyuncu. Ancak İspanya da zorlu bir rakip olacak. Kimin kazanacağını düşüneceğimi söylemeyeceğim. Sadece tarafsız kalıp maçın tadını çıkaracağım," dedi Beckham.

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  • Tarafsız tutuma ilişkin diplomatik bir açıklama

    Bu tepkiyi sakinlikle karşılayan Beckham, yuhalamaları gülerek geçiştirdikten sonra, bu tür eleştirilerin hedefi olmanın ne kadar sıra dışı bir his olduğunu kabul etti. Beckham’ın cevabı, ondan bir takımın adını duymak isteyen seyircilerin hoşuna gitmedi. “Bir süredir yuhalanmamıştım. Burada böyle bir şey beklemiyordum,” dedi Beckham.

    "İspanya’da oynadım, bu yüzden İspanya’ya bir ülke olarak ve tabii ki futbol takımına da büyük bir sevgi besliyorum. Bence bu Dünya Kupası’nda olağanüstü bir iş çıkardılar ve finale kalmayı hak ettiler," diye açıkladı Beckham.

    “Arjantin’de ise Lionel var. O olağanüstü bir oyuncu, doğru değerlere sahip olağanüstü bir insan ve herkese hak ettiği şekilde davranıyor.”

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  • england(C)Getty Images

    İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından yaşanan hayal kırıklığı

    Bu efsanenin tarafsız tavrı, İngiltere’nin Arjantin karşısında turnuvadan elenmesinin yarattığı yoğun duyguları yaşadığı anların hemen ardından geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Üç Aslanlar’ın yarı finalde elenmesi üzerine tribünde yıkılmış bir halde görülen Beckham, başını öne eğmiş ve gözyaşlarını tutmaya çalışır gibi görünüyordu.

    Yenilginin acısına rağmen, sosyal medyada profesyonel tavrını korudu ve milli takımın çabalarına destek verdi. Instagram’daki milyonlarca takipçisine yazan Beckham, bu yolculukla ilgili duygularını şöyle paylaştı: “Hepimiz için yürek burkan bir an, ama ilham veren ve sonsuza dek kalacak anılar… Bu Dünya Kupası’nda bize yaşattıklarınız için takımımıza, taraftarlarımıza ve ülkemize teşekkür ederiz.”

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