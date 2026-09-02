AFP
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VİDEO: Danubio taraftarları, kupa yenilgisinde kendi oyuncularına saldırmak için sahaya girince Uruguay'da kaos çıktı
Taraftarlar saha istilasını tetikledi
Son dakikada maskeli bir davetsiz misafirin sahaya girmesi ve birkaç Danubio oyuncusuyla fiziksel olarak karşı karşıya gelmesiyle olaylar patlak verdi. Maç yetkilileri, oyuncuların güvenliğini garanti altına almak için oyunu üç dakika durdurduktan sonra bitiş düdüğünü erken çaldı. Tribünlerden çekilen amatör görüntüler, oyuncular yaklaşan kalabalığa karşı kendilerini savunmak zorunda kalırken polisin belirgin şekilde yavaş kalan müdahalesini kayda aldı.
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Kupadaki yenilgi, sıkıntıyı daha da artırdı
Nahuel Da Silva'nın ikinci yarıdaki dublesi, Danubio'nun 2-0 mağlup olmasına neden oldu ve takımı iki maçta topladığı üç puanla Copa Uruguay A Grubu'nda üçüncü sırada bıraktı. Şiddetli taşkınlık, dört kez Primera Division şampiyonu olan ekibin içler acısı geçen sezonunda taraftar öfkesinin giderek arttığını yansıtıyor. Takım, ligde 15 maçta topladığı yalnızca 18 puanla 11. sırada yer alıyor. Hem ligde hem de kupada ortaya konan hayal kırıklığı yaratan performansların ardından kadro üzerindeki baskı giderek artıyor.
- AFP
Peñarol sınavı büyük önem taşıyor
Danubio, Uruguay Futbol Federasyonu'ndan gelebilecek disiplin yaptırımlarına hazırlanırken lig maçları için hızla toparlanmak zorunda. 5 Eylül Cumartesi günü, ülkenin güçlü ekiplerinden Penarol'u sahasında ağırlayacağı zorlu bir sınav onu bekliyor. Geleneksel devleri konuk etmek, sarsılan morali yeniden toparlamak ve endişe verici form düşüşünü durdurmak için kritik bir fırsat sunuyor.
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