Nahuel Da Silva'nın ikinci yarıdaki dublesi, Danubio'nun 2-0 mağlup olmasına neden oldu ve takımı iki maçta topladığı üç puanla Copa Uruguay A Grubu'nda üçüncü sırada bıraktı. Şiddetli taşkınlık, dört kez Primera Division şampiyonu olan ekibin içler acısı geçen sezonunda taraftar öfkesinin giderek arttığını yansıtıyor. Takım, ligde 15 maçta topladığı yalnızca 18 puanla 11. sırada yer alıyor. Hem ligde hem de kupada ortaya konan hayal kırıklığı yaratan performansların ardından kadro üzerindeki baskı giderek artıyor.