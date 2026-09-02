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Adhe Makayasa

Çeviri:

VİDEO: Danubio taraftarları, kupa yenilgisinde kendi oyuncularına saldırmak için sahaya girince Uruguay'da kaos çıktı

Danubio
Primera Division

Salı günü Copa Uruguay'a çirkin görüntüler damga vurdu. Öfkeli Danubio taraftarları, Montevideo City Torque'a 2-0 kaybedilen maç sırasında kendi futbolcularına saldırmak için sahaya girdi. Maskeli birkaç kişi, son saniyelerde güvenliği aşarak takımla yüzleşti ve kaleci Kevin Martinez'le şiddetli arbede yaşandı. Polis ise ancak daha sonra müdahale edebildi.

  • Taraftarlar saha istilasını tetikledi

    Son dakikada maskeli bir davetsiz misafirin sahaya girmesi ve birkaç Danubio oyuncusuyla fiziksel olarak karşı karşıya gelmesiyle olaylar patlak verdi. Maç yetkilileri, oyuncuların güvenliğini garanti altına almak için oyunu üç dakika durdurduktan sonra bitiş düdüğünü erken çaldı. Tribünlerden çekilen amatör görüntüler, oyuncular yaklaşan kalabalığa karşı kendilerini savunmak zorunda kalırken polisin belirgin şekilde yavaş kalan müdahalesini kayda aldı.

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  • Kupadaki yenilgi, sıkıntıyı daha da artırdı

    Nahuel Da Silva'nın ikinci yarıdaki dublesi, Danubio'nun 2-0 mağlup olmasına neden oldu ve takımı iki maçta topladığı üç puanla Copa Uruguay A Grubu'nda üçüncü sırada bıraktı. Şiddetli taşkınlık, dört kez Primera Division şampiyonu olan ekibin içler acısı geçen sezonunda taraftar öfkesinin giderek arttığını yansıtıyor. Takım, ligde 15 maçta topladığı yalnızca 18 puanla 11. sırada yer alıyor. Hem ligde hem de kupada ortaya konan hayal kırıklığı yaratan performansların ardından kadro üzerindeki baskı giderek artıyor.

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    Peñarol sınavı büyük önem taşıyor

    Danubio, Uruguay Futbol Federasyonu'ndan gelebilecek disiplin yaptırımlarına hazırlanırken lig maçları için hızla toparlanmak zorunda. 5 Eylül Cumartesi günü, ülkenin güçlü ekiplerinden Penarol'u sahasında ağırlayacağı zorlu bir sınav onu bekliyor. Geleneksel devleri konuk etmek, sarsılan morali yeniden toparlamak ve endişe verici form düşüşünü durdurmak için kritik bir fırsat sunuyor.

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