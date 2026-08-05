Santos, Copa do Brasil çeyrek finalinde yerini Remo'yu 1-0'lık skorla kıl payı yenerek aldı, ancak maç bitiş düdüğünün ardından yaşanan çirkin olayların gölgesinde kaldı. Mangueirão'daki mücadele boyunca ev sahibi taraftarların hedefi olan Neymar, soyunma odasına yönelirken kendisine yönelik sürekli yuhalamalara tribünlere öpücük göndererek karşılık verdi.
Kısa süre önce milli takımı bıraktığını açıklayan Brezilya ikonu, daha sonra karma alanda Remo yetkilileri ve taraftarlarına kışkırtıcı şekilde dans edip "Elendiniz! Elendiniz!" diye bağırırken görüldü ve zaten gergin olan atmosferi daha da alevlendirdi. Gerilim, Remo taraftarının müstehcen el hareketleri ve agresif taşkınlıklarla karşılık vermesiyle kaynama noktasına ulaştı; iki taraf arasında fiziki bir arbede çıkmasını yalnızca güvenlik bariyerleri engelledi.