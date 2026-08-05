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Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: Dans eden Neymar, Copa do Brasil galibiyetinin ardından rakipleriyle alay ederken Santos yıldızının etrafında kaotik sahneler yaşandı

Neymar
Santos FC
Remo
Remo - Santos FC
Brezilya Kupası
Serie A

Neymar, Santos'un Copa do Brasil'de Remo'yu kıl payı yenmesinin ardından hararetli bir tartışmanın merkezinde yer aldı. Brezilyalı süperstar, çeyrek finale yükselmeyi garantiledikten sonra tünelde rakip takımın yetkilileri ve personeliyle yaşanan ateşli bir atışmada dans ederken ve alay ederken görüntülendi.

  • Kaos, Belem tünelinde patlak verdi

    Santos, Copa do Brasil çeyrek finalinde yerini Remo'yu 1-0'lık skorla kıl payı yenerek aldı, ancak maç bitiş düdüğünün ardından yaşanan çirkin olayların gölgesinde kaldı. Mangueirão'daki mücadele boyunca ev sahibi taraftarların hedefi olan Neymar, soyunma odasına yönelirken kendisine yönelik sürekli yuhalamalara tribünlere öpücük göndererek karşılık verdi.

    Kısa süre önce milli takımı bıraktığını açıklayan Brezilya ikonu, daha sonra karma alanda Remo yetkilileri ve taraftarlarına kışkırtıcı şekilde dans edip "Elendiniz! Elendiniz!" diye bağırırken görüldü ve zaten gergin olan atmosferi daha da alevlendirdi. Gerilim, Remo taraftarının müstehcen el hareketleri ve agresif taşkınlıklarla karşılık vermesiyle kaynama noktasına ulaştı; iki taraf arasında fiziki bir arbede çıkmasını yalnızca güvenlik bariyerleri engelledi.

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  • Remo Başkanı’ndan sert çıkış

    Olayın yankıları hem anında hem de kişisel oldu; Remo Başkanı Antonio Carlos Teixeira, maç sonrası değerlendirmesinde Santos yıldızının davranışları hakkında sözünü sakınmadı. O Fluxo'ya konuşan kulüp başkanı, tecrübeli oyuncunun tavırlarından duyduğu tiksintiyi dile getirdi ve Neymar'ın kendisini örnek alan genç taraftarlar için kötü bir rol model olduğunu öne sürdü.

    Teixeira şöyle dedi: "O serseri Neymar, birçok çocuk tarafından idol olarak görülüyor, burada hareketlerini yaptı ve sonra gelip bizi tahrik etti. Onun gibi bir sürü serseriyi idol hâline getiren biziz."

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    Saha içindeki etkisi

    Maç sonundaki havai fişeklere rağmen Neymar, Santos'un galibiyetinde kilit rol oynadı. Vila Belmiro'da oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona erdikten sonra, rövanş mücadelesi de devre arasına kadar kilitli geçti. Devre arasında Gabriel Bontempo'nun yerine oyuna giren eski Paris Saint-Germain ve Barcelona yıldızı, konuk ekibin umutsuzca ihtiyaç duyduğu kıvılcımı verdi. Ceza sahasına girerek diğer yedek oyuncu Rony'ye gol pasını verip eski kulübünü yıkan isim olmasını sağlayarak kalitesini hâlâ koruduğunu gösterdi.

    Bu galibiyet, Santos'un kupa hedefinin sürmesini sağlarken, son sekize kalınmasıyla birlikte önemli bir mali kazancı da beraberinde getirdi. Ancak tüneldeki arbede sonrası doğacak disiplin sonuçları henüz netlik kazanmış değil; Brezilya futbol otoritelerinin tahrik iddialarına ilişkin raporları incelemesi bekleniyor. Son gelişen bu drama, tam da Neymar'ın futbol kariyeri hakkında yeniden şüphe uyandırdığı bir dönemde yaşandı. Ne kadar daha devam edeceğini bilmediğini söyleyen hücum oyuncusu, geleceğine karar vermeden önce aralık ayına kadar sözleşmesine sadık kalmayı planladığını açıkladı.

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