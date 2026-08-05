Olayın yankıları hem anında hem de kişisel oldu; Remo Başkanı Antonio Carlos Teixeira, maç sonrası değerlendirmesinde Santos yıldızının davranışları hakkında sözünü sakınmadı. O Fluxo'ya konuşan kulüp başkanı, tecrübeli oyuncunun tavırlarından duyduğu tiksintiyi dile getirdi ve Neymar'ın kendisini örnek alan genç taraftarlar için kötü bir rol model olduğunu öne sürdü.

Teixeira şöyle dedi: "O serseri Neymar, birçok çocuk tarafından idol olarak görülüyor, burada hareketlerini yaptı ve sonra gelip bizi tahrik etti. Onun gibi bir sürü serseriyi idol hâline getiren biziz."