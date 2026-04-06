VİDEO: Danny Dyer, Leeds'e karşı oynanan FA Cup maçında penaltı atışlarında damadı Jarrod Bowen'ın kaçırdığı penaltıyı izlemeden önce, kızı Dani hakkında müstehcen bir West Ham taraftar tezahüratına katıldı

Dyer, saha dışındaki yaşamda İngiltere milli takım oyuncusu Bowen ile son derece saygılı ve sıkı bir bağ kurmuştur. 48 yaşındaki teknik adam, Bowen’ın ayakları yere basan kişiliğine duyduğu hayranlığı sık sık dile getirmiş ve forvetin modern futbol şöhretinin klişeleşmiş tuzaklarından uzak durduğunu belirtmiştir.

Daha önce talkSPORT'a damadının karakteri hakkında konuşan Dyer, "O çok alçakgönüllü biri. Match of the Day'i izlemiyor. Futbolcular elbette kendilerini televizyonda izleyemezler ve Match Of The Day haftada sadece bir kez yayınlanıyor, bu yüzden izleyeceğini düşünmüştüm, ama izlemiyor. Bunu izlememesini çok seviyorum. Maçını oynuyor, işine bakıyor, bunun hakkında konuşmayı pek sevmiyor. Nadiren futbol hakkında konuşuruz. Maçtan sonra veya maçtan önce ara sıra ona küçük mesajlar atarım – bazen beni görmezden gelir ve bu gayet normal, ama o sadece işine bakar ve ben de onu bu yüzden seviyorum. Onda klişeleşmiş bir futbolcu havası yok."