VİDEO: Danny Dyer, Leeds'e karşı oynanan FA Cup maçında penaltı atışlarında damadı Jarrod Bowen'ın kaçırdığı penaltıyı izlemeden önce, kızı Dani hakkında müstehcen bir West Ham taraftar tezahüratına katıldı
Terasdaki şamatalar, penaltı atışlarındaki hayal kırıklığından önce yaşandı
"The Football Factory" dizisinin yıldızı, Nuno Espírito Santo'nun takımının Mateus Fernandes ve Axel Disasi'nin golleriyle maçın son dakikalarında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak skoru 2-2'ye getirip maçı uzatmalara taşımasıyla keyifli bir ruh hali içindeydi. Doğu Londra'daki atmosfer zirveye ulaşırken, Dyer, damadı Bowen'ın kızı Dani ile olan ilişkisi hakkında tribünlerde söylenen müstehcen tezahürata eşlik ederken görüntülendi. Ancak, Bowen'ın penaltı atışlarında kritik penaltısı kurtarılınca ve maçın sonunda Leeds'in tur atlamasıyla gece hayal kırıklığıyla sona erdi.
Dyer, 'alçakgönüllü' Hammers kaptanını övüyor
Dyer, saha dışındaki yaşamda İngiltere milli takım oyuncusu Bowen ile son derece saygılı ve sıkı bir bağ kurmuştur. 48 yaşındaki teknik adam, Bowen’ın ayakları yere basan kişiliğine duyduğu hayranlığı sık sık dile getirmiş ve forvetin modern futbol şöhretinin klişeleşmiş tuzaklarından uzak durduğunu belirtmiştir.
Daha önce talkSPORT'a damadının karakteri hakkında konuşan Dyer, "O çok alçakgönüllü biri. Match of the Day'i izlemiyor. Futbolcular elbette kendilerini televizyonda izleyemezler ve Match Of The Day haftada sadece bir kez yayınlanıyor, bu yüzden izleyeceğini düşünmüştüm, ama izlemiyor. Bunu izlememesini çok seviyorum. Maçını oynuyor, işine bakıyor, bunun hakkında konuşmayı pek sevmiyor. Nadiren futbol hakkında konuşuruz. Maçtan sonra veya maçtan önce ara sıra ona küçük mesajlar atarım – bazen beni görmezden gelir ve bu gayet normal, ama o sadece işine bakar ve ben de onu bu yüzden seviyorum. Onda klişeleşmiş bir futbolcu havası yok."
West Ham, küme düşme mücadelesiyle karşı karşıya
Şu anda Premier Lig'de 18. sırada bulunan ve Tottenham'ın sadece bir puan gerisinde olan Bowen ve West Ham, Wolves, Crystal Palace ve Everton ile oynayacakları kritik Nisan maçlarıyla başlayacak olan, kader belirleyici yedi maçlık seriden önce bir an önce toparlanmak zorunda. Premier Lig'de kalma mücadelesinin bu hayati öneme sahip aşaması, Mayıs ayında Brentford, Arsenal, Newcastle ve Leeds ile oynanacak zorlu maçlarla sona erecek.