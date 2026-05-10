VİDEO: Daizen Maeda, Celtic'in Rangers'ı mağlup ederek İskoçya Premiership şampiyonluk umutlarını canlandırdığı maçta inanılmaz bir ters vuruşla gol attı
Maeda’nın sihirli anı Parkhead’i coşturdu
Glasgow derbisi genellikle azim ve gerginlikle tanımlanır, ancak Maeda bu maçın saf teknik ustalıkla hatırlanmasını sağladı.
Maç başa baş giderken, Japon milli oyuncu ceza sahası içindeki yüksek topa en hızlı tepkiyi verdi ve havaya sıçrayarak mükemmel bir bisiklet vuruşuyla Rangers kalecisini olduğu yerde donakaldırdı.
Etkileyici olan sadece bu cesur vuruş değildi; aynı zamanda büyük baskı altında sergilediği performans da Maeda'nın neden Celtic'in hücum kimliğinin odak noktası olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Sezonun en güzel golü adayına alaycı bir tepki
Golün muhteşemliğine rağmen Maeda, kendi katkısı konusunda her zamanki gibi alçakgönüllü davrandı. Sky Sports'a verdiği demeçte, "Sadece şanslıydım" dedi.
Gol öncesindeki ruh hali sorulduğunda Maeda, "İçimde iyi bir his vardı, bu yüzden 'Neden denemiyorum?' diye düşündüm. Şanslıyım ki golü attım" diye ekledi.
Japon oyuncu, Celtic formasıyla son dört maçında altı gol atarak sezonun sonlarında en iyi formuna kavuştu.
Son dönemdeki yükselişinin nedeni sorulduğunda, "Bence bunun sebebi taraftarlar" dedi. "Onlara borcumuzu ödemek ve onlar için çok çalışmak istiyoruz. Bence sebebi bu."
Şampiyonluk yarışı kızışırken Celtic, Hearts'a yaklaşıyor
Bu galibiyet, iç saha şampiyonluğunu korumayı hedefleyen Martin O'Neill'in takımına hem psikolojik hem de puan açısından büyük bir destek sağladı. Ebedi rakibini mağlup eden Celtic, ikinci sıradaki konumunu sağlamlaştırdı ve lider Hearts ile arasındaki puan farkını sadece bir puana indirirken, üçüncü sıradaki Rangers'ın ise yedi puan önüne geçti.
Celtic için bundan sonra ne olacak?
Kutlamalar sona ererken, Celtic’in odak noktası sezonun son düzlüğünde istikrarını korumaya kayıyor. Şampiyonluğa giden yol artık netleşti: Celtic, önümüzdeki iki maçında Motherwell ve Hearts ile karşılaşacak.
Her iki maçtan da galip ayrılırsa, resmi olarak İskoçya Premiership şampiyonu olacak.