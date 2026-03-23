VİDEO: Daha önce yayınlanmamış görüntüler, Manchester City'nin Arsenal'i mağlup ettiği Carabao Kupası finalinde Rayan Cherki'nin tartışmalı top jonglörlüğü konusunda Pep Guardiola'nın fikrini değiştirdiğini gösteriyor gibi görünüyor

Pazar günkü final maçına girerken, Premier Lig tablosunun zirvesinde büyük bir farkla lider konumda olan Arsenal, maç öncesi favoriydi. Ancak, Wembley Stadyumu'nda City'ye 2-0 yenildikten sonra, 2020'deki FA Cup zaferinden bu yana ilk kupa zaferini kazanma bekleyişi şimdilik devam edecek; Nico O'Reilly ikinci yarıda iki kafa golü attı.

Performansları galibiyeti hak etse de, Cityzens'in performansının her yönünden herkes etkilenmedi. Cherki, göğsüyle bir pası kontrol edip ayaklarıyla üç kez topu havada tutarak dikkatleri üzerine çekti. Bu beceri, City taraftarlarından büyük alkış aldı ancak teknik direktör Guardiola o anda pek etkilenmemiş gibi görünüyordu ve saha kenarında başını salladı. Arsenal'in savunma oyuncusu Ben White de bu durumu komik bulmadı ve kısa süre sonra eski Lyon yıldızına sert bir şekilde çarptı.

Ancak yeni bir video görüntüsü, eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörünün bu değişken forvet oyuncusuna çok uzun süre kızgın kalmadığını gösteriyor. Cherki oyundan çıktıktan sonra ikili coşkulu bir şekilde kucaklaştı.