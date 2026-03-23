Pep Guardiola Rayan Cherki Man City Arsenal Carabao Cup 2026

VİDEO: Daha önce yayınlanmamış görüntüler, Manchester City'nin Arsenal'i mağlup ettiği Carabao Kupası finalinde Rayan Cherki'nin tartışmalı top jonglörlüğü konusunda Pep Guardiola'nın fikrini değiştirdiğini gösteriyor gibi görünüyor

Pazar öğleden sonra Manchester City'nin Arsenal'i mağlup ederek Carabao Kupası'nı kazandığı maçın sonlarına doğru, forvet Rayan Cherki oyundan çıkarıldıktan sonra Pep Guardiola'nın onu kucakladığı anı gösteren yeni bir video ortaya çıktı. Fransa milli takım oyuncusu, takımının 2-0 önde olduğu sırada topu havada oynatması nedeniyle bazı kesimlerden eleştirilirken, teknik direktör Guardiola'nın bu hareket karşısında başını salladığı görüldü.

  • Cherki, City'nin galibiyetinde top sektirmesi nedeniyle eleştirildi

    Pazar günkü final maçına girerken, Premier Lig tablosunun zirvesinde büyük bir farkla lider konumda olan Arsenal, maç öncesi favoriydi. Ancak, Wembley Stadyumu'nda City'ye 2-0 yenildikten sonra, 2020'deki FA Cup zaferinden bu yana ilk kupa zaferini kazanma bekleyişi şimdilik devam edecek; Nico O'Reilly ikinci yarıda iki kafa golü attı.

    Performansları galibiyeti hak etse de, Cityzens'in performansının her yönünden herkes etkilenmedi. Cherki, göğsüyle bir pası kontrol edip ayaklarıyla üç kez topu havada tutarak dikkatleri üzerine çekti. Bu beceri, City taraftarlarından büyük alkış aldı ancak teknik direktör Guardiola o anda pek etkilenmemiş gibi görünüyordu ve saha kenarında başını salladı. Arsenal'in savunma oyuncusu Ben White de bu durumu komik bulmadı ve kısa süre sonra eski Lyon yıldızına sert bir şekilde çarptı.

    Ancak yeni bir video görüntüsü, eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörünün bu değişken forvet oyuncusuna çok uzun süre kızgın kalmadığını gösteriyor. Cherki oyundan çıktıktan sonra ikili coşkulu bir şekilde kucaklaştı.

  • Cherki, 'sportmenlik dışı davranışları' nedeniyle eleştirilen yıldızların arasına katıldı

    Cherki, top sektirme nedeniyle eleştirilen tek oyuncu değil. Richarlison, Antony ve Neymar gibi isimler de daha önce takımlarının galibiyete doğru emin adımlarla ilerlediği maçlarda top sektirme hareketleri yapmış ve bu nedenle eleştirilmişti; bazı hakemler ise bu tür davranışları oyuna saygı göstermeyen sportmenlik dışı davranışlar kapsamında değerlendirerek sarı kart göstermişti.

    Cherki, 2026 Dünya Kupası öncesinde Fransa ile oynanacak hazırlık maçlarına hazırlanıyor

    Geçen yaz City'ye transfer olduktan sonra ilk kupasını kazanan Cherki, top jonglörlüğüyle ilgili koparılan yaygarayı pek umursamayacaktır. Bunun yerine, milli takım arası sırasında Fransa formasıyla Brezilya ve Kolombiya ile oynanacak dostluk maçları için ABD'ye uçmaya hazırlanıyor.

    22 yaşındaki oyuncu, Didier Deschamps'ın 2026 Dünya Kupası öncesindeki son Les Bleus kadrosuna dahil edildi ve yazın tekrar Kuzey Amerika'ya giden uçağa binmek için iyi bir izlenim bırakmaya çalışacak.

