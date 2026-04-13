VİDEO: Daha önce görülmemiş bir taraftar videosunda, Rayan Cherki'nin Manchester City'nin Chelsea'yi yendiği maç sırasında BOTTLE-FLIP oyunu oynadığı görülüyor
Cherki, Bridge'in ezici galibiyetinde başrol oynadı
Oyun kurucu, City'nin ikinci yarıda Blues'u ezip geçmesinde kilit rol oynadı ve Stamford Bridge'de üç puanı garantilemek için iki hayati asist yaptı. Önce 51. dakikada Nico O’Reilly'nin skoru açan golüne asist yaptı, ardından Marc Guehi'ye pas vererek konuk takımın üstünlüğünü ikiye katladı. Bir oyuncunun tedavi gördüğü maçın ortasında, 76. dakikada Phil Foden ile değiştirilmesinden çok önce, şişeyi havaya fırlatma hareketinin görüntüleri ortaya çıktı.
Seçkin yaratıcılık
Cherki’nin Batı Londra’daki etkileyici performansı, bu sezon Premier Lig’de oynadığı 26 maçta asist sayısını 10’a, gol sayısını ise 3’e çıkardı. Fransız oyuncu, bu sezon üç farklı maçta en az iki asist kaydetti; bu başarıya tüm turnuvalarda sadece Manchester United’dan Bruno Fernandes ulaşabilmişti. Bu üst düzey yaratıcılık, şu anda Arsenal’in altı puan gerisinde bulunan ancak Kuzey Londra’daki rakibine karşı bir maç eksiği olan City için hayati önem taşıyor.
- Getty Images Sport
Şampiyonluk mücadelesi ufukta
Pep Guardiola'nın takımı, 19 Nisan'da Etihad Stadyumu'nda Arsenal ile oynayacakları, sezonunkaderini belirleyecek 'final' maçına hazırlanırken önemli bir ivme yakalıyor. Puan farkının daha da azalması ihtimaline karşı, City'nin son düzlükte Gunners'ın üstünlüğünü tersine çevirme çabasında Cherki'nin savunmaları aşma yeteneği mercek altına alınacak. Herhangi bir hata, Premier League şampiyonluğunu Mikel Arteta'nın takımına teslim etmek anlamına gelebileceğinden, bu acımasız formun sürdürülmesi hayati önem taşıyor.