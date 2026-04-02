VİDEO: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi başrolde! Tüm zamanların en iyisi unvanının iki adayı, Real Madrid yıldızları Kylian Mbappé ve Vinicius Jr. ile birlikte yeni LEGO Dünya Kupası reklamında karşı karşıya geliyor

2026 Dünya Kupası'na geri sayım, Lego'nun futbolun en büyük dört ikonuyla resmi olarak iş birliği yapmasıyla yaratıcı bir boyut kazandı. Ronaldo, Messi, Mbappé ve Vini Jr, yeni "Editions" koleksiyonunun öncülüğünü yapmak üzere resmi minifigürlere dönüştürüldü. Bu iş birliği, LEGO Dünya Kupası kupasının başarısının ardından geldi ve odağı kupalardan, bu sporu şekillendiren bireysel yıldızlara kaydırdı. Setler, "yaratıcı futbol kültürünü" kutlamak için tasarlandı ve hayranlara teknik yapılar ve sergilenmeye hazır sanat eserleri aracılığıyla idolleriyle etkileşim kurma imkanı sunuyor.

Dörtlü, yeni reklamda bir masada LEGO Dünya Kupası kupasını tamamlamak için yarışıyor, ardından genç bir çocuk devreye girerek işi tamamlıyor ve kendi kişiselleştirilmiş figürünü kupanın tepesine yerleştiriyor. GOAT adayları Ronaldo ve Messi, daha önce ünlü bir Louis Vuitton kampanyasında yan yana yer almış ve markanın imza niteliğindeki dama tahtası desenli çantalarının üzerinde satranç oynamışlardı.