Goal.com
Canlı
LEGO players Hero ImageLEGO
Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi başrolde! Tüm zamanların en iyisi unvanının iki adayı, Real Madrid yıldızları Kylian Mbappé ve Vinicius Jr. ile birlikte yeni LEGO Dünya Kupası reklamında karşı karşıya geliyor

Dünya Kupası
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
Vinicius Junior

2026 Dünya Kupası'na giden yol, futbolun en büyük ikonlarının LEGO figürlerine dönüştürülmesiyle resmen tuğla döşeli bir hal aldı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den Kylian Mbappé ve Vinicius Jr.'ın da yer aldığı yıldızlar kadrosuna öncülük ediyor; bu yeni reklamın internette büyük yankı uyandıracağı kesin.

  • Başarının yapı taşları

    2026 Dünya Kupası'na geri sayım, Lego'nun futbolun en büyük dört ikonuyla resmi olarak iş birliği yapmasıyla yaratıcı bir boyut kazandı. Ronaldo, Messi, Mbappé ve Vini Jr, yeni "Editions" koleksiyonunun öncülüğünü yapmak üzere resmi minifigürlere dönüştürüldü. Bu iş birliği, LEGO Dünya Kupası kupasının başarısının ardından geldi ve odağı kupalardan, bu sporu şekillendiren bireysel yıldızlara kaydırdı. Setler, "yaratıcı futbol kültürünü" kutlamak için tasarlandı ve hayranlara teknik yapılar ve sergilenmeye hazır sanat eserleri aracılığıyla idolleriyle etkileşim kurma imkanı sunuyor.

    Dörtlü, yeni reklamda bir masada LEGO Dünya Kupası kupasını tamamlamak için yarışıyor, ardından genç bir çocuk devreye girerek işi tamamlıyor ve kendi kişiselleştirilmiş figürünü kupanın tepesine yerleştiriyor. GOAT adayları Ronaldo ve Messi, daha önce ünlü bir Louis Vuitton kampanyasında yan yana yer almış ve markanın imza niteliğindeki dama tahtası desenli çantalarının üzerinde satranç oynamışlardı.

    • Reklam

  • Videoyu izleyin

  • Kendi sözleriyle ikonlar

    Bu seride, oyuncuların benzersiz kariyerlerini ve kendine özgü tarzlarını yansıtan koleksiyon setleri ile hayranların keşfedebileceği gizli sürprizler yer alıyor. Sinematik 'Futbolun En Önemli Anları' setlerinden, daha büyük ölçekli Ronaldo ve Messi 'Futbol Efsanesi' setlerine kadar uzanan bu koleksiyon, her yaştan hayranı evde bu oyunu inşa etmeye, sergilemeye ve futbola olan sevgilerini kutlamaya davet ediyor. CR7 seti, Portekiz'in renklerini ve Ronaldo'nun ikonik CR7'sini gösteren heykelsi bir R şeklindeki tuğla taban oluşturuyor. Modelin içinde hayranlar, Ronaldo'nun yolculuğunu izleyen detaylı sürprizlerin yanı sıra bir Ronaldo LEGO minifigürü ve koleksiyonluk bir plaket bulabilirler. Messi'nin seti ise hayranların, Arjantin'in milli renklerini ve göze çarpan '10' numaralı formayı içeren M şeklindeki bir tuğla taban üzerine inşa edilmiş bir Messi sihir anını yeniden canlandırmasına olanak tanıyor.

    Vini Jr'ın seti ise Brezilya'nın ulusal renklerini ve Vini Jr.'ın imza numarası olan 7'yi taşıyan V şeklinde bir tuğla taban üzerine inşa edilmiş, Brezilya enerjisiyle dolu bir set. Mbappe'nin seti ise hız, hassasiyet ve Fransız stilini yansıtıyor. Set, Fransa'nın ulusal renklerini ve forma numarasını temsil eden göze çarpan 10 rakamını taşıyan zarif bir M şeklinde tuğla taban üzerine inşa edilmiş. 

  • LEGO Messi Ronaldo Vini Jr MbappeLEGO

    Şimdi ne olacak?

    Dünya Kupası yaklaşırken, bu dört yıldız dünya futbolunun odak noktası olmaya devam ediyor. Messi, MLS’de Inter Miami’nin başında yer alırken, Ronaldo ise Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi’nde gol yağmuruna devam ediyor. Öte yandan Mbappé ve Vinicius, şu anda La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid formasıyla kupa peşinde. Ve üç aydan kısa bir süre sonra, bu oyuncular kendi ülkelerini temsil ederek en büyük kupayı kazanmak için mücadele edecekler.