VİDEO: Cristiano Ronaldo tatil modunda! CR7, Georgina Rodriguez ve ailesiyle birlikte su sporlarının tadını çıkarıyor – denizde spor araba sürmek de dahil

Ronaldo'nun ailesiyle geçirdiği anlar, viral olan bir videoda yer aldı; futbolcu, tatilin kendisine iyi geldiğini gösteriyor. Ronaldo, balon kaydıraktan kayarken mutlu bir şekilde gülüyor. Ayrıca denizin üzerinde araba sürdüğü de görülüyor. Bununla kalmıyor, su üzerinde uçan bir sörf tahtası olan jetfoil'e bindiği de görülüyor.
Çeviri:
Tatilde su sporları
Funchal'a dönen kayıp oğul
Ronaldo için Madeira'ya dönmek, sıradan bir tatilden çok daha fazlası; Funchal'ın Santo Antonio mahallesinde geçirdiği çocukluk günleriyle yeniden buluşmak demek. Dünyanın en yüksek maaşlı futbolcularından biri olması ve şu anda Suudi Arabistan'da forma giymesine rağmen, forvet oyuncusu dünya çapında ün kazanmadan önce çocukluğunu şekillendiren fedakarlıkları unutmamış. Futbolcu, gençlik yıllarındaki zorlukları defalarca dile getirmiştir: "Hiç paramız yoktu, o zamanlar Madeira'da hayat kolay değildi."
Uluslararası maç arası sırasında Portekiz milli takım kadrosunda yer almadı
Ronaldo, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ve ABD ile oynanacak dostluk maçları için geçen Cuma açıklanan Portekiz milli takım kadrosuna alınmayarak ailesiyle vakit geçirebilecek. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, 28 Şubat'ta Suudi Pro Ligi'nde Al-Fayha ile oynanan maç sırasında hamstring sakatlığı geçirmişti. Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, bu hafta başında Ronaldo'nun "hafif bir sakatlık" geçirdiğini belirtmiş, ancak 41 yaşındaki oyuncunun milli takım ara dönemini kaçırıp kaçırmayacağını doğrulamamıştı.