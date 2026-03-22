VİDEO: Cristiano Ronaldo tatil modunda! CR7, Georgina Rodriguez ve ailesiyle birlikte su sporlarının tadını çıkarıyor – denizde spor araba sürmek de dahil

Ronaldo için Madeira'ya dönmek, sıradan bir tatilden çok daha fazlası; Funchal'ın Santo Antonio mahallesinde geçirdiği çocukluk günleriyle yeniden buluşmak demek. Dünyanın en yüksek maaşlı futbolcularından biri olması ve şu anda Suudi Arabistan'da forma giymesine rağmen, forvet oyuncusu dünya çapında ün kazanmadan önce çocukluğunu şekillendiren fedakarlıkları unutmamış. Futbolcu, gençlik yıllarındaki zorlukları defalarca dile getirmiştir: "Hiç paramız yoktu, o zamanlar Madeira'da hayat kolay değildi."