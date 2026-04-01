Goal.com
Canlı
Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

VİDEO: Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi'ne dönüş öncesinde Al-Nassr antrenmanında muhteşem bir topuk vuruşuyla gol attı

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Al Nassr FC - Al Najma
Al Najma
Premier Lig
Portekiz

Cristiano Ronaldo, resmi maçlara dönüşü öncesinde Al-Nassr'ın antrenmanında muhteşem bir topuk vuruşuyla gol attı. Portekizli süperstar, kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra, Suudi Pro Ligi'nin yeniden başlamasına hazır ve formda görünüyor.

  • Riyad'da muhteşem bir dönüş

    Ronaldo, milli maç arası sırasında sahalardan uzak kalmasına neden olan uyluk sakatlığından kurtulduktan sonra Al-Nassr'ın antrenmanlarına tam olarak geri döndü. 41 yaşındaki oyuncu, Salı günkü antrenmanı herhangi bir kısıtlama olmadan tamamlayarak kondisyonuyla ilgili endişeleri giderdi. Geri dönüşünü kutlamak için efsanevi forvet, antrenman sırasında cesur bir topuk vuruşuyla gol atarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    • Reklam

  • Videoyu izleyin

  • Al-Nassr'ın şampiyonluk yarışı

    Deneyimli forvetin tam olarak forma girmiş olması, Al-Nassr'ın sezonun son düzlüğünde Suudi Pro Ligi'nin zirvesindeki konumunu sağlamlaştırmaya çalıştığı bu kritik dönemde büyük önem taşıyor. Bu Cuma günü Al-Najma karşısında alınacak bir galibiyet, Riyad devinin zirvedeki hakimiyetini sürdürmesini ve şampiyonluk rakipleri Al-Hilal ve Al-Ahli'nin de dahil olduğu, pes etmeyen takipçilerinin önünde sağlam bir şekilde kalmasını sağlayacak. Ronaldo'nun Al-Nassr'ın hücum hattını yönetmesi bekleniyor.

  • Cristiano Ronaldo World Cup trophy PortugalGetty/GOAL

    Gözler 2026 Dünya Kupası'nda

    Kulüpteki acil hedeflerinin ötesinde, efsanevi forvet, Portekiz milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na en iyi formda çıkabilmek için fiziksel yükünü titizlikle yönetiyor. İyileşme ve antrenman programına yönelik bu planlı yaklaşım, ligdeki üstünlüğü, Portekiz'i Kuzey Amerika'da liderlik etmek için gereken dayanıklılıkla dengelemeyi amaçlıyor.