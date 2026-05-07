VİDEO: Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi'ndeki 100. golünü attı; Joao Felix ise hat-trick yaptı; Al-Nassr şampiyonluğa doğru büyük bir adım attı

Efsanevi forvet, 75. dakikada maçı fiilen koparırken, Suudi liginde 100 gol barajına ulaşarak adını tarih kitaplarına bir kez daha yazdırdı. Ronaldo, Sadio Mane’nin yaptığı alçak ve tehlikeli ortayı, maçın kritik bir anında sol ayağıyla tek vuruşta kusursuz bir şekilde gole çevirerek Al-Nassr’ın üstünlüğünü 3-1’e çıkardı.

Dört sezondan kısa bir sürede 100 gol barajına ulaşması, efsanevi forvetin Aralık 2022'de Suudi Arabistan'a geldiğinden bu yana sürdürdüğü kalıcı keskinliği ve muazzam etkisinin bir başka kanıtıdır. Bu gol, aynı zamanda bu sezonki 26. golü oldu ve 41 yaşında bile Al-Nassr'ın yıkıcı hücumunun odak noktası olmaya devam ettiğini kanıtladı.