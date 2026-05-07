AFP
Çeviri:
VİDEO: Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi'ndeki 100. golünü attı; Joao Felix ise hat-trick yaptı; Al-Nassr şampiyonluğa doğru büyük bir adım attı
CR7, Suudi Arabistan'da 100 gol barajını aştı
Efsanevi forvet, 75. dakikada maçı fiilen koparırken, Suudi liginde 100 gol barajına ulaşarak adını tarih kitaplarına bir kez daha yazdırdı. Ronaldo, Sadio Mane’nin yaptığı alçak ve tehlikeli ortayı, maçın kritik bir anında sol ayağıyla tek vuruşta kusursuz bir şekilde gole çevirerek Al-Nassr’ın üstünlüğünü 3-1’e çıkardı.
Dört sezondan kısa bir sürede 100 gol barajına ulaşması, efsanevi forvetin Aralık 2022'de Suudi Arabistan'a geldiğinden bu yana sürdürdüğü kalıcı keskinliği ve muazzam etkisinin bir başka kanıtıdır. Bu gol, aynı zamanda bu sezonki 26. golü oldu ve 41 yaşında bile Al-Nassr'ın yıkıcı hücumunun odak noktası olmaya devam ettiğini kanıtladı.
Felix, attığı üç golle tüm dikkatleri üzerine çekti
Ronaldo bu önemli başarısıyla manşetlere taşınırken, maçın temposunu ilk düdükten itibaren belirleyen isim Felix oldu. Eski Chelsea ve Atlético Madrid oyuncusu, daha 3. dakikada skoru açtı ve 10. dakikada Abdulrahman Ghareeb’in muhteşem pasıyla farkı ikiye çıkardı. Felix, gece boyunca Jorge Jesus’un takımının tüm olumlu hamlelerinin merkezinde yer aldı.
Sonunda uzatma dakikalarında maçı bitiren isim oldu ve 98. dakikada soğukkanlı bir penaltı vuruşuyla hat-trick'ini tamamlayarak skoru 4-2'ye getirdi. Yaratıcı performansı da aynı derecede etkileyiciydi; ikinci yarının başlarında Mane'ye attığı uzun pas, Ronaldo'nun tarihi 100. golüne yol açtı.
Sırada Al-Hilal maçı var
Yannick Carrasco, 30. dakikada muhteşem bir bire bir koşunun ardından Al-Shabab adına bir gol atmayı başardı; bu gol, ev sahibi takımın umutlarını kısa süreliğine yeniden alevlendirdi ve lig liderini maçın gergin orta bölümünde savunmada tetikte kalmaya zorladı. Ronaldo farkı yeniden 2 gole çıkardıktan sonra, Ali Al-Bulaihi 80. dakikada ev sahibi takım adına farkı azalttı ve Al-Nassr kampında biraz gerginlik yarattı. Ancak lig lideri, şampiyonlardan beklenen dirençli tavrını sergiledi ve Felix'in son dakikalarda attığı penaltı golüyle 4-2'lik galibiyeti garantiledi.
Bu önemli galibiyetle Al-Nassr, 32 maçta 82 puana ulaştı ve bir maç fazla oynamış olmasına rağmen Al-Hilal'e karşı 5 puanlık farkı korudu. Sırada, ikinci sıradaki takımla büyük bir karşılaşma var. Jesus yönetimindeki takım, özellikle Ronaldo'nun bu sezon ligdeki her takıma karşı gol atmasıyla şampiyonluk için iyi bir konumda görünüyor.