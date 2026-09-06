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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

VİDEO: Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde yaşanan komik anda rakibinin taktiklerini 'gizlice izlemeye' çalışırken yakalandı

C. Ronaldo
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
D. Pereira

Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi maçında rakibi Danilo'nun elindeki taktik talimatlara muzipçe göz atarken kameralara yakalandı. Sahadaki bu komik an iki oyuncunun da yüzünü güldürdü ancak çekişmeli geçen 2-1'lik nefes kesen maçta Al-Ittihad direnip Al-Nassr'a sezonun ilk yenilgisini yaşatınca Ronaldo hayal kırıklığı yaşadı.

  • Ronaldo taktiklere göz atarken yakalandı

    Eğlenceli olay, Danilo'nun çekişmeli geçen mücadelede ev sahibi kulübesinden taktik talimatların yazılı olduğu bir kağıt parçası almasıyla yaşandı. Savunma oyuncusunun hemen yanında pozisyon alan Ronaldo, Danilo onun yaptıklarını fark etmeden önce notlara göz atma fırsatını muzipçe değerlendirdi. Saha içindeki tansiyonu kısa süreliğine düşüren bu neşeli anlara rağmen Al-Nassr kaptanı, en iyi fırsatında Predrag Rajkovic'i geçemeyince takımının sezondaki ilk yenilgisini almasına engel olamadı.

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  • Mağlubiyet, erken ivmeyi durdurdu

    Al-Ittihad deplasmanında alınan 2-1'lik yenilgi, lig sezonuna etkileyici bir başlangıç yapan Al-Nassr'a erken dönemde önemli bir darbe vurdu. George Ilenikhena'nın ilk yarıdaki peş peşe iki golü belirleyici olurken, devre arasından önce Angelo'nun kaydettiği gol konuk ekibin tek cevabı oldu. Bu sonuçla Al-Nassr, lig lideri Al-Hilal'in üç puan gerisinde kaldı; Al-Ittihad ise 11 puanla dördüncü sıraya yükseldi.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Başlık kurtarma testi öncesinde

    Al-Nassr, zirvedeki Al-Hilal ile arasındaki üç puanlık farkı kapatmak için artık anında bir yanıt vermek zorunda. Bu sezon ligde çıktığı dört maçta yalnızca iki kez gol sevinci yaşayan Ronaldo'nun, ceza sahası önündeki bitiriciliğini yeniden bulması için daha büyük sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. 9 Eylül Çarşamba günü Abha'ya karşı oynanacak maç öncesinde, Ange Postecoglou'nun ekibi için hücumdaki üretkenliği artırmak ve savunmadaki sağlamlığı güçlendirmek en önemli öncelikler olmaya devam ediyor.

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