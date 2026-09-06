Al-Nassr, zirvedeki Al-Hilal ile arasındaki üç puanlık farkı kapatmak için artık anında bir yanıt vermek zorunda. Bu sezon ligde çıktığı dört maçta yalnızca iki kez gol sevinci yaşayan Ronaldo'nun, ceza sahası önündeki bitiriciliğini yeniden bulması için daha büyük sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. 9 Eylül Çarşamba günü Abha'ya karşı oynanacak maç öncesinde, Ange Postecoglou'nun ekibi için hücumdaki üretkenliği artırmak ve savunmadaki sağlamlığı güçlendirmek en önemli öncelikler olmaya devam ediyor.