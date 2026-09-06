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VİDEO: Cristiano Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde yaşanan komik anda rakibinin taktiklerini 'gizlice izlemeye' çalışırken yakalandı
Ronaldo taktiklere göz atarken yakalandı
Eğlenceli olay, Danilo'nun çekişmeli geçen mücadelede ev sahibi kulübesinden taktik talimatların yazılı olduğu bir kağıt parçası almasıyla yaşandı. Savunma oyuncusunun hemen yanında pozisyon alan Ronaldo, Danilo onun yaptıklarını fark etmeden önce notlara göz atma fırsatını muzipçe değerlendirdi. Saha içindeki tansiyonu kısa süreliğine düşüren bu neşeli anlara rağmen Al-Nassr kaptanı, en iyi fırsatında Predrag Rajkovic'i geçemeyince takımının sezondaki ilk yenilgisini almasına engel olamadı.
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Mağlubiyet, erken ivmeyi durdurdu
Al-Ittihad deplasmanında alınan 2-1'lik yenilgi, lig sezonuna etkileyici bir başlangıç yapan Al-Nassr'a erken dönemde önemli bir darbe vurdu. George Ilenikhena'nın ilk yarıdaki peş peşe iki golü belirleyici olurken, devre arasından önce Angelo'nun kaydettiği gol konuk ekibin tek cevabı oldu. Bu sonuçla Al-Nassr, lig lideri Al-Hilal'in üç puan gerisinde kaldı; Al-Ittihad ise 11 puanla dördüncü sıraya yükseldi.
- Getty Images Sport
Başlık kurtarma testi öncesinde
Al-Nassr, zirvedeki Al-Hilal ile arasındaki üç puanlık farkı kapatmak için artık anında bir yanıt vermek zorunda. Bu sezon ligde çıktığı dört maçta yalnızca iki kez gol sevinci yaşayan Ronaldo'nun, ceza sahası önündeki bitiriciliğini yeniden bulması için daha büyük sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. 9 Eylül Çarşamba günü Abha'ya karşı oynanacak maç öncesinde, Ange Postecoglou'nun ekibi için hücumdaki üretkenliği artırmak ve savunmadaki sağlamlığı güçlendirmek en önemli öncelikler olmaya devam ediyor.
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