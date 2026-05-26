AFP
Çeviri:
VİDEO: Cristiano Ronaldo’nun oğlu Mateo uzak mesafeden serbest vuruşla gol attı; Georgina Rodriguez ise “tıpkı babası gibi” başlıklı bir video paylaştı
Mateo, babasının duran toplardaki mükemmelliğini taklit ediyor
Ronaldo, futbol tarihinin en büyük duran top uzmanlarından biri olarak kabul ediliyor ve görünüşe göre bu yetenekler bir sonraki nesle de geçmiş. Georgina Rodriguez’in Instagram hesabında paylaştığı son görüntülerde, genç Mateo Ronaldo’nun Al-Nassr Future Talents akademisi için bir serbest vuruş hazırlığı yaptığı görüldü.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan ebeveynini anımsatan bir teknikle, genç oyuncu topu ağlara gönderen güçlü bir vuruş yaptı.
Rodriguez, videoya "Tıpkı baban gibi, Cristiano" başlığını ekleyerek, Mateo'nun Suudi Arabistan'da futbol kariyerine devam etmesinden duyulan aile gururunu vurguladı. Bu, Mateo'nun sosyal medyada ses getirmesinin ilk örneği değil; daha önce bir kapalı salon antrenmanı sırasında gol sevinci gösterisinde babasının ikonik "Siu" hareketini taklit ederek dikkatleri üzerine çekmiş ve Ronaldo markasının Al Nassr'ın genç kadrolarında hala canlı olduğunu kanıtlamıştı.
Suudi Arabistan'da Ronaldo ailesinin hakimiyeti
Ronaldo'nun çocuklarının başarısı sadece Mateo ile sınırlı değil. En büyük oğlu Cristiano Junior, 2023-24 sezonunda Al Nassr'ın 13 yaş altı takımının Suudi Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunarak Orta Doğu'da şimdiden kupa koleksiyonuna başlamış durumda.
Ronaldo, kulüpte ilk resmi ulusal kupasını kazanmak için oldukça uzun bir süre beklemek zorunda kalırken, çocukları ise görünüşe göre çok erken yaşlardan itibaren hızlı bir başlangıç yapıyor.
Mateo'nun golünün zamanlaması özellikle anlamlı, çünkü Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın A takımını yedi yıl sonra ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan kısa bir süre sonra geldi.
Baba ve oğul birlikte oynayabilir mi?
Cristiano Junior'ın Al-Nassr'ın A takımına hızlı bir şekilde yükseltilme olasılığı konusunda spekülasyonlar artmaya devam ediyor. Eski Manchester United forveti Louis Saha, GOAL'a verdiği demeçte, CR7'nin oğluyla birlikte oynama “hayalini” gerçekleştirmesinin, NBA'de LeBron James için olduğundan “daha kolay” olduğunu söyledi.
Haberlere göre kulüp yönetimi, tecrübeli forvetin futbolu bırakmadan önce 15 yaşındaki oğlunu babasının yanında oynatmanın fizibilitesini değerlendiriyor.
"Futbolda bunu yapmanın NBA'de yapmaktan muhtemelen daha kolay olduğunu düşünüyorum, çünkü bu ligde oynamasına izin verilen oyuncu sayısı daha fazla. Cristiano gibi bir isme sahipseniz, bazı konularda söz sahibi olabilirsiniz. Bunun için çok heyecanlanırdım çünkü bu fırsatı yakalamak, oğlunun profesyonel olması her ebeveynin hayali. Bu zaten bir başarı ve bu da pastanın üzerindeki çilek olurdu.” dedi Saha.