Olay, Al-Nassr teknik ekibinin oyuncuyu sahadan çıkarmaya karar vermesiyle başladı. Ronaldo Jr., oyuncu değişikliği kapsamında sahadan ayrılırken hakeme yönelik öfkeli hareketlerine ve itirazlarına devam etti. Hakemin tepkisi gecikmedi; forvet, sinirli bir rakip oyuncunun itmesiyle teknik alana doğru yürürken, sportmenlik dışı davranışından dolayı hemen sarı kart gördü.
VİDEO: Cristiano Ronaldo'nun oğlu, Al-Nassr gençler takımının bir maçında oyuna girdikten sonra rakibi tarafından itilip hakemden kart gördüğü için sahada öfke nöbeti geçirdi
Oyuncu değişikliği ve sarı kart
Sosyal medyada hararetli tartışma
Beklendiği gibi, olayın videosu hızla yayıldı ve sosyal medyada gündem oldu; taraftarlar arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Birçok kişi, Cristiano'nun oğlunun sakin kalması ve daha profesyonel davranması gerektiğini savunarak, bu tür tepkilerin uzun vadede gelişimine ve kamuoyundaki imajına zarar verebileceğine dikkat çekti. Öte yandan, bazı taraftarlar genç oyuncunun tepkisinin orantısız olmadığını düşündü ve bu öfkeli tavrı, ailesini karakterize eden rekabetçilik ve zafer açlığının bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Ronaldo, Al-Nassr’ın şampiyonluk umutlarını canlandırmak için sahalara dönmeyi hedefliyor
Oğlunun davranışından bağımsız olarak, taraftarlar şu anda Cristiano Ronaldo ile ilgili son gelişmeleri bekliyor. Al-Nassr'ın forveti, 28 Şubat'ta takımının Al-Fayha'yı 2-0 yendiği maçta yaşadığı kas sakatlığından kurtulmak için Madrid'de bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasının yarattığı hayal kırıklığına, SPL Altın Ayakkabı yarışında Ivan Toney ve Al-Qadisiyah'ın forveti Julian Quinones'in gerisinde kalması da ekleniyor. Eski Brentford forveti Toney, sezonun gol sayısını 25'e çıkardı. Quinones ise 24 golde kalırken, Ronaldo 21 golle üç gol geride. Gol kralı yarışı bir yana, Al-Nassr şu anda ligin zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Al-Ahli'nin iki puan önünde. Portekizli oyuncu, 2023'te Suudi Arabistan'a transfer olduğundan bu yana ilk lig şampiyonluğunu arıyor.