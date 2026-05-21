VİDEO: Cristiano Ronaldo, ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra Al-Nassr'ın davul kutlamasına öncülük etmeden önce gözyaşlarına boğuldu

Al-Nassr, Damac'ı 4-1'lik net bir skorla mağlup ederek Suudi Arabistan şampiyonluğunu 11. kez kazandı. Jorge Jesus'un takımı, yenilgisiz rakibi Al-Hilal'in baskısını kırmak için kusursuz bir performans sergilemesi gerektiğini bilerek son maça çıktı ve 2019'dan bu yana ilk lig şampiyonluğunu büyük bir şıklıkla elde etti.

Riyad'da atmosfer elektrik gibiydi; Sadio Mane ve Kingsley Coman'ın golleri, ev sahibi takımı erken bir aşamada rahat bir üstünlüğe taşıdı. Morlaye Sylla, konuk takım adına penaltıdan gol atarak havayı bozacak gibi görünse de, gece sonunda Al-Nassr'a üç puanı kazandıran iki golü atan Ronaldo'nun gecesi oldu.