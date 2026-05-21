Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Cristiano Ronaldo, ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra Al-Nassr'ın davul kutlamasına öncülük etmeden önce gözyaşlarına boğuldu
Al-Nassr, yedi yıllık galibiyet hasretine son verdi
Al-Nassr, Damac'ı 4-1'lik net bir skorla mağlup ederek Suudi Arabistan şampiyonluğunu 11. kez kazandı. Jorge Jesus'un takımı, yenilgisiz rakibi Al-Hilal'in baskısını kırmak için kusursuz bir performans sergilemesi gerektiğini bilerek son maça çıktı ve 2019'dan bu yana ilk lig şampiyonluğunu büyük bir şıklıkla elde etti.
Riyad'da atmosfer elektrik gibiydi; Sadio Mane ve Kingsley Coman'ın golleri, ev sahibi takımı erken bir aşamada rahat bir üstünlüğe taşıdı. Morlaye Sylla, konuk takım adına penaltıdan gol atarak havayı bozacak gibi görünse de, gece sonunda Al-Nassr'a üç puanı kazandıran iki golü atan Ronaldo'nun gecesi oldu.
Al-Awwal Parkı'nda duygusal anlar
41 yaşındaki oyuncu, sol kanattan attığı sert ve alçak bir serbest vuruşla topu köşeye göndererek eski günlerini hatırlattı; bu, Ağustos 2024'ten bu yana doğrudan duran toptan attığı ilk gol oldu. Bu, verimli bir sezonun 27. lig golüydü, ancak bununla yetinmedi ve ceza sahasına sızarak gecenin ikinci golünü ve maçın bitimine sadece on dakika kala Al-Nassr'ın dördüncü golünü attı. İkinci golünü attıktan hemen sonra, bu başarının önemi efsanevi forvetin üzerine çöktü. Ronaldo, ayakta alkışlanarak oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı. Bu zafer, Ocak 2023'te Orta Doğu'ya geldiğinden bu yana iki kez üst üste ikinci, bir kez de üçüncü sırada bitiren Ronaldo için büyük bir kişisel dönüm noktası oldu.
Davul sesleri eşliğinde kutlamalar ve şampiyonluk sevinci
Maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz gözyaşları yerini coşkuya bıraktı. Ronaldo, maç sonrası kutlamaların tam merkezindeydi; tribünlere çıkarak taraftarlarla birlikte Al-Nassr’ın meşhur davul kutlamasına öncülük etti. Bu galibiyetle Al-Nassr, sezonu yenilgisiz tamamlayan ancak yine de Jesus’un durdurulamaz takımının gerisinde kalan Al Hilal’in iki puan önünde bitirdi.
Ronaldo için bu, dört farklı ülkede kazandığı kariyerinin sekizinci üst düzey lig şampiyonluğu oldu. Sonunda Suudi Pro Ligi'ni fetheden beş kez Ballon d'Or ödülü sahibi oyuncu, kulübü yerli futbolun zirvesine geri taşıyarak Riyad'daki mirasını pekiştirdi.
- Getty Images Sport
Altın Ayakkabı yok, ama Dünya Kupası yaklaşıyor
Ronaldo'nun Al Nassr'a şampiyonluğu kazandıran iki golü, Suudi Pro Ligi Altın Ayakkabı yarışında iddiasını sürdürmesi için yeterli olmadı. Portekizli yıldız, sezonu ligde attığı 28 golle tamamladı; 33 golle listenin zirvesinde yer alan Al Qadsiah'tan Julián Quiñones ve 32 golle ikinci sırada yer alan Al Ahli'den Ivan Toney'in gerisinde kaldı.
Ancak Ronaldo en büyük ödülü evine götürdü ve şimdi bu yazki Dünya Kupası'nda parlak kariyerine yeni bir kupa daha eklemeyi umuyor. Roberto Martinez'in Portekiz kadrosuna seçilen Ronaldo, rekor niteliğinde altıncı kez bu küresel turnuvada yer almaya hazırlanıyor.