VİDEO: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın kritik galibiyetinin ardından kendisine hakaretler yağdıran Al Ahli taraftarlarına gülerek el hareketi yapıyor ve bağırıyor

Al-Nassr'ı Suudi Pro Ligi puan tablosunun zirvesinde tutan bu sonucun ardından tecrübeli forvet oldukça neşeliydi. Ancak sahadan ayrılırken, Al-Ahli taraftarlarının bir kısmı, kendi kulübünün son dönemdeki kıtasal başarılarını anlatan tezahüratlar yaparak ve Ronaldo'nun futboldaki statüsüne meydan okuyarak onu sinirlendirmeye çalıştı. Ronaldo, bu alaycı sözleri görmezden gelmek yerine, yüzünde geniş bir gülümsemeyle tribünlere döndü. O zamandan beri çeşitli platformlarda milyonlarca kez paylaşılan bu anında, 39 yaşındaki oyuncu alaycı sözleri gülerek geçiştirdi ve ardından basit ama etkili bir jestle ev sahibi taraftarlara tam olarak kiminle karşı karşıya olduklarını hatırlattı.

Al-Ahli'nin iki AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu haykıran taraftarlara yanıt veren Ronaldo, elini kaldırarak beş parmağını açıkça gösterdi. Bu hareketi yaparken, mesajını iyice vurgulamak için kalabalığa bağırırken kameraya yakalandı. "Benim beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğum var," dedi taraftarlara, bu sırada soğukkanlılığını koruyarak ve gülümsemeyi sürdürdü. Mesaj çok netti: Manchester United ve Real Madrid ile beş kez kupa kaldırdığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki eşi benzeri görülmemiş başarısına atıfta bulunuyordu.