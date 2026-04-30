VİDEO: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın kritik galibiyetinin ardından kendisine hakaretler yağdıran Al Ahli taraftarlarına gülerek el hareketi yapıyor ve bağırıyor

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Al Ahli
Al-Nassr'ın Al-Ahli'yi 2-0 mağlup ettiği hayati galibiyet sırasında ve sonrasında Cristiano Ronaldo bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Portekizli efsane, tarihe adını yazdırma yolunda bir gol daha atarken, maç sonrası rakip taraftarların kışkırtıcı tavırlarına verdiği tepki sosyal medyayı adeta ateşe verdi.

  • Ronaldo, Al Ahli taraftarlarını susturdu

    Al-Nassr'ı Suudi Pro Ligi puan tablosunun zirvesinde tutan bu sonucun ardından tecrübeli forvet oldukça neşeliydi. Ancak sahadan ayrılırken, Al-Ahli taraftarlarının bir kısmı, kendi kulübünün son dönemdeki kıtasal başarılarını anlatan tezahüratlar yaparak ve Ronaldo'nun futboldaki statüsüne meydan okuyarak onu sinirlendirmeye çalıştı. Ronaldo, bu alaycı sözleri görmezden gelmek yerine, yüzünde geniş bir gülümsemeyle tribünlere döndü. O zamandan beri çeşitli platformlarda milyonlarca kez paylaşılan bu anında, 39 yaşındaki oyuncu alaycı sözleri gülerek geçiştirdi ve ardından basit ama etkili bir jestle ev sahibi taraftarlara tam olarak kiminle karşı karşıya olduklarını hatırlattı.

    Al-Ahli'nin iki AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu haykıran taraftarlara yanıt veren Ronaldo, elini kaldırarak beş parmağını açıkça gösterdi. Bu hareketi yaparken, mesajını iyice vurgulamak için kalabalığa bağırırken kameraya yakalandı. "Benim beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğum var," dedi taraftarlara, bu sırada soğukkanlılığını koruyarak ve gülümsemeyi sürdürdü. Mesaj çok netti: Manchester United ve Real Madrid ile beş kez kupa kaldırdığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki eşi benzeri görülmemiş başarısına atıfta bulunuyordu.

  • 1.000 gol barajına yaklaşıyor

    Seyircilerle kurduğu etkileşim manşetleri süslerken, Ronaldo’nun sahadaki performansı da en az o kadar önemliydi. 2-0’lık galibiyette gol atan eski Juventus oyuncusu, kulüp ve milli takımda toplamda 970 gol gibi baş döndürücü bir rakama ulaştı. Riyad merkezli dev kulübün hücum hattını sürüklemeye devam eden Ronaldo’nun hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor.

    Bu golle, modern çağda birçok kişinin imkansız olduğuna inandığı efsanevi 1.000 gol barajına sadece 30 gol uzaklıkta kaldı. Al-Nassr'ın şu anda şampiyonluk yarışında lider olması, ligde birkaç maçın kalması ve Portekiz milli takımıyla yoğun bir uluslararası maç programı olması nedeniyle, 1.000 gol barajına geri sayım resmen başladı.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr şampiyonluk yarışında yerini koruyor

    Al-Ahli'ye karşı alınan galibiyet, Suudi Pro Ligi şampiyonluğu yarışında Al-Nassr'ın son dört maç öncesinde liderliğini korumasını sağladı. Takım şu anda üçüncü sıradaki rakibine karşı 13 puanlık bir farkla önde ve bir maç eksiği olan ikinci sıradaki Al-Hilal'e karşı da sekiz puanlık bir üstünlüğe sahip. Ronaldo, 3 Mayıs'ta Al-Nassr'ın Al-Qadsiah'ı konuk edeceği maçta sahalara dönecek. Bu sezon kupa kazanma konusunda yoğun baskı altında olan takım, Ronaldo'nun liderliğine ve golcü kimliğine büyük ölçüde güveniyor.

