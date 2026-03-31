VİDEO: "Çok sayıda egosu idare etmen gerekiyor!" - Gerard Piqué, Manchester United'da Michael Carrick'in yerine geçmeyi reddetti
Devasa egolarla başa çıkmak
Şöyle konuştu: "Hayır, bir teknik direktör olarak kendimi hiçbir zaman bu rolde görmedim. Temel olarak, çok sayıda egosu idare etmek, her gün antrenman rutinini sürdürmek ve hafta sonlarını seyahat ederek geçirmek zorunda kalmak gerekiyor." Piqué, bitmek bilmeyen programın ve ünlü oyunculardan oluşan modern soyunma odalarını yönetmenin getirdiği yoğun baskının, şu anki hedeflerine hiç uymadığını açıkça belirtti.
Futbolculuk sonrası hayat
Dünya Kupası şampiyonu açıklamalarına devam ederek, modern bir teknik direktörün yaşam tarzının kendisine pek çekici gelmediğini açıkça belirtti. Şöyle ekledi: "Emekli olduktan sonra futboldan büyük ölçüde uzaklaşmak istedim. En azından kısa vadede kendimi bir teknik direktör olarak görmüyorum." Futbolu bıraktığından beri, teknik direktörlük lisansını almaya çalışmak yerine iş girişimlerine yoğun bir şekilde odaklandı. Eski takım arkadaşlarının birçoğu teknik direktörlüğe geçiş yaparken, o ise zamanını Kings League'e adadı ve elit düzeydeki teknik direktörlüğü tanımlayan yoğun programı kaçındı.
Carrick direksiyona geçiyor
İspanyol teknik adamın teknik direktörlükle ilgisi olmamasına rağmen, Manchester United’ın şu anda görevde olan ve başarılı bir performans sergileyen bir geçici teknik direktörü bulunuyor. Carrick, 13 Ocak’ta Ruben Amorim’in yerine geçtikten sonra takımda olağanüstü bir dönüşüm sağladı ve bu durum, onun kalıcı olarak atanması yönünde yaygın taleplerin doğmasına neden oldu. Onun olağanüstü performansı, Amorim’in görev süresiyle keskin bir tezat oluşturuyor; Portekizli teknik adam bu sezon 20 lig maçında görev aldı ve 8 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle toplam 31 puan topladı. Buna karşılık, 44 yaşındaki teknik adam 10 Premier Lig maçında görev aldı ve 7 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken sadece 1 mağlubiyet yaşadı.