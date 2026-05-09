Premier Lig şampiyonluk yarışı belirleyici aşamasına girerken, Manchester City lider Arsenal’in peşinde. Guardiola’nın takımı 5 puan geride olsa da, sezonun son haftalarında dengeleri değiştirebilecek çok önemli bir maç eksiği bulunuyor.

Dikkatler ayrıca Arsenal'in West Ham deplasmanına çevrildi; rakipler, Hammers'ın lig liderinden puan almasını umuyor. Maç öncesi basın toplantısında Guardiola'ya, West Ham'ı desteklemek için West Ham forması giyip giymeyeceği şakayla soruldu. City menajeri bu öneriyi hemen reddetti ve kendi takımının hala önemli bir maçı varken diğer takımlara odaklanmakla ilgilenmediğini açıkça belirtti.