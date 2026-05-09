VİDEO: "Çok komiksin!" - Pep Guardiola'nın, West Ham forması giyip giymeyeceğini soran gazeteciye verdiği alaycı cevabı izleyin
Guardiola, West Ham forması önerisini reddetti
Premier Lig şampiyonluk yarışı belirleyici aşamasına girerken, Manchester City lider Arsenal’in peşinde. Guardiola’nın takımı 5 puan geride olsa da, sezonun son haftalarında dengeleri değiştirebilecek çok önemli bir maç eksiği bulunuyor.
Dikkatler ayrıca Arsenal'in West Ham deplasmanına çevrildi; rakipler, Hammers'ın lig liderinden puan almasını umuyor. Maç öncesi basın toplantısında Guardiola'ya, West Ham'ı desteklemek için West Ham forması giyip giymeyeceği şakayla soruldu. City menajeri bu öneriyi hemen reddetti ve kendi takımının hala önemli bir maçı varken diğer takımlara odaklanmakla ilgilenmediğini açıkça belirtti.
Guardiola, kendine özgü alaycı üslubuyla yanıt verdi
Guardiola, City’nin bir sonraki maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında soruya alaycı bir tavırla yanıt verdi.
"Çok komiksin, değil mi?!" diye yanıtladı. Ardından dikkatleri takımının önündeki göreve yönelterek şunları ekledi: "Brentford maçını kazanalım ve sonrasında basın toplantısında, her zamanki gibi benim basın toplantılarım olmadan yaşayamadığınız için [orada] olacaksınız, o zaman bana sorabilirsiniz."
Kulüp, Brentford maçına odaklandı
Manchester City, şampiyonluk yarışının genel gidişatına odaklanmadan önce, Brentford ile oynayacağı potansiyel olarak zorlu maçı atlatmak zorunda. Herhangi bir hata, özellikle de Arsenal'in puan avantajı olduğu düşünülürse, pahalıya mal olabilir. Premier Lig şampiyonluğu yarışı son aşamalarına yaklaşırken, Guardiola'nın takımı liderler üzerindeki baskıyı sürdürmek için kazanmaya devam etmesi gerektiğini biliyor.