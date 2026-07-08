VİDEO: ‘Çok duygusalım’ – Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası’ndaki inanılmaz geri dönüş galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutmakta zorlanarak canlı TV röportajından ayrıldı

Arjantin, normal sürenin bitmesine 11 dakikadan biraz fazla bir süre kala 2-0 gerideyken, Cristian Romero’nun kafa vuruşu dramatik bir geri dönüşü başlattı. Lionel Messi dört dakika sonra skoru eşitledi ve ardından Enzo Fernandez 93. dakikada muhteşem bir kafa golüyle üçüncü golü atarak takımının çeyrek finale yükselmesini garantiledi.

Maçın gerginliğini değerlendiren Scaloni, milli takımla olan derin bağını açıkladı. "Her taraftar kadar ben de acı çektim ama işte bu yüzden teknik direktörüm; bu anları sevmek için. Teknik ekibimle de bunu konuşuyorum. Futbol oynayan hepimiz için bu duygular inanılmaz," diye ekledi ve oyuncularının, sık sık gösterdiği tutku nedeniyle kendisine şakayla "ağlak" dediklerini kabul etti.



