VİDEO: ‘Çok duygusalım’ – Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası’ndaki inanılmaz geri dönüş galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutmakta zorlanarak canlı TV röportajından ayrıldı

Arjantin milli takım teknik direktörü, maçın bitiminde saha kenarında yerel yayıncı TyC Sports’a konuşurken ne diyeceğini bilemedi. Takımı, tüm zamanların en dikkat çekici Dünya Kupası geri dönüşlerinden birini gerçekleştirmiş ve 1986’dan bu yana 16 turunda elenen ilk son şampiyon olma tehlikesini kıl payı atlatmıştı.
Şaşkınlık içindeki teknik direktör, canlı yayında gözlerini silerken kendini toparlayamadı ve ardından özür dileyip sahadan ayrıldı. Başını sallayarak, bu gerçekten tarihi Dünya Kupası anını anlamaya çalışmak için hızla uzaklaştı ve daha sonra şöyle itiraf etti: "Ağladım çünkü çok duygusalım. Ama bu takımın Arjantin halkını asla yüzüstü bırakmayacağı da bir gerçek."