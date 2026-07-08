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scaloni(C)Getty Images
Muhammad Zaki

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VİDEO: ‘Çok duygusalım’ – Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası’ndaki inanılmaz geri dönüş galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutmakta zorlanarak canlı TV röportajından ayrıldı

L. Scaloni
Arjantin
Dünya Kupası
Mısır
Arjantin - Mısır

Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, Mısır’a karşı tarihi bir Dünya Kupası geri dönüş galibiyetinin ardından yoğun duyguların etkisiyle maç sonrası röportajını tamamlayamadı. Albiceleste’nin teknik direktörü, turnuva tarihinin en dramatik gecelerinden birini sindirmeye çalışırken saha kenarında gözyaşlarına boğuldu.

  • Scaloni canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

    Arjantin milli takım teknik direktörü, maçın bitiminde saha kenarında yerel yayıncı TyC Sports’a konuşurken ne diyeceğini bilemedi. Takımı, tüm zamanların en dikkat çekici Dünya Kupası geri dönüşlerinden birini gerçekleştirmiş ve 1986’dan bu yana 16 turunda elenen ilk son şampiyon olma tehlikesini kıl payı atlatmıştı.

    Şaşkınlık içindeki teknik direktör, canlı yayında gözlerini silerken kendini toparlayamadı ve ardından özür dileyip sahadan ayrıldı. Başını sallayarak, bu gerçekten tarihi Dünya Kupası anını anlamaya çalışmak için hızla uzaklaştı ve daha sonra şöyle itiraf etti: "Ağladım çünkü çok duygusalım. Ama bu takımın Arjantin halkını asla yüzüstü bırakmayacağı da bir gerçek."


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  • Hayatının en büyük geri dönüşü

    Arjantin, normal sürenin bitmesine 11 dakikadan biraz fazla bir süre kala 2-0 gerideyken, Cristian Romero’nun kafa vuruşu dramatik bir geri dönüşü başlattı. Lionel Messi dört dakika sonra skoru eşitledi ve ardından Enzo Fernandez 93. dakikada muhteşem bir kafa golüyle üçüncü golü atarak takımının çeyrek finale yükselmesini garantiledi.

    Maçın gerginliğini değerlendiren Scaloni, milli takımla olan derin bağını açıkladı. "Her taraftar kadar ben de acı çektim ama işte bu yüzden teknik direktörüm; bu anları sevmek için. Teknik ekibimle de bunu konuşuyorum. Futbol oynayan hepimiz için bu duygular inanılmaz," diye ekledi ve oyuncularının, sık sık gösterdiği tutku nedeniyle kendisine şakayla "ağlak" dediklerini kabul etti.


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  • MessiGetty Images

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    Bu tarihi gecede gözyaşlarına boğulan tek kişi Scaloni değildi. Altı ardışık Dünya Kupası eleme maçında gol atan ilk oyuncu olan kaptanı Messi de maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına boğuldu.

    Bu galibiyet, Arjantin'in dünya şampiyonluğunu savunma umutlarını canlı tutarken, takım çeyrek finale yükselerek İsviçre ile karşılaşacak. Scaloni, maç sonrası değerlendirmelerini, takımın sembolü haline gelen 10 numaralı oyuncusunu överek tamamladı: "Onun futbolu, işte böyle anlar için oynadığına inanıyorum. Kariyerinin bu aşamasında bu duyguları hissetmesi tarif edilemez. Unutulmaz bir andı."

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