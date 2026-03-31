VİDEO: "Çok büyük bir para harcadık" - Gerard Piqué, Manchester United oyuncularını sorumluluk almaya çağırırken, Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadeleye hazır olup olmadığını sorguluyor

The Late Run Show programında konuşan Piqué'ye sunucu, Manchester United'ın Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek kaliteye sahip olup olmadığını sordu. İspanyol oyuncu, Old Trafford'daki teknik direktörlerin sık sık değişmesini savunarak bu soruya kesin bir şekilde yanıt verdi. Pique şöyle konuştu: "Yani, çok büyük paralar harcıyorlar ve oyuncular da bu paranın karşılığını verdiklerini göstermeliler. Çünkü şu anda, sonuç alınamadığında teknik direktörü suçlamak çok kolay. Ve bu... en azından futbolda, bir takım iyi performans gösteremediğinde olan budur, suçlu teknik direktördür. Ama bu doğru değil."