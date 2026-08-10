Sakatlık krizi, Johor'da yaşanan tek drama değildi; karşılaşmaya Chelsea'nin yeni teknik ekibinin de karıştığı hararetli bir kenar çizgisi tartışması damga vurdu. Duran top uzmanı Austin MacPhee, Liam Delap'a yapılan tehlikeli müdahalenin rakip kulübesiyle bir yüzleşmeyi tetiklemesinin ardından Alonso tarafından fiziksel olarak sakinleştirilmek zorunda kaldı.

3-3'lük beraberlik, Alonso'nun şu anda düzeltmek için çalıştığı taktik eksiklikleri ortaya koyan dengesiz bir maçtı. Hücum, Delap'ın penaltılarıyla etkili olurken savunmadaki hatalar ile Anselmino ve Sarr'ın kaybı performansın önüne geçti.

Takım Stamford Bridge'e dönmeye hazırlanırken odak tamamen tedavi odasına kayacak. Alonso'ya Chelsea'yi yeniden Şampiyonlar Ligi potasına taşıma görevi verildi, ancak onun devrimi şimdiden ilk büyük zorluk sınavlarıyla karşı karşıya.