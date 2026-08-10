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VİDEO: Chelsea'nın yıldızı, Johor Darul Ta'zim ile oynanan kaotik sezon öncesi beraberlikte gözyaşları içinde sahayı terk etti
Anselmino, arka adale sakatlığının ardından duygulandı
Yeni sezon yaklaşırken Aaron Anselmino'nun gözyaşları içinde sahadan ağır adımlarla ayrılırken takım arkadaşları tarafından teselli edilmesi, Chelsea taraftarlarının aklından çıkmayacak. 2024'te kulübe katılan 21 yaşındaki stoper, Stadium Sultan Ibrahim'deki hazırlık maçının henüz 29. dakikasında ciddi bir hamstring sorunu yaşamış gibi göründü.
Tedavi görürken yerde yatan Anselmino'nun gözle görülür şekilde büyük hayal kırıklığı yaşadığı görüldü ve verdiği duygusal tepki, sakatlığın ciddiyetine dair derin bir korku taşıdığını düşündürüyor. Daha önce Borussia Dortmund ve Strasbourg'a kiralanan oyuncu, Stamford Bridge'e geldiğinden bu yana benzer fiziksel sorunlarla boğuşuyordu ve bu son aksilik, Alonso'nun ilk takım planlarında kendine yer bulma şansını ciddi şekilde zedeliyor.
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Sarr, Alonso'nun savunmadaki sıkıntılarını artırdı
Alonso için sıkıntı, Malezya'da ilk düdük çalmadan önce başladı; 20 yaşındaki stoper Mamadou Sarr, ilk 11'den çekilmek zorunda kaldı. Başlangıçta ilk 11'de yer alan Senegal milli oyuncu, ısınma sırasında kadrodan çıktı ve Chelsea'yi savunmanın merkezinde daha ilk andan itibaren eksik bıraktı.
Yaz döneminde diğer mevkilerde yapılan büyük yatırımların ardından transfer bütçesinin azaldığı bildirildiği için, Alonso'nun stoper rotasyonundaki derinliğe büyük ölçüde yaslanması bekleniyordu. Genç ve yeterli iki seçeneğin tek bir öğleden sonra içinde kaybedilmesi, kulübü kadro yönetimini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.
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Malezya'da saha kenarında tansiyon yükseldi
Sakatlık krizi, Johor'da yaşanan tek drama değildi; karşılaşmaya Chelsea'nin yeni teknik ekibinin de karıştığı hararetli bir kenar çizgisi tartışması damga vurdu. Duran top uzmanı Austin MacPhee, Liam Delap'a yapılan tehlikeli müdahalenin rakip kulübesiyle bir yüzleşmeyi tetiklemesinin ardından Alonso tarafından fiziksel olarak sakinleştirilmek zorunda kaldı.
3-3'lük beraberlik, Alonso'nun şu anda düzeltmek için çalıştığı taktik eksiklikleri ortaya koyan dengesiz bir maçtı. Hücum, Delap'ın penaltılarıyla etkili olurken savunmadaki hatalar ile Anselmino ve Sarr'ın kaybı performansın önüne geçti.
Takım Stamford Bridge'e dönmeye hazırlanırken odak tamamen tedavi odasına kayacak. Alonso'ya Chelsea'yi yeniden Şampiyonlar Ligi potasına taşıma görevi verildi, ancak onun devrimi şimdiden ilk büyük zorluk sınavlarıyla karşı karşıya.
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