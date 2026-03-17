VİDEO: Chelsea'nin yıldızı Estevao, Brezilya'nın en iyileri ile Three Lions efsaneleri arasındaki karşılaşmada hiçbir İngiltere oyuncusunu kadroya almayı reddediyor
Samba'nın zarafetine karşı Üç Aslan'ın azmi
Willow Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen Londra Futbol Ödülleri'nde GOAL ile yapılan hızlı "bu mu, o mu" röportajında Estevao, İngiltere'nin en iyi oyuncuları ile Brezilya Milli Takımı'nın efsaneleri arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Chelsea'nin yıldız oyuncusu ilk olarak Jordan Pickford ile Alisson arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Genç oyuncu, kararlı bir şekilde Liverpool kalecisi Alisson'u seçti. Defans tarafında ise Gary Neville yerine Cafu, Ashley Cole yerine ise Roberto Carlos seçildi.
Chelsea efsaneleriyle ilgili ikilemden kaçınmak
Ancak Estevao, iki Chelsea efsanesi arasında taraf seçmekten kaçındı. Röportajcı "John Terry mi, Carlos Alberto mu?" diye sorduğunda, gülerek yüzünü elleriyle kapattı ve "Bir sonraki" diye yanıtladı. Lampard ile Kaka arasında seçim yapması istendiğinde ise gülümsedi ve "Bir sonraki, hadi ama" dedi.
Samba efsanelerine adanmış anma etkinlikleri
Orta saha ve forvet hattında da durum pek değişmedi; Estevao, Brezilya'ya olan bağlılığından ödün vermedi. Steven Gerrard yerine Zico'yu, Paul Scholes yerine Casemiro'yu tercih etti. Daha yaratıcı oyunculara gelince, genç oyuncu tereddüt etmeden David Beckham yerine Ronaldinho'yu seçti.
Karşılaştırmalar, futbol tarihinin en büyük isimleriyle zirveye ulaştı. Wayne Rooney ile Pele arasında seçim yapması istendiğinde Estevao, "Tabii ki Pele" dedi. Son olarak, forvette Harry Kane yerine Ronaldo Nazario'yu seçerek, beş kez Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya'nın kadrosunu tamamladı.