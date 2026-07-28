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VİDEO: Chelsea'den kiralanan Jesse Derry, Sporting CP formasıyla ilk golünü harika bir vuruşla attı ve Cole Palmer'ın gol sevincini taklit etti
Kiralık oyuncu Monaco karşısında parladı
Derry, 11 Temmuz'da 2026-27 sezonunun tamamı için Chelsea'den kiralık olarak Sporting'e katıldı. Genç oyuncu, Monaco ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna girdi ve sahaya adım attıktan sonraki 10 dakika içinde kulüp adına ilk golünü attı. Kaleci Philipp Kohn'u harika bir falsoyla çıkan vuruşla avlayan Derry, golün ardından Palmer'ın ikonik 'cold' sevincini taklit ederek kutlama yaptı.
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Genç oyuncu kilometre taşını değerlendirdi
Maçın ardından kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Derry, attığı gol nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirirken Estadio Jose Alvalade'deki sadık Sporting taraftarlarına içten teşekkürlerini sundu. Şöyle yazdı: "Hayaller bunun için kurulur. Sıcak karşılama için teşekkürler Alvalade."
Chelsea'den kiralanan oyuncunun paylaşımı kısa sürede Batı Londra ekibindeki birçok takım arkadaşından da tepki aldı; Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah ve Shim Mheuka da yorumlar bölümünde görünen isimler arasında yer aldı.
- Getty Images Sport
Derry ilk 11’de yer hedefliyor
Sporting, ay sonunda Nottingham Forest ile karşılaştığında sezon öncesi programını sürdürecek. Rui Borges'in ekibi daha sonra 8 Ağustos'ta Estrela de Amadora deplasmanıyla 2026-27 Liga Portugal sezonuna resmen başlayacak. Derry'nin Monaco karşısındaki etkileyici kısa performansı, düzenli bir ilk 11 yeri için verdiği mücadelede teknik ekibe önemli ölçüde cesaret veriyor.
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