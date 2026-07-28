Maçın ardından kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Derry, attığı gol nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirirken Estadio Jose Alvalade'deki sadık Sporting taraftarlarına içten teşekkürlerini sundu. Şöyle yazdı: "Hayaller bunun için kurulur. Sıcak karşılama için teşekkürler Alvalade."

Chelsea'den kiralanan oyuncunun paylaşımı kısa sürede Batı Londra ekibindeki birçok takım arkadaşından da tepki aldı; Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah ve Shim Mheuka da yorumlar bölümünde görünen isimler arasında yer aldı.