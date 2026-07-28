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Sporting CP v Celtic: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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VİDEO: Chelsea'den kiralanan Jesse Derry, Sporting CP formasıyla ilk golünü harika bir vuruşla attı ve Cole Palmer'ın gol sevincini taklit etti

Chelsea
J. Derry
Sporting CP
Club Friendlies
Portugal Lig
Premier Lig
Sporting CP - AS Monaco
AS Monaco

Chelsea'nin genç yıldızı Jesse Derry, Sporting CP'deki kiralık dönemine unutulmaz bir başlangıç yaptı; AS Monaco'yu sezon öncesi maçta 2-0 yendikleri karşılaşmada harika bir gole imza attı. Sezon sonuna kadar Portekiz ekibine kiralanan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, anı Cole Palmer'ın ikonik "cold" gol sevincini taklit ederek taçlandırdı.

  • Kiralık oyuncu Monaco karşısında parladı

    Derry, 11 Temmuz'da 2026-27 sezonunun tamamı için Chelsea'den kiralık olarak Sporting'e katıldı. Genç oyuncu, Monaco ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna girdi ve sahaya adım attıktan sonraki 10 dakika içinde kulüp adına ilk golünü attı. Kaleci Philipp Kohn'u harika bir falsoyla çıkan vuruşla avlayan Derry, golün ardından Palmer'ın ikonik 'cold' sevincini taklit ederek kutlama yaptı.

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  • Genç oyuncu kilometre taşını değerlendirdi

    Maçın ardından kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Derry, attığı gol nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirirken Estadio Jose Alvalade'deki sadık Sporting taraftarlarına içten teşekkürlerini sundu. Şöyle yazdı: "Hayaller bunun için kurulur. Sıcak karşılama için teşekkürler Alvalade."

    Chelsea'den kiralanan oyuncunun paylaşımı kısa sürede Batı Londra ekibindeki birçok takım arkadaşından da tepki aldı; Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah ve Shim Mheuka da yorumlar bölümünde görünen isimler arasında yer aldı.

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  • Sporting CP v Celtic: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Derry ilk 11’de yer hedefliyor

    Sporting, ay sonunda Nottingham Forest ile karşılaştığında sezon öncesi programını sürdürecek. Rui Borges'in ekibi daha sonra 8 Ağustos'ta Estrela de Amadora deplasmanıyla 2026-27 Liga Portugal sezonuna resmen başlayacak. Derry'nin Monaco karşısındaki etkileyici kısa performansı, düzenli bir ilk 11 yeri için verdiği mücadelede teknik ekibe önemli ölçüde cesaret veriyor.