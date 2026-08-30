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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Video: Chelsea, Brighton'ın direnişinden sağ çıktı ve Blues için görülmemiş bir rekor

Chelsea - Brighton & Hove Albion
Chelsea
Brighton & Hove Albion
Premier Lig
X. Alonso
J. Pedro
İngiltere

Emiliano Martinez, Chelsea ile ilk maçında kalesinde 3 gol gördü

Chelsea, Premier Lig'in ikinci haftasında bugün pazar günü Stamford Bridge'de konuk ettiği Brighton'ı 4-3 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

Chelsea, karşılaşmaya yoğun bir hücum baskısıyla başladı ve 4. dakikada Romeo Lavia ile erken bir gol buldu.

10 dakika sonra Pedro Neto, Chelsea'nin üstünlüğünü artırdı. Ardından Joao Pedro, 32. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

Malick Yalcouye, 35. dakikada Brighton'ın ilk golünü atarak farkı azalttı ve ilk yarı Chelsea'nin 3-1 önde tamamlandı.

Brighton, 63. dakikada Joao Pedro'nun kendi kalesine attığı golle skoru 3-2 yaptı.

74. dakikada Cole Palmer, Chelsea'nin dördüncü golüne imza attı.

Pascal Gross, 90+6. dakikada Brighton'ın üçüncü golünü kaydetti ve maç Chelsea'nin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Chelsea puanını 6'ya çıkarırken, Brighton 3 puanda kaldı. Karşılaşma, kısa süre önce Aston Villa'dan Chelsea'ye katılan yeni transfer Emiliano Martinez'in ilk kez sahaya çıkışına tanıklık etti.

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    João Pedro, Chelsea tarihine geçiyor

    Opta ağının X platformundaki hesabı, Joao Pedro'nun aynı maçta gol atan, asist yapan ve kendi kalesine gol atan altıncı oyuncu ve Chelsea tarihinde bunu yapan ilk isim olduğunu belirtti. Bu durum, Premier Lig'de Aralık 2023'te oynanan Tottenham ve Manchester City karşılaşmasında Son Heung-min'den bu yana ilk kez gerçekleşti.

    Ayrıca Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Premier Lig'deki ilk iki maçında takımı 7 veya daha fazla gol atan yalnızca dördüncü teknik direktör oldu. Kendisinden önce bunu, Eylül 1999'da takımı 8 gol atan Bobby Robson, Ağustos 2012'de takımı 8 gol atan Michael Laudrup ve Eylül 2020'de takımı 7 gol atan Marcelo Bielsa başarmıştı.

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