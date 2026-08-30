Opta ağının X platformundaki hesabı, Joao Pedro'nun aynı maçta gol atan, asist yapan ve kendi kalesine gol atan altıncı oyuncu ve Chelsea tarihinde bunu yapan ilk isim olduğunu belirtti. Bu durum, Premier Lig'de Aralık 2023'te oynanan Tottenham ve Manchester City karşılaşmasında Son Heung-min'den bu yana ilk kez gerçekleşti.

Ayrıca Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Premier Lig'deki ilk iki maçında takımı 7 veya daha fazla gol atan yalnızca dördüncü teknik direktör oldu. Kendisinden önce bunu, Eylül 1999'da takımı 8 gol atan Bobby Robson, Ağustos 2012'de takımı 8 gol atan Michael Laudrup ve Eylül 2020'de takımı 7 gol atan Marcelo Bielsa başarmıştı.