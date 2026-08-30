Chelsea, Premier Lig'in ikinci haftasında bugün pazar günü Stamford Bridge'de konuk ettiği Brighton'ı 4-3 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.
Chelsea, karşılaşmaya yoğun bir hücum baskısıyla başladı ve 4. dakikada Romeo Lavia ile erken bir gol buldu.
10 dakika sonra Pedro Neto, Chelsea'nin üstünlüğünü artırdı. Ardından Joao Pedro, 32. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.
Malick Yalcouye, 35. dakikada Brighton'ın ilk golünü atarak farkı azalttı ve ilk yarı Chelsea'nin 3-1 önde tamamlandı.
Brighton, 63. dakikada Joao Pedro'nun kendi kalesine attığı golle skoru 3-2 yaptı.
74. dakikada Cole Palmer, Chelsea'nin dördüncü golüne imza attı.
Pascal Gross, 90+6. dakikada Brighton'ın üçüncü golünü kaydetti ve maç Chelsea'nin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.
Chelsea puanını 6'ya çıkarırken, Brighton 3 puanda kaldı. Karşılaşma, kısa süre önce Aston Villa'dan Chelsea'ye katılan yeni transfer Emiliano Martinez'in ilk kez sahaya çıkışına tanıklık etti.
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