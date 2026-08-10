MacPhee'nin gelişi, Alonso yönetiminde yürütülen daha geniş çaplı teknik ekip revizyonunun bir parçası. Alonso, Bayer Leverkusen'de tarihi başarıya ulaşmasını sağlayan aynı titiz standartları uygulamaya koymak istiyor. Kendine özgü uzun sarı saçlarıyla tanınan antrenör, Villa'nın Şampiyonlar Ligi sıralamasına yükselişinde Unai Emery'nin altında kilit isimlerden biriydi. Alonso, MacPhee gibi uzman isimleri kadroya katarak, özellikle duran toplarda, Chelsea'nin son dönemde ligi orta sıralarda bitirdiği sezonlarda yaşadığı taktiksel eksiklikleri gidermeye çalışıyor.

Asya turunun artık sona ermesiyle birlikte Chelsea, taktik planına son şeklini vermek için Stamford Bridge'e dönecek. Resmi olarak yeni sezon 24 Ağustos'ta başlayacak ve Chelsea, Batı Londra'daki rakibi Fulham ile karşılaşmak için kısa bir deplasman yolculuğuna çıkacak. Malezya'da görülen savunma hataları ve kenar çizgisindeki dalgalı görüntünün ardından Alonso, Craven Cottage'ta çok daha disiplinli bir performans görmek isteyecek.