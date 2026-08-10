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VİDEO: “Çeneni s*ktir git kapat!”: Xabi Alonso araya girmek zorunda kalırken yeni Chelsea teknik direktörü HARARETLİ bir kavgaya karıştı
Malezya'da kenar çizgisi gerginliği patlak verdi
Alonso, Chelsea’nin sezon öncesi hazırlık dönemindeki son maçında yanlış nedenlerle olayların merkezinde yer aldı; kendi teknik ekibini fiziksel olarak sakinleştirmek zorunda kaldı. Olay, maçın 60. dakikasını biraz geçtikten sonra Johor Darul Ta'zim savunmacısı Antonio Glauder’in, daha önce karşılaşmada iki penaltıyı gole çeviren Chelsea forveti Liam Delap’a arkadan tehlikeli bir müdahalede bulunmasıyla başladı.
Kısa süre önce Aston Villa’dan getirilen yeni duran top antrenörü MacPhee, tepkisini en yüksek sesle gösteren isim oldu. İskoç antrenörün, JDT kulübesindeki görevlilerle yüzleşmek için rakip yedek kulübesine doğru öfkeyle ilerlediği görüldü. Olayın video görüntülerine göre yeni Chelsea antrenörünün, mevkidaşlarına "çeneni s*ktir git kapat" diye bağırırken görüntülendiği iddia edildi.
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Sözleşme anlaşmazlığı maçı kafa karışıklığı içinde bitirdi
3-3 biten beraberlikte son düdüğün çalmasıyla birlikte drama dinmedi; maç formatına ilişkin yeni bir tartışma patlak verdi. Karşılaşmanın penaltı atışlarıyla sonuçlanması beklentisine rağmen, maç sonrası zorunlu penaltı atışları maç hakemleri ve yerel organizatörler tarafından beklenmedik şekilde iptal edildi.
Chelsea'nin A takım operasyonları sorumlusu Kevin Campello, özellikle Malezya ekibinin penaltı atışları yapılmadan sahadan ayrılmasına izin verilmesi kararına çok öfkelendi. Campello'nun hakem ekibiyle hararetli bir tartışma yaşadığı görüldü; bir noktada, "Sözleşmede yazıyor!" diye bağırdı.
- Getty Images Sport
Alonso, teknik ekibinde devrimi şekillendiriyor
MacPhee'nin gelişi, Alonso yönetiminde yürütülen daha geniş çaplı teknik ekip revizyonunun bir parçası. Alonso, Bayer Leverkusen'de tarihi başarıya ulaşmasını sağlayan aynı titiz standartları uygulamaya koymak istiyor. Kendine özgü uzun sarı saçlarıyla tanınan antrenör, Villa'nın Şampiyonlar Ligi sıralamasına yükselişinde Unai Emery'nin altında kilit isimlerden biriydi. Alonso, MacPhee gibi uzman isimleri kadroya katarak, özellikle duran toplarda, Chelsea'nin son dönemde ligi orta sıralarda bitirdiği sezonlarda yaşadığı taktiksel eksiklikleri gidermeye çalışıyor.
Asya turunun artık sona ermesiyle birlikte Chelsea, taktik planına son şeklini vermek için Stamford Bridge'e dönecek. Resmi olarak yeni sezon 24 Ağustos'ta başlayacak ve Chelsea, Batı Londra'daki rakibi Fulham ile karşılaşmak için kısa bir deplasman yolculuğuna çıkacak. Malezya'da görülen savunma hataları ve kenar çizgisindeki dalgalı görüntünün ardından Alonso, Craven Cottage'ta çok daha disiplinli bir performans görmek isteyecek.
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