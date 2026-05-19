VİDEO: "Bunu kazanacağız!" - Neymar, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandıktan sonra Barcelona'lı yıldız ve yakın arkadaşı Raphinha ile yaptığı görüntülü görüşmede duygularını gizleyemedi
Yıldızlar arasında duygusal bir telefon görüşmesi
Carlo Ancelotti'nin yaklaşan turnuva için kadrosunu resmen açıklamasının ardından, Brezilya'nın en büyük yıldızları arasındaki bağ bu hafta tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Barcelona'nın forveti Raphinha, Neymar'a ilk ulaşan isimlerden biri oldu ve tecrübeli forvetin içten duygularını yansıtan bir görüntülü görüşme başlattı.
Aylarca süren fiziksel durumu ve milli takımdaki rolüyle ilgili tartışmaların ardından, kadroda yer almasının kesinleşmesi eski Paris Saint-Germain oyuncusu için çok büyük bir anlam ifade ediyordu.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Neymar Jr. Raphinha ile konuşurken gözyaşlarına boğuldu ve Selecao kampındaki birlikteliği vurguladı. Brezilya, Kuzey Amerika sahalarında altıncı dünya şampiyonluğu için uzun süren bekleyişine son vermek isterken, tecrübeli oyuncunun yetenekli forvet hattına liderlik etmesi bekleniyor.
Neymar’ın 2026 için verdiği cesur söz
Gözyaşlarına rağmen, konuşma sırasında Neymar’ın kendine özgü özgüveninin ortaya çıkması çok uzun sürmedi. O, bu anı tüm dünyaya meydan okuyan bir mesaj göndermek için kullandı ve bu yılın Brezilya’nın yılı olduğuna inandığını açıkça ortaya koydu.
"Raphinha, her şey için teşekkür ederim, tüm kalbimle, sana olan sevgimi biliyorsun. Her şey yoluna girecek, bu lanet şeyi KAZANACAĞIZ," dedi forvet, duygusal sohbet sırasında.
Bu etkileşim, Raphinha gibi genç yıldızlar Barcelona'da kulüp düzeyinde daha önemli roller üstlenirken bile Neymar'ın liderlik rolünü sürdürdüğünü vurguluyor.
YouTube'dakiNeymar Jr kanalından yayınlanan video, Santos'un yıldızının parlak kariyerinde bir türlü kazanamadığı tek kupayı nihayet elde edip edemeyeceğini merakla bekleyen taraftarlar arasında hızla yayıldı.
Beklenmedik eksiklikler ve kadro derinliği
Dikkatler Neymar'ın dönüşüne odaklanmış olsa da, kadro açıklamasında tartışmalı konular da eksik olmadı. Belki de en büyük sürpriz, Chelsea'den Joao Pedro'nun kadroya alınmamasıydı. Bu forvet, Premier Lig'de oldukça verimli bir sezon geçirdi ve Barcelona'ya transfer olabileceği yönünde güçlü söylentiler vardı; ancak Ancelotti, yaz turnuvası için yaptığı son kadro seçiminde başka profilleri tercih etti.
Neymar ve Raphinha'nın izlenmesi gereken ikili olduğu kesinleştiğinden, beş kez şampiyon olan takımın Haziran'daki açılış düdüğünden itibaren performans göstermesi konusunda büyük bir baskı altında olacak.
Selecao'nun önündeki yol
Brezilya’nın grup aşamasındaki yolu kağıt üzerinde kolay görünüyor, ancak erken bir şok yaşamamak için en iyi performanslarını sergilemeleri gerekecek. Turnuvanın ilk aşamasında Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacaklar.
Takım, 27 Mayıs'ta Granja Comary'de toplanacak ve 31 Mayıs'ta Maracana'da Panama ile bir veda dostluk maçı oynayacak. Bu, 1 Haziran'da ABD'ye hareket etmeden önce taraftarların takımı kendi sahasında izleyebilecekleri son fırsat olacak.
Brezilya, 13 Haziran'da New Jersey'de Fas ile oynayacağı turnuva açılış maçı öncesinde, 6 Haziran'da Cleveland'da Mısır ile son hazırlık maçına çıkacak.