Carlo Ancelotti'nin yaklaşan turnuva için kadrosunu resmen açıklamasının ardından, Brezilya'nın en büyük yıldızları arasındaki bağ bu hafta tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Barcelona'nın forveti Raphinha, Neymar'a ilk ulaşan isimlerden biri oldu ve tecrübeli forvetin içten duygularını yansıtan bir görüntülü görüşme başlattı.

Aylarca süren fiziksel durumu ve milli takımdaki rolüyle ilgili tartışmaların ardından, kadroda yer almasının kesinleşmesi eski Paris Saint-Germain oyuncusu için çok büyük bir anlam ifade ediyordu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Neymar Jr. Raphinha ile konuşurken gözyaşlarına boğuldu ve Selecao kampındaki birlikteliği vurguladı. Brezilya, Kuzey Amerika sahalarında altıncı dünya şampiyonluğu için uzun süren bekleyişine son vermek isterken, tecrübeli oyuncunun yetenekli forvet hattına liderlik etmesi bekleniyor.







