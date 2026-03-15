Gecenin en dikkat çeken anı, maçın 88. dakikasında yaşandı. Vinicius Junior’un yerine oyuna giren Güler, Elche kalecisi Matias Dituro’nun kale çizgisinden oldukça uzaklaştığını fark etti. 21 yaşına yakışmayacak bir öngörü sergileyen oyun kurucu, 68,6 metre mesafeden kalecinin üzerinden geçip ağlara giden, ağırlığı mükemmel ayarlanmış bir lob vuruşu yaptı.
VİDEO: ‘Bunu evde denemeyin’ - Arda Güler, Real Madrid’in Elche’yi ezip geçtiği maçta KENDİ SAHASININ İÇİNDEN muhteşem bir gol attı
Güler’in orta saha çizgisindeki kahramanlığı
Arbeloa, Güler'in lob vuruşuna çılgına döndü
Baş antrenör Alvaro Arbeloa, maç sonrası basın toplantısında bu golü değerlendirirken heyecanını zorlukla gizleyebildi. Teknik direktörlük görevine sorunsuz bir şekilde geçiş yapan eski Madrid savunmacısı, bu golün sonsuza dek saklanacak kadar eşsiz olduğunu belirtti. Bu gol, Madrid’in lider Barcelona’ya bir puan farkla yaklaşmasını sağlayan gecenin en önemli anı oldu.
"Bir çerçeve getirip bu golü çerçeveletmelisiniz. Bu olağanüstü bir şey. Harika. Herkesin şaşkınlıkla ellerini havaya kaldırdığını gördüm, ben de öyle yaptım. Onun yaptıklarını görmek için bir, iki hatta üç bilet parası ödemeye değer," dedi Arbeloa, 4-1'lik skoru değerlendirirken gazetecilere.
Güler manşetleri süslerken, Federico Valverde hafta ortasında Manchester City'ye karşı attığı hat-trickin ardından formunu sürdürdü. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Antonio Rudiger'in daha önce boşta kalan topu ağlara göndererek skoru açmasının ardından, devre bitmeden kısa bir süre önce Madrid'in üstünlüğünü ikiye katladı ve kusursuz bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi. Ev sahibi takım maç boyunca kontrolü elinde tuttu ve Dean Huijsen, Daniel Yanez'in ortasında kafayla üçüncü golü attı. Manuel Angel'in kendi kalesine attığı gol Elche'ye kısa süreli bir umut ışığı verse de, konuk takım hiçbir zaman gerçek bir geri dönüş yapabilecek gibi görünmedi.
Manchester City maçı öncesi hazırlıklar
Bu galibiyet, Salı günü Etihad Stadyumu'na yapılacak deplasman için mükemmel bir hazırlık niteliğinde. Los Blancos, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City karşısında 3-0'lık üstün bir skorla önde bulunuyor ve Elche galibiyetinin niteliği, Arbeloa'nın kadrosunda rotasyon yapmasına olanak tanıdı. Üç maçta beşinci golünü atan Valverde gibi kilit oyuncular, enerjilerini korumak amacıyla erken oyundan alındı. Ancak teknik direktör, ligdeki bu ivmeye rağmen İngiltere'de kendilerini bekleyen zorlu mücadeleden endişeli. “Çok zor olacak; bizi sınırlarımıza kadar zorlayacaklar ve acı çekmemiz gerekecek. İyi bir avantajımız var ama bununla yetinemeyiz. Geçtiğimiz yıllardan biliyoruz ki, formda olduklarında herkesi ezip geçerler,” diye uyardı Arbeloa.