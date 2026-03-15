VİDEO: ‘Bunu evde denemeyin’ - Arda Güler, Real Madrid’in Elche’yi ezip geçtiği maçta KENDİ SAHASININ İÇİNDEN muhteşem bir gol attı

Baş antrenör Alvaro Arbeloa, maç sonrası basın toplantısında bu golü değerlendirirken heyecanını zorlukla gizleyebildi. Teknik direktörlük görevine sorunsuz bir şekilde geçiş yapan eski Madrid savunmacısı, bu golün sonsuza dek saklanacak kadar eşsiz olduğunu belirtti. Bu gol, Madrid’in lider Barcelona’ya bir puan farkla yaklaşmasını sağlayan gecenin en önemli anı oldu.

"Bir çerçeve getirip bu golü çerçeveletmelisiniz. Bu olağanüstü bir şey. Harika. Herkesin şaşkınlıkla ellerini havaya kaldırdığını gördüm, ben de öyle yaptım. Onun yaptıklarını görmek için bir, iki hatta üç bilet parası ödemeye değer," dedi Arbeloa, 4-1'lik skoru değerlendirirken gazetecilere.

Güler manşetleri süslerken, Federico Valverde hafta ortasında Manchester City'ye karşı attığı hat-trickin ardından formunu sürdürdü. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Antonio Rudiger'in daha önce boşta kalan topu ağlara göndererek skoru açmasının ardından, devre bitmeden kısa bir süre önce Madrid'in üstünlüğünü ikiye katladı ve kusursuz bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi. Ev sahibi takım maç boyunca kontrolü elinde tuttu ve Dean Huijsen, Daniel Yanez'in ortasında kafayla üçüncü golü attı. Manuel Angel'in kendi kalesine attığı gol Elche'ye kısa süreli bir umut ışığı verse de, konuk takım hiçbir zaman gerçek bir geri dönüş yapabilecek gibi görünmedi.