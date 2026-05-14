Mektupta şöyle yazıyor: "Bukayo Saka. Daha önce söylenmemiş ne söyleyebilirim ki? Bukayo Saka sadece takımdaki bir isim değil, North Bank tribünlerini ayağa kaldıran kişi. Omuz hareketi, son vuruş. Kanat oyuncusu kılığına girmiş umut.

"Kuzey Londra'daki çocukların içe doğru kesip sol ayağıyla şut atmalarının ve buna gerçekten inanmalarının sebebi o. Real Madrid'e karşı 3-0 öndeyken köşe bayrağının yanında, sanki sahadaki bir taraftar gibi gülen adam. Bukayo Saka bizden biri.

"Tüm bu süreçte, tekmelere, baskıya, beklentilere rağmen Bukayo neşe, dayanıklılık ve umuttur. Bu yolculuk bir anlam ifade ediyor. Genç çocukların hayallerinin gerçek olduğunu kanıtlıyor. Bukayo bizden biri ve bir Arsenal taraftarı için bu her şeydir."