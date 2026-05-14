VİDEO: "Bukayo bizden biri ve bu her şey demek" - Saka, bir Arsenal taraftarının kaleme aldığı "güzel" mektuba yanıt verdi
- AFP
"Bukayo Saka bizden biri" - Taraftar, Arsenal yıldızına duygusal bir mektup yazdı
Mektupta şöyle yazıyor: "Bukayo Saka. Daha önce söylenmemiş ne söyleyebilirim ki? Bukayo Saka sadece takımdaki bir isim değil, North Bank tribünlerini ayağa kaldıran kişi. Omuz hareketi, son vuruş. Kanat oyuncusu kılığına girmiş umut.
"Kuzey Londra'daki çocukların içe doğru kesip sol ayağıyla şut atmalarının ve buna gerçekten inanmalarının sebebi o. Real Madrid'e karşı 3-0 öndeyken köşe bayrağının yanında, sanki sahadaki bir taraftar gibi gülen adam. Bukayo Saka bizden biri.
"Tüm bu süreçte, tekmelere, baskıya, beklentilere rağmen Bukayo neşe, dayanıklılık ve umuttur. Bu yolculuk bir anlam ifade ediyor. Genç çocukların hayallerinin gerçek olduğunu kanıtlıyor. Bukayo bizden biri ve bir Arsenal taraftarı için bu her şeydir."
Saka, 'halkın sevgisini gördükten sonra' tepki gösterdi
Saka, yedi yaşından beri Arsenal'de; kulübün ünlü Hale End akademisinden geçerek bugün A takımın düzenli oyuncusu, lideri ve taraftarların gözdesi haline geldi. Beast Mode On Podcast'in sunucusu Adebayo Akinfenwa'nın, bir taraftarın mektubundaki sözleri okuduğunda ne hissettiğini sorması üzerine 24 yaşındaki oyuncu şöyle yanıt verdi: "Vay canına. Teşekkürler. Bu çok güzel. Bu gerçek bir Arsenal taraftarı, söylediği bazı şeylerden bunu anlayabiliyorum.
"Birlikte paylaştığımız bazı anları ben bilmiyordum, ama belli ki onun için çok anlamlıymış. Benim için bu çok hoş. Böyle şeyler okumak, insanlardan sevgi görmek çok güzel."
