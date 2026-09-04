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Adhe Makayasa

Çeviri:

VİDEO: Bu, tüm zamanların en iyi tifosu mu? Osnabruck'un muhteşem gösterisi viral oldu

Osnabrueck
Osnabrueck - Bayern Münih
Bayern Münih
DFB Kupası
Bundesliga II
Bundesliga

Almanya 2. Lig ekibi VfL Osnabruck, çarşamba günü Bayern Münih'e karşı oynanan kupa maçında futbol tarihinin en iyi tifolarından biri olmaya aday nefes kesici bir gösteriye imza attı. Ev sahibi taraftarlar, tribün boyunca hareket eden ve takımlarının sonunda ilk turda elenmesine rağmen dünya çapında dikkat çeken, gerçekten işleyen inanılmaz bir lunapark treni düzeni açtı.

  • Hız treni Alman futbolunu şaşkına çevirdi

    Osnabruck taraftarları, 2 Eylül'de Bremer Brucke Stadı tribünlerinde dikkat çekici bir mekanik koreografi sergiledi. Ahşap çıtalar, plastik borular ve kumaş kullanılarak kurulan bu karmaşık düzenekte, mankenlerle doldurulmuş bir vagon belirlenen raylar boyunca ilerledi. Vagon, belirlenen fotoğraf noktasından geçerken simüle edilmiş bir flaşı da tetikledi ve ortaya çıkan görüntü sağ tribüne yansıtıldı.

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  • Kulüp, çalkantılı yolculuğu açıklıyor

    Kulüp, BBCkulübün mirasını "VfL Osnabruck - bir rollercoaster yolculuğu!" pankartı altında yansıtmak için dev koreografinin "birkaç ay" süren titiz bir hazırlık gerektirdiğini doğruladı. Yetkililer, tasarımın Bayern'e karşı 1978'de alınan galibiyet gibi unutulmaz zirveleri kutlarken, "skandallar ve acı yenilgilerle" dolu bir geçmişin "çıkışlarını ve inişlerini" yansıttığını açıkladı.

    Ev sahibi tribünler, Osnabruck'un beşinci dakikada sürpriz bir şekilde öne geçmesi sırasında 'Funpark Bremer Brucke' adlı özel marşı hep bir ağızdan söyleyerek bu görsele eşlik etti. Ancak Harry Kane'in iki golü ile Tom Bischof ve Michael Olise'nin golleri, konuk ekibe 4-1'lik geri dönüş galibiyetini getirdi.

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    Düşme hattından kurtulma mücadelesi öncelik taşıyor

    Geçen sezon üçüncü kademe şampiyonluğunu kazanan Osnabruck, odağını hızla 2. Bundesliga'da kümede kalma mücadelesine çevirmeli. Daha önce hiç en üst ligde yer almayan ekip için ikinci lig statüsünü korumak en büyük hedef olmaya devam ediyor. Yine de Bavyera devi Bayern'e karşı ortaya koydukları mücadeleci performans, onları bekleyen zorlu lig savaşları öncesinde önemli bir özgüven artışı sağlamalı.

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