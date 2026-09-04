Eibner
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Hız treni Alman futbolunu şaşkına çevirdi
Osnabruck taraftarları, 2 Eylül'de Bremer Brucke Stadı tribünlerinde dikkat çekici bir mekanik koreografi sergiledi. Ahşap çıtalar, plastik borular ve kumaş kullanılarak kurulan bu karmaşık düzenekte, mankenlerle doldurulmuş bir vagon belirlenen raylar boyunca ilerledi. Vagon, belirlenen fotoğraf noktasından geçerken simüle edilmiş bir flaşı da tetikledi ve ortaya çıkan görüntü sağ tribüne yansıtıldı.
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Kulüp, çalkantılı yolculuğu açıklıyor
Kulüp, BBCkulübün mirasını "VfL Osnabruck - bir rollercoaster yolculuğu!" pankartı altında yansıtmak için dev koreografinin "birkaç ay" süren titiz bir hazırlık gerektirdiğini doğruladı. Yetkililer, tasarımın Bayern'e karşı 1978'de alınan galibiyet gibi unutulmaz zirveleri kutlarken, "skandallar ve acı yenilgilerle" dolu bir geçmişin "çıkışlarını ve inişlerini" yansıttığını açıkladı.
Ev sahibi tribünler, Osnabruck'un beşinci dakikada sürpriz bir şekilde öne geçmesi sırasında 'Funpark Bremer Brucke' adlı özel marşı hep bir ağızdan söyleyerek bu görsele eşlik etti. Ancak Harry Kane'in iki golü ile Tom Bischof ve Michael Olise'nin golleri, konuk ekibe 4-1'lik geri dönüş galibiyetini getirdi.
- Eibner
Düşme hattından kurtulma mücadelesi öncelik taşıyor
Geçen sezon üçüncü kademe şampiyonluğunu kazanan Osnabruck, odağını hızla 2. Bundesliga'da kümede kalma mücadelesine çevirmeli. Daha önce hiç en üst ligde yer almayan ekip için ikinci lig statüsünü korumak en büyük hedef olmaya devam ediyor. Yine de Bavyera devi Bayern'e karşı ortaya koydukları mücadeleci performans, onları bekleyen zorlu lig savaşları öncesinde önemli bir özgüven artışı sağlamalı.
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