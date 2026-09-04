Kulüp, BBCkulübün mirasını "VfL Osnabruck - bir rollercoaster yolculuğu!" pankartı altında yansıtmak için dev koreografinin "birkaç ay" süren titiz bir hazırlık gerektirdiğini doğruladı. Yetkililer, tasarımın Bayern'e karşı 1978'de alınan galibiyet gibi unutulmaz zirveleri kutlarken, "skandallar ve acı yenilgilerle" dolu bir geçmişin "çıkışlarını ve inişlerini" yansıttığını açıkladı.

Ev sahibi tribünler, Osnabruck'un beşinci dakikada sürpriz bir şekilde öne geçmesi sırasında 'Funpark Bremer Brucke' adlı özel marşı hep bir ağızdan söyleyerek bu görsele eşlik etti. Ancak Harry Kane'in iki golü ile Tom Bischof ve Michael Olise'nin golleri, konuk ekibe 4-1'lik geri dönüş galibiyetini getirdi.