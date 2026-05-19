Arsenal, nihayet İngiliz futbolunun zirvesindeki yerini geri aldı. Üç yıl üst üste ikincilikle sezonu tamamlayan Mikel Arteta’nın takımı, ligin zirvesinde rakipsiz bir liderlik pozisyonu elde etti. İkinci sıradaki Manchester City’nin Vitality Stadyumu’nda dirençli Bournemouth karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alması, Blues’u son bir maç kala dört puan geride bırakarak bu sonucu kesinleştirdi.

Bu zafer, Arsenal'in 14. İngiltere birinci lig şampiyonluğu ve Patrick Vieira'nın 2004'te kupayı kaldırmasından bu yana ilk şampiyonluğu oldu. Yıllarca süren Manchester City hakimiyetinin ardından kupa Emirates Stadyumu'na geri dönüyor ve Arteta, teknik direktör olarak bu şampiyonluğu kazanan ilk eski Premier Lig oyuncusu oluyor.

Kulübün resmi sosyal medya kanalları, bu anın duygusunu hızla paylaşarak basit ama güçlü bir mesaj yayınladı: "Bu hepimize ait."