Getty Images
Çeviri:
VİDEO: ‘Bu hepimizin başarısı’ - Arsenal, Arsène Wenger, Mikel Arteta, Declan Rice ve sevinçten çılgına dönen taraftarların yer aldığı Premier Lig şampiyonluğu mesajını yayınladı
- AFP
Gunners, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi
Arsenal, nihayet İngiliz futbolunun zirvesindeki yerini geri aldı. Üç yıl üst üste ikincilikle sezonu tamamlayan Mikel Arteta’nın takımı, ligin zirvesinde rakipsiz bir liderlik pozisyonu elde etti. İkinci sıradaki Manchester City’nin Vitality Stadyumu’nda dirençli Bournemouth karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alması, Blues’u son bir maç kala dört puan geride bırakarak bu sonucu kesinleştirdi.
Bu zafer, Arsenal'in 14. İngiltere birinci lig şampiyonluğu ve Patrick Vieira'nın 2004'te kupayı kaldırmasından bu yana ilk şampiyonluğu oldu. Yıllarca süren Manchester City hakimiyetinin ardından kupa Emirates Stadyumu'na geri dönüyor ve Arteta, teknik direktör olarak bu şampiyonluğu kazanan ilk eski Premier Lig oyuncusu oluyor.
Kulübün resmi sosyal medya kanalları, bu anın duygusunu hızla paylaşarak basit ama güçlü bir mesaj yayınladı: "Bu hepimize ait."
Wenger bayrağı devrediyor
Videonun merkezinde, kulübün modern dönemine damgasını vuran ve 2018'deki ayrılışından bu yana Emirates Stadyumu'nun üzerinde büyük bir etki bırakan Wenger yer alıyor.
Videoda Wenger, mevcut yıldız kadroya tüyler ürpertici bir konuşma yapıyor ve şöyle diyor: "Başardınız. Şampiyonlar, diğerleri durduğunda devam eder. Şimdi sizin zamanınız. Devam edin ve bu anın tadını çıkarın." Efsanevi teknik direktör daha sonra kameraya bir kadeh kırmızı şarap kaldırıyor; bu, bir zamanlar oyuncu olarak transfer ettiği ve şimdi de mentorunun en büyük başarısını taklit eden Arteta'ya yönelik sembolik bir jest.
Hayranlara bir mesaj
Kulübün sosyal medyada yaptığı duyuru, kuzey Londra ekibinin kapsayıcı ruhu etrafında şekillendirildi. Wenger ve oyuncuların yer aldığı videoya eşlik eden basit ama etkili bir başlık vardı: "Bu hepimize ait." Bu duygu, yirmi yıllık bir geçiş ve yeniden yapılanma sürecinde sadakatini koruyan taraftar kitlesinde derin bir yankı uyandırıyor.
Videoda, Declan Rice ve kaptan Martin Odegaard gibi şampiyon kadronun önemli isimlerinin yanı sıra sevinçli taraftarların görüntüleri de yer alıyor. Bu, Wenger'in 22 yıl boyunca inşa ettiği ve Arteta'nın son birkaç yılda özenle yeniden canlandırdığı kulüp kültürüne bir selam niteliğinde.
Mesaj açık: Bu sadece oyuncular için değil, kulüple ilişkili herkes için bir kupa.
- Getty Images Sport
Bir Gooner hanedanlığının başlangıcı mı?
Kutlamalar muhtemelen haftalarca sürecek olsa da, Wenger’in şampiyonların “diğerleri durduğunda devam ettikleri” yönündeki sözleri geleceğe dair ipuçları veriyor. Pep Guardiola’nın Manchester City’deki görev süresinin sona yaklaşmasıyla birlikte, ligin zirvesinde bir güç boşluğu oluşabilir. Hem Wenger’den hem de Guardiola’dan dersler alan Arteta, genç kadrosuyla bir hakimiyet dönemi başlatmak için eşsiz bir konumda bulunuyor.
Takım, Max Dowman gibi rekor kıran oyuncular ve William Saliba ile Bukayo Saka gibi kendini kanıtlamış dünya çapında yetenekleri barındıran, uzun vadeli bir yapıya sahip.
Arsenal için 2025-26 şampiyonluğu sadece bir hedef değil, potansiyel olarak yeni bir dönemin başlangıç noktasıdır. Wenger'in de belirttiği gibi, şimdi önümüzdeki zorluk, diğerleri tökezlerken yoluna devam etmek ve 22 yıllık şampiyonluk bekleyişinin bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.