Santos v Bragantino - Brasileirao 2026
VİDEO: Brezilya'nın yıldızı Neymar, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girme şansını artırırken Santos formasıyla muhteşem bir solo gol attı

Neymar Jr., Santos'u Red Bull Bragantino karşısında 2-0 galibiyete taşıyarak Vila Belmiro'nun kendi sahası olduğunu bir kez daha kanıtladı. İlham verici bir performans sergileyen 10 numaralı oyuncu, sadece bir gol atmakla kalmadı, aynı zamanda 2026 Dünya Kupası için Brezilya milli takımının nihai kadrosunda yer almayı garantilemek adına önemli bir adım attı.

  Neymar, Santos'un çok ihtiyaç duyduğu galibiyette parladı

    Efsanevi 10 numara, Brezilya Serie A’da maçların kaderini belirleyecek yıldız gücüne hâlâ sahip olduğunu kanıtladı. Santos için son derece gergin bir atmosferde oynanan maçta Neymar, kulübün endişe verici yedi maçlık galibiyetsizlik serisini sonlandırmaya yardımcı olmak için, gol vuruşlarında ve oyun kurmada ustalık dersi verdi.

    İlk yarıda uzatma dakikalarında attığı açılış golü, onun kendine özgü stilinin klasik bir örneğiydi. Sol kanattan başlayan Neymar, içe doğru ilerledi, bir takım arkadaşıyla akıcı bir pas alışverişi yaptı ve topu kaleciyi geçerek uzak köşeye zahmetsizce gönderdi. Bu gol, herkese onun neden Brezilya futbol kültürünün merkezi figürü olmaya devam ettiğini hatırlattı.

  İkinci golde kilit rol

    Neymar’ın etkisi sadece kendi golleriyle sınırlı kalmadı. 75. dakikada, Bragantino’nun maçı kazanma şansını tamamen ortadan kaldıran golün mimarı oldu. Duran top pozisyonunda topu alan Neymar, zekice tasarlanmış bir duran top taktiği uyguladı ve top sonunda Adonis Frias’a ulaştı; Frias da bu pası etkili bir vuruşla gole çevirerek skoru 2-0’a getirdi.

    Neymar'ın performansı, çok ihtiyaç duyulan bu takım başarısının katalizörü oldu. 82. dakikada Gabriel Barbosa ile değiştirilene kadar, hareketli bir performans sergileyerek 3 şut, 1 kilit pas, 7 ileriye doğru top taşıma ve 6 yerden top kapma başarısı kaydetti.

    İdola ayakta alkış

    Gece, oyuncu ile taraftarlar arasında yaşanan dokunaklı bir anla sona erdi. Neymar oyundan çıktığında tüm stadyum ayağa kalktı. Ayakta alkış, 2026 Dünya Kupası için milli takım kadrosuna girmeye çalışan 34 yaşındaki oyuncuya açık bir destek mesajıydı. Bu üç puanı garantileyen Santos, şimdi Coritiba ile oynayacağı iki maç ve San Lorenzo ile oynayacağı kıtasal karşılaşma da dahil olmak üzere yoğun fikstürüne odaklanıyor.