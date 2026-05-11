VİDEO: Brezilya'nın yıldızı Neymar, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girme şansını artırırken Santos formasıyla muhteşem bir solo gol attı

Efsanevi 10 numara, Brezilya Serie A’da maçların kaderini belirleyecek yıldız gücüne hâlâ sahip olduğunu kanıtladı. Santos için son derece gergin bir atmosferde oynanan maçta Neymar, kulübün endişe verici yedi maçlık galibiyetsizlik serisini sonlandırmaya yardımcı olmak için, gol vuruşlarında ve oyun kurmada ustalık dersi verdi.

İlk yarıda uzatma dakikalarında attığı açılış golü, onun kendine özgü stilinin klasik bir örneğiydi. Sol kanattan başlayan Neymar, içe doğru ilerledi, bir takım arkadaşıyla akıcı bir pas alışverişi yaptı ve topu kaleciyi geçerek uzak köşeye zahmetsizce gönderdi. Bu gol, herkese onun neden Brezilya futbol kültürünün merkezi figürü olmaya devam ettiğini hatırlattı.