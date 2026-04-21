VİDEO: Brezilya Efsaneleri ile Meksika arasındaki gösteri maçında Ronaldinho sahneyi domine ederken, Adriano ve Kaká muhteşem goller attı

Brezilya'nın efsaneleri Ronaldinho, Adriano ve Kaká, Meksika ile oynanan yıldızlar geçidi niteliğindeki gösteri maçında muhteşem bir performans sergiledi. Selecao'nun ikonlarının attığı birkaç klasik golüne rağmen, ev sahibi takım ikinci yarıda dramatik bir geri dönüşe imza attı.

  • Efsanevi üçlü, geçmişe yolculuk yapıyor

    15. dakikada, sanki 2000'lerin ortalarına geri dönmüşüz gibi hissettiren bir pozisyonla skor açıldı. Tercih ettiği oyun kurucu rolünde sahneye çıkan Ronaldinho, kendine özgü bir beceri gösterisiyle Meksikalı orta saha oyuncusu Gerardo Torrado'yu geride bırakarak seyircileri büyüledi. Ardından, Adriano'nun önüne mükemmel bir ağırlıkta bir pas gönderdi.

    "L'Imperatore" hayalkırıklığına uğratmadı ve bitiriciliğinin hala kusursuz olduğunu kanıtladı. Kaleci dışarı çıkarken, Adriano ağların arkasına doğru süzülen hassas bir vuruş yaptı. Bu teknik mükemmellik anı, ev sahibi taraftarları kısa bir süre sessizliğe boğdu, ardından Brezilyalı ikonlar için alkış yağmuruna tutuldular.


  • Kaka, tek başına attığı golle farkı ikiye çıkardı

    Eski AC Milan ve Real Madrid yıldızı Kaká sahneye çıkarken Brezilya'nın bireysel kalitesi bir kez daha gözler önüne serildi. Sol kanattan topu alan Ballon d'Or sahibi oyuncu, en parlak dönemlerini simgeleyen kendine özgü zarafetiyle Meksika savunmasına doğru ilerledi. İki savunma oyuncusunu kolaylıkla geçtikten sonra, alt köşeye doğru sert ve alçak bir şut gönderdi.

    Golün ardından Kaka, basketbol şutunu taklit eden bir hareketle sevinç gösterisinde bulundu. Bu hareket, "Mao Santa" olarak bilinen Brezilyalı basketbol efsanesi Oscar Schmidt'e bir saygı duruşuydu. Bu sevinç gösterisi, Meksika'nın coşkulu geri dönüşüne başlamadan önce emekli profesyoneller arasındaki dostluğu vurgulayarak şenlik havasına katkıda bulundu.




  • Meksika efsaneleri geri dönüşe imza attı

    Ev sahibi takım, Luis Hernandez sayesinde neredeyse anında maça yeniden ortak oldu. Tecrübeli forvet, savunmadaki geçici bir hatayı değerlendirerek Julio Cesar’ı geçmeyi başardı; bu gol seyircileri coşturdu ve gösteri niteliğindeki maçı çekişmeli bir düelloya dönüştürdü. Maçın gidişatını daha sonra, uzun süredir Brezilya’nın baş belası olan Oribe Peralta değiştirdi.

    2012 Olimpiyat finallerinde attığı iki golle ünlenen Peralta, ilk yarının sonunda sert bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi. İkinci yarıda ise oyuna sonradan giren kaleci Heurelho Gomes'in üzerinden topu aşırtarak geri dönüşü tamamladı ve ev sahibi takıma 3-2'lik galibiyeti getirdi.