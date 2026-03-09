Goal.com
Cruzeiro Atletico Mineiro brawl 2026 TiteGetty/X
Chris Burton

Çeviri:

VİDEO: Brezilya'da tam bir kaos yaşandı. Cruzeiro ve Atletico Mineiro oyuncuları ve teknik kadrosu, sahada birbirlerine şiddetli yumruklar ve tekmeler attılar. Bu utanç verici olayda rekor sayıda 23 kırmızı kart gösterildi

Cruzeiro'nun ezeli rakibi Atletico Mineiro'yu mağlup ederek kupa kazandığı maç, her iki takımın oyuncuları ve teknik kadrosunun çirkin bir kavgaya tutuşmasıyla kaosa dönüştü. İkinci yarıda uzatma dakikalarında Everson ve Christian'ın çarpışmasıyla fitil ateşlendi ve tekme ve yumrukların havada uçuştuğu toplu bir kavga çıktı.

  • Cruzeiro eyalet şampiyonluğu unvanını kazandı

    Cruzeiro için bu maç, yedi yıllık Campeonato Mineiro zaferi bekleyişini sona erdiren bir kutlama maçı olmalıydı - bu özel ödül 2019'dan beri ilk kez kazanılmıştı.

    Bu kadar önemli bir maç olması nedeniyle, maçın duygusal bir atmosferde geçmesi anlaşılabilir bir durumdu. Maç boyunca sert müdahaleler ne yazık ki sıkça görüldü ve toplamda dokuz sarı kart dağıtıldı. Premier League takımları West Ham ve Aston Villa ile adı anılan Juventus'un başarısız oyuncusu Kaio Jorge'nin tek golü, maçın sonucunu belirledi. Bu gol, Cruzeiro'nun eyalet şampiyonu olduğunu kesinleştirdi.

  • Cruzeiro ve Atletico Mineiro oyuncuları ve antrenörlerinin kavgasını izleyin

  • Güney Amerika'da neden kaotik olaylar çıktı?

    Atletico Mineiro, Belo Horizonte'de oynanan heyecan verici maçın sonuna kadar mücadele ederek, kelimenin tam anlamıyla savaşmadan pes etmeye hazır değildi. Kaleci Everson, bir şutu kaçırdıktan sonra Cruzeiro'nun orta saha oyuncusu Christian'ın ayaklarına dalarak kaotik son dakikalara neden oldu.

    İki oyuncu da ayağa kalktığında, Everson rugby sahasında bile yerini bulacak bir faul yaptı. Ardından rakibinin üzerine diz çöküp kulağına bağırmaya başladı. Beklendiği gibi, Cruzeiro oyuncuları kısa sürede koşarak takım arkadaşlarını korumaya geldi ve Everson direğe ve ağların arkasına itildi.

    Yedek oyuncular ve teknik ekip üyeleri de kavgaya katıldıkça yumruklar havada uçuştu ve kavga kısa sürede sahaya yayıldı. 39 yaşında hala formda olan eski Brezilya milli forvet Hulk da kavgaya karışanlardan biriydi.

  • Geriye dönük kırmızı kartlar: 23 kişiye ceza verilecek

    Brezilya haber kaynağı Globo'ya göre, Hulk geriye dönük kırmızı kart gören 23 kişiden biri. Haberde, maçın hakemi Matheus Delgado Candancan'ın, maçın kaotik yapısı nedeniyle o anda resmi olarak oyundan çıkarmaları onaylayamadığı ayrıntılı olarak anlatılıyor.

    Maç raporunda Everson ile ilgili şu ifade yer alıyor: "Faul yapıldıktan sonra rakibini yere düşürdü, üzerine saldırdı ve 88 numaralı rakibinin yüzüne dizini sert bir şekilde vurdu. Bu hareketin ardından genel bir kavga çıktığını ve bu nedenle kırmızı kart gösterilmesinin imkansız olduğunu belirtmek isterim."

    Christian hakkında ise şunları ekledi: "Top zaten kalecinin elindeyken, rakibi olan 22 numaralı oyuncuya aşırı güç ve yoğunlukla bacağıyla kafasına vurdu. Bu hareketin ardından genel bir kavga çıktığını ve bu nedenle kırmızı kart gösterilmesinin imkansız olduğunu belirtmek isterim."

    Candancan, kırmızı kart görmesi gerekenler hakkında şunları söyledi: "Maç bittikten sonra çıkan kavga sırasında rakiplerine yumruk ve tekme attığı için oyundan atıldı, ancak kaos nedeniyle kırmızı kart gösterilemedi."

    Globo, Cruzeiro'nun 12 oyuncusunun ve Atletico Mineiro'nun 11 oyuncusunun cezalandırılacağını bildirdi. Bu listede eski Atletico Madrid ve Nottingham Forest sol bekçisi Renan Lodi de yer alıyor.

  • Tite kutlama yaparken Hulk çirkin sahneler için özür diledi

    Hulk daha sonra gazetecilere şunları söyledi: “Bu çok üzücü, hiçbir futbol maçında böyle bir şiddet görmedim. Böyle bir örnek oluşturamayız çünkü bunun tüm dünyada yankıları olur. İmajımızı ve kurumun imajını korumak bizim sorumluluğumuzdur.”

    Atletico-MG forveti, olabilecekleri düşünerek pişmanlık duyarken, eski Brezilya teknik direktörü Tite uzun zamandır beklenen kupa zaferini kutladı. Tutkulu taraftar kitlesine somut bir başarı kazandırmakla ilgili olarak şunları söyledi: “Cruzeiro taraftarlarına onlara duyduğum sevgi ve saygıyı iletmek istiyorum. Bazen yetkinlikten yoksun olabilirim, ama taraftarlara, işe, onura ve dürüstlüğe saygı, önemli olan budur."

    Cruzeiro ve Atletico Mineiro, oyuncularını ve teknik ekibini kontrol edemedikleri için disiplin cezasına çarptırılacaklar. Ne tür yaptırımların uygulanacağına ise ilgili spor otoriteleri karar verecek.

