VİDEO: Brezilya'da tam bir kaos yaşandı. Cruzeiro ve Atletico Mineiro oyuncuları ve teknik kadrosu, sahada birbirlerine şiddetli yumruklar ve tekmeler attılar. Bu utanç verici olayda rekor sayıda 23 kırmızı kart gösterildi

Brezilya haber kaynağı Globo'ya göre, Hulk geriye dönük kırmızı kart gören 23 kişiden biri. Haberde, maçın hakemi Matheus Delgado Candancan'ın, maçın kaotik yapısı nedeniyle o anda resmi olarak oyundan çıkarmaları onaylayamadığı ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Maç raporunda Everson ile ilgili şu ifade yer alıyor: "Faul yapıldıktan sonra rakibini yere düşürdü, üzerine saldırdı ve 88 numaralı rakibinin yüzüne dizini sert bir şekilde vurdu. Bu hareketin ardından genel bir kavga çıktığını ve bu nedenle kırmızı kart gösterilmesinin imkansız olduğunu belirtmek isterim."

Christian hakkında ise şunları ekledi: "Top zaten kalecinin elindeyken, rakibi olan 22 numaralı oyuncuya aşırı güç ve yoğunlukla bacağıyla kafasına vurdu. Bu hareketin ardından genel bir kavga çıktığını ve bu nedenle kırmızı kart gösterilmesinin imkansız olduğunu belirtmek isterim."

Candancan, kırmızı kart görmesi gerekenler hakkında şunları söyledi: "Maç bittikten sonra çıkan kavga sırasında rakiplerine yumruk ve tekme attığı için oyundan atıldı, ancak kaos nedeniyle kırmızı kart gösterilemedi."

Globo, Cruzeiro'nun 12 oyuncusunun ve Atletico Mineiro'nun 11 oyuncusunun cezalandırılacağını bildirdi. Bu listede eski Atletico Madrid ve Nottingham Forest sol bekçisi Renan Lodi de yer alıyor.